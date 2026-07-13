『テッド・ラッソ』主演のクリスト・フェルナンデスが、エルパソ・ロコモーティブ加入から2か月でUSLデビューを果たした。

フェルナンデスにとって、プロとしてプレーする機会は単なる宣伝以上のものだった。このデビューは、かつて身体の不調で諦めた生涯の夢の実現を意味する。彼はテレビで有名になったサッカーとの深い絆を語ってきた。

彼は以前、自身のキャリアについて「サッカーは最高の瞬間も悲しい瞬間も与えてくれた。だから私にとってサッカーは人生そのものだ」と語っている。デビュー戦の出場時間は短かったが、終盤にピッチに立つとイエローカードを受ける場面もあった。



