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『テッド・ラッソ』主演のクリスト・フェルナンデスが、エルパソ・ロコモーティブ加入から2か月でUSLデビューを果たした。
リッチモンドのスター選手にとって、フットボールは人生そのものだ
土曜夜、ドラマ『テッド・ラッソ』でストライカー・ダニ・ロハス役を演じたフェルナンデスが、USL公式戦デビュー。エルパソ・ロコモーティブ対ニューメキシコ・ユナイテッドのカップ戦で79分に途中出場した。
背番号91のフェルナンデスは、0－2の敗戦ながらプロデビューを飾り、35歳での見事な復帰を果たした。
- Chicago Fire
メキシコ人フォワードの地元復帰
フェルナンデスは、かつてリーガMXのテコスで育成されたため、プロサッカーの過酷さは身にしんでいる。20代前半に怪我で俳優へ転身しても、高いレベルでプレーしたい思いは消えなかった。
ピッチに戻るため、昨年は専任のパフォーマンスコーチらと身体能力をテスト。2026年初頭にシカゴ・ファイアのリザーブでトライアルを行い、その後エルパソのスタッフに実力を認められ、プロ契約を勝ち取った。
感情の旅路を振り返って
フェルナンデスにとって、プロとしてプレーする機会は単なる宣伝以上のものだった。このデビューは、かつて身体の不調で諦めた生涯の夢の実現を意味する。彼はテレビで有名になったサッカーとの深い絆を語ってきた。
彼は以前、自身のキャリアについて「サッカーは最高の瞬間も悲しい瞬間も与えてくれた。だから私にとってサッカーは人生そのものだ」と語っている。デビュー戦の出場時間は短かったが、終盤にピッチに立つとイエローカードを受ける場面もあった。
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大きな成功を収めても謙虚でいること
試合終了のホイッスルが鳴ると、俳優はSNSに投稿し、ハリウッドでの仕事と並行してUSLに挑戦する自分を支えてくれた人々に感謝を伝えた。この夜は敗れたが、「サッカーは人生だ」とテレビで語った彼にとって、この節目の価値は十分理解されていた。
彼はインスタグラム・ストーリーに「神様、家族、友人、仲間たち、ありがとう。これからも頑張ろう」と投稿した。デビュー戦が記録された今、注目は「ダニ・ロハス」の魔法がエルパソの順位を押し上げるかどうかだ。
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