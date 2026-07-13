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Muhammad Zaki

翻訳者：

『テッド・ラッソ』主演のクリスト・フェルナンデスが、エルパソ・ロコモーティブ加入から2か月でUSLデビューを果たした。

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ヒットシリーズ『テッド・ラッソ』でダニ・ロハス役を演じる俳優のクリスト・フェルナンデスが、プロサッカー選手としての夢を叶えた。エル・パソ・ロコモーティブと契約して2か月後、このメキシコ人フォワードはUSLチャンピオンシップでデビューした。

  • リッチモンドのスター選手にとって、フットボールは人生そのものだ

    土曜夜、ドラマ『テッド・ラッソ』でストライカー・ダニ・ロハス役を演じたフェルナンデスが、USL公式戦デビュー。エルパソ・ロコモーティブ対ニューメキシコ・ユナイテッドのカップ戦で79分に途中出場した。

    背番号91のフェルナンデスは、0－2の敗戦ながらプロデビューを飾り、35歳での見事な復帰を果たした。


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    メキシコ人フォワードの地元復帰

    フェルナンデスは、かつてリーガMXのテコスで育成されたため、プロサッカーの過酷さは身にしんでいる。20代前半に怪我で俳優へ転身しても、高いレベルでプレーしたい思いは消えなかった。

    ピッチに戻るため、昨年は専任のパフォーマンスコーチらと身体能力をテスト。2026年初頭にシカゴ・ファイアのリザーブでトライアルを行い、その後エルパソのスタッフに実力を認められ、プロ契約を勝ち取った。


  • 感情の旅路を振り返って

    フェルナンデスにとって、プロとしてプレーする機会は単なる宣伝以上のものだった。このデビューは、かつて身体の不調で諦めた生涯の夢の実現を意味する。彼はテレビで有名になったサッカーとの深い絆を語ってきた。

    彼は以前、自身のキャリアについて「サッカーは最高の瞬間も悲しい瞬間も与えてくれた。だから私にとってサッカーは人生そのものだ」と語っている。デビュー戦の出場時間は短かったが、終盤にピッチに立つとイエローカードを受ける場面もあった。


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  • Cristo FernandezGetty

    大きな成功を収めても謙虚でいること

    試合終了のホイッスルが鳴ると、俳優はSNSに投稿し、ハリウッドでの仕事と並行してUSLに挑戦する自分を支えてくれた人々に感謝を伝えた。この夜は敗れたが、「サッカーは人生だ」とテレビで語った彼にとって、この節目の価値は十分理解されていた。

    彼はインスタグラム・ストーリーに「神様、家族、友人、仲間たち、ありがとう。これからも頑張ろう」と投稿した。デビュー戦が記録された今、注目は「ダニ・ロハス」の魔法がエルパソの順位を押し上げるかどうかだ。