『テッド・ラッソ』シーズン4公開前に明かされた新たな「三つの季節の物語」―ジェイソン・スディキスがAFCリッチモンドの世界に復帰

ビル・ローレンスは、感動と笑いに満ちた3シーズンのシリーズを通じて『テッド・ラッソ』を誕生させた立役者だが、3年前に「自然な結末」を迎えた時点で、この番組を復活させる計画は全くなかったと認めている。

ローレンスは2026年のリバイバルには関与しないが、新エピソードを事前に視聴したとして「素晴らしい」とScreenRantに語っている。新たなキャラクターやストーリーラインが導入されることで、『テッド・ラッソ』はこれまでとは異なる方向へ進むことが繰り返し表明されてきた。

世界的な現象を生み出した立役者であるローレンスは、確固たる基盤を活かす機会を逃すのは「愚かだ」と認めつつ、人気役を再び演じる意欲を持つ「俳優陣、脚本家、才能あるスタッフ」が揃っていると語った。

ローレンスはさらに、Apple TV+から「あと3シーズンの物語を紡げ」と命じられたと明かした。彼は続けた。「ジェイソン（・ロビンソン）にはビジョンがあった。テッドの今後の行動をネタバレしたくないが、時間の経過が物語を生み出し、視聴者はそれを本当に気に入っていると思う」 これは単なる『テッド・ラッソ』の続編ではない。続編ならジェイミー・タートが『ルースター』に出演することはないだろう」