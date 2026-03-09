Apple TV
『テッド・ラッソ』シーズン4公開前に明かされた新たな「三つの季節の物語」―ジェイソン・スディキスがAFCリッチモンドの世界に復帰
テッド・ラッソが2026年、女子チームの監督として復帰する
数ヶ月にわたる憶測の末、主人公を演じ脚本チームの一員でもあるスディキスは2025年3月、『テッド・ラッソ』がApple TVのストリーミングサービスに復帰することを正式に発表した。
彼は、シーズン3の終わりに故郷のアメリカに戻ったラッソが「女子チームを指導する」と発表した。ハリウッド俳優はこの時点でそれ以上の詳細は明かさなかったが、その後カンザスとロンドンで撮影が行われている。
テッド・ラッソの新シリーズは何本制作されるのでしょうか？
ビル・ローレンスは、感動と笑いに満ちた3シーズンのシリーズを通じて『テッド・ラッソ』を誕生させた立役者だが、3年前に「自然な結末」を迎えた時点で、この番組を復活させる計画は全くなかったと認めている。
ローレンスは2026年のリバイバルには関与しないが、新エピソードを事前に視聴したとして「素晴らしい」とScreenRantに語っている。新たなキャラクターやストーリーラインが導入されることで、『テッド・ラッソ』はこれまでとは異なる方向へ進むことが繰り返し表明されてきた。
世界的な現象を生み出した立役者であるローレンスは、確固たる基盤を活かす機会を逃すのは「愚かだ」と認めつつ、人気役を再び演じる意欲を持つ「俳優陣、脚本家、才能あるスタッフ」が揃っていると語った。
ローレンスはさらに、Apple TV+から「あと3シーズンの物語を紡げ」と命じられたと明かした。彼は続けた。「ジェイソン（・ロビンソン）にはビジョンがあった。テッドの今後の行動をネタバレしたくないが、時間の経過が物語を生み出し、視聴者はそれを本当に気に入っていると思う」 これは単なる『テッド・ラッソ』の続編ではない。続編ならジェイミー・タートが『ルースター』に出演することはないだろう」
なぜより多くのオリジナルキャストが復帰できるのか
シーズン1～3の主要キャラクターであるタートは、当初は復帰しない見込みだ。謎めいたストライカー役を演じるフィル・ダンスターがこれを認めた。ただし、さらに3シーズンの制作が決まれば、オリジナルキャストを復帰させる機会が将来的に生まれる可能性がある。
ワーナー・ブラザース・テレビジョンのチャニング・ダンジーCEOは以前、シーズン5と6の企画案はまだ聞いていないと明かしていたが、制作は進行中と見られ、ファンは再び「ビリーブ」する勇気を持っている。
Apple TVの開発責任者マット・チャーニス氏は、視聴者が今後の展開を気に入ると確信している。デッドライン誌にこう語った。「『テッド・ラッソ』シーズン4には大きな期待を寄せています。まさにその道を進み始めたところです。この作品について、まだ語られていないことは何もないでしょう。続編が制作されることに、私たちは非常に興奮しています」
番組が新たな方向性を見せるかとの問いにはこう付け加えた。「今後の方向性については何も言いたくない。ただ、もしあなたが『テッド・ラッソ』を愛しているなら、次のシーズンもきっと気に入るだろう」
テッド・ラッソ シーズン4 配信開始日：いつ公開される？
『テッド・ラッソ』シーズン4の配信時期については公式発表がないものの、複数の報道によれば2026年8月中にApple TV+で配信開始される見込みだ。
