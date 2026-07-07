Apple TVの大ヒット作が第4シーズンを控え、期待が高まっている。パイロット版からAFCリッチモンドのオーナー、レベッカ・ウェルトンを演じるワディンガムは、エミー賞受賞作としての高い水準が維持されると語った。

彼女は新しい脚本に興奮を示し、クラブのアイデンティティ進化を強調した。さらに「脚本は相変わらず素晴らしいし、私たちには『レディ・グレイハウンド』もいる。だから、素晴らしいシーズンになるはず」と語った。



