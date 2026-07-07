Getty Images Entertainment
翻訳者：
『テッド・ラッソ』のハンナ・ワディンガムが、「レディ・グレイハウンド」の「素晴らしいシーズン」を約束。ジェイソン・スディキスがAFCリッチモンドの世界をシリーズ4で再び描く。
リッチモンドは新たなスタートに向けて準備を進めている
Apple TVの大ヒット作が第4シーズンを控え、期待が高まっている。パイロット版からAFCリッチモンドのオーナー、レベッカ・ウェルトンを演じるワディンガムは、エミー賞受賞作としての高い水準が維持されると語った。
彼女は新しい脚本に興奮を示し、クラブのアイデンティティ進化を強調した。さらに「脚本は相変わらず素晴らしいし、私たちには『レディ・グレイハウンド』もいる。だから、素晴らしいシーズンになるはず」と語った。
- Getty Images Entertainment
レディ・グレイハウンドの台頭
シーズン3の最終回で示された「レディ・グレイハウンド」の登場は、物語の大きな転機だ。前シーズン最終シーンで、ジュノ・テンプル演じるキーリー・ジョーンズがレベッカにAFCリッチモンド女子チーム結成を提案し、それが新シリーズの軸となる。
これにより、クラブの精神を保ちつつ、新たな領域が探求される。シーズン4のあらすじでは、テッドがリッチモンドに戻り、2部リーグの女子サッカーチームを率いる最大挑戦に挑むとされ、「先を見通す前に飛び込むことを学び、これまで取らなかったリスクに挑む」と説明されている。
スデイキスと馴染みの顔ぶれが再登場
物語の焦点は女子チームへ移りつつあるが、ジェイソン・スディキスがコーチ役で再登場し、番組の感情的な核は保たれている。第3シーズン末に米国へ旅立ったテッドが英国へ戻り、グレイハウンド・フットボールの新たな時代が始まる。
スデイキスとワディンガムに加え、人気キャストも再登場。 ブレット・ゴールドスタイン、ブレンダン・ハント、ジェレミー・スウィフトも戻る。さらにタニア・レイノルズ、ジュード・マック、フェイ・マーセイ、レックス・ヘイズ、アイズリング・シャーキー、アビー・ハーン、グラント・フィーリーといった新顔がクラブの戦力補強を支える。
- Getty Images Entertainment
グレイハウンドズの試合はいつ観戦すべきか
チームが再びピッチに立つまで、ファンはもうすぐだ。Apple TV独占配信の『テッド・ラッソ』シーズン4は、2026年8月5日（水）に配信開始。追いつきたい人は7日間の無料トライアルを利用できる。
さらに、ワディンガムは7月15日配信開始のPrime Videoシリーズ『Ride or Die』にも主演している。それでも、スポーツ界の話題をさらっているのはネルソン・ロードへの復帰だ。「レディ・グレイハウンド」は、誰もが愛する口ひげの監督の下、主役の座を狙う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。