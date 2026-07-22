テッド・ラッソ流ゴールセレブレーション！クリスト・フェルナンデスはAFCリッチモンドからエルパソ・ロコモーティブFCへ移籍し、ダニ・ロハスにちなむパフォーマンスを計画中。

フェルナンデスは米国で定位置を確保し、コンディションの良さを証明することに注力している。一方、ファンは彼の初ゴールを心待ちにしている。ゴール後のセレブレーションについて問われたフェルナンデスは、AFCリッチモンドの「一片」をテキサスに持ち込むつもりだと語った。

ニューヨーク・タイムズ紙の取材に彼は「まだどう祝うか決まっていない。感情的になるだろうから、ダニ・ロハスのように円を描いて走るかもしれない。面白そうだ」と語った。サポーターはその再現を楽しみにしている。