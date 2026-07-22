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テッド・ラッソ流ゴールセレブレーション！クリスト・フェルナンデスはAFCリッチモンドからエルパソ・ロコモーティブFCへ移籍し、ダニ・ロハスにちなむパフォーマンスを計画中。
AFCリッチモンドから現実へ
Apple TVドラマ『テッド・ラッソ』で情熱的なダニ・ロハス役を演じ世界的に知られるようになったフェルナンデスは、プロサッカー界に復帰した。ニューヨーク・タイムズによると、35歳の彼は先日、米国2部リーグUSLチャンピオンシップのエルパソ・ロコモーティブFCでデビューした。
10代でグアダラハラでのキャリアを膝の怪我で断たれてから20年、彼は困難を乗り越えピッチに帰還した。エルパソ・ロコモーティブFCは彼を歓迎し、フェルナンデスは演技の舞台から本物のプロサッカーの世界へ移った。
- Getty Images Entertainment
ダニ・ロハスへのトリビュート
フェルナンデスは米国で定位置を確保し、コンディションの良さを証明することに注力している。一方、ファンは彼の初ゴールを心待ちにしている。ゴール後のセレブレーションについて問われたフェルナンデスは、AFCリッチモンドの「一片」をテキサスに持ち込むつもりだと語った。
ニューヨーク・タイムズ紙の取材に彼は「まだどう祝うか決まっていない。感情的になるだろうから、ダニ・ロハスのように円を描いて走るかもしれない。面白そうだ」と語った。サポーターはその再現を楽しみにしている。
『テッド・ラッソ』のキャストからの応援
プロサッカーへの復帰は、フェルナンデスにとって極めて個人的な決断だった。亡き父と、俳優業を支えてくれた環境が後押しした。デビュー後、かつての共演者たちはすぐ祝福のメッセージを送った。ジェイソン・スディキスらスタッフもWhatsAppで即座に連絡を取り、この節目を祝った。
フェルナンデスは番組で3シーズンにわたってプロ選手を演じた経験が再挑戦の原動力になったと語り、過去の失敗や身体的な不安を乗り越え、ダニ・ロハスの前向きな姿勢を自らの力に変えて契約を勝ち取った。この道のりは、準備と信念があればテレビとプロスポーツを融合できることを示した。
- Chicago Fire
フェルナンデスの今後はどうなる？
フェルナンデスは、USLチャンピオンシップに挑むエルパソ・ロコモーティブFCで定位置確保を狙う。コンディションを示し契約を勝ち取った彼は、出場時間を安定して得ることが課題だ。ファンは、彼がゴールを決め、あの有名なセレブレーションを披露する瞬間を待っている。
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