シーズン3のフィナーレで、レベッカの物語は女子チームでの新使命を見つけ、ハッピーエンドを迎えた。しかし、ワディンガムは受賞歴のあるこの作品にまだ続きがあると常に感じていた。彼女は前回のフィナーレを「クリフハンガーすぎる」と語り、この役と離れることは「親友を失うようだ」と明かした。

2023年に2億8300万視聴時間を記録した世界的人気について、彼女は成功の要因を現場のポジティブな雰囲気だと語る。「この作品の前向きな雰囲気が大好きです」「AFCリッチモンドの家族の一員でいられることが幸せです」 キャストの絆は今も強く、彼女は共演者のブレット・ゴールドスタインとほぼ毎日連絡を取り合っている。



