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テッド・ラッソとレベッカ・ウェルトンのロマンス？ AFCリッチモンドのファンが期待するラブストーリーについて、ハンナ・ワディンガムに質問が寄せられた
運命の相手？それともただの友達？
『AFCリッチモンド』がテレビに帰ってくる。それでも、テッド・ラッソとレベッカ・ウェルトンに恋愛関係が生まれるのかという疑問は消えない。多くのファンは2人が結ばれることを望むが、ワディンガムは懐疑的だ。
エミー賞受賞女優は『バラエティ』の取材に「常識に逆らうところが大好き。2人はソウルメイトだけど、その意味は無限に広がる」と語った。ファンが恋愛関係を望む理由は理解しつつ、シーズン4で実現するかは明言を避け、「この作品の関係性が大好き」とだけ付け加えた。
- AFP
グレイハウンド・ファミリーへの復帰
シーズン3のフィナーレで、レベッカの物語は女子チームでの新使命を見つけ、ハッピーエンドを迎えた。しかし、ワディンガムは受賞歴のあるこの作品にまだ続きがあると常に感じていた。彼女は前回のフィナーレを「クリフハンガーすぎる」と語り、この役と離れることは「親友を失うようだ」と明かした。
2023年に2億8300万視聴時間を記録した世界的人気について、彼女は成功の要因を現場のポジティブな雰囲気だと語る。「この作品の前向きな雰囲気が大好きです」「AFCリッチモンドの家族の一員でいられることが幸せです」 キャストの絆は今も強く、彼女は共演者のブレット・ゴールドスタインとほぼ毎日連絡を取り合っている。
ジェイソン・スディキスとの仕事
新シリーズの制作は、共同制作兼主演のジェイソン・スデイキスの独特な働き方のため、順風満帆ではなかった。ワディンガムは、現場での創作プロセスや進化し続ける脚本について率直に語った。
「スデイキスと働く以上、シーンごとに駆け引きはつきもの。彼は現場でセリフを聞きながら微調整するから、臨機応変に対応しなきゃいけないの。土壇場で台本を変える彼との間には、愛憎入り混じった関係が続いているわ。」
- Apple TV/Getty
新たな3シーズンにわたる物語
制作チームが「さらに3シーズン分のストーリー」を構築するよう指示を受けたことが判明し、番組の将来をめぐる憶測が高まっている。間もなく放送されるシーズン4は単発スペシャルではなく、ネルソン・ロードの面々とその先を描く新章の始まりを示唆している。
フィル・ダンスター演じるジェイミー・タートなどの馴染み深いキャストは第1話には登場しない可能性もあるが、長期計画では今後再登場する機会が用意される見込みだ。現時点で、ファンは2026年8月の放送開始を心待ちにしている。