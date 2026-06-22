テオ・エルナンデスはイタリア復帰か。W杯と移籍市場を控え、ユヴェントスが獲得を検討。コモも関心。

元ミランの選手はフランス代表初戦で精彩を欠き、失点場面では守備の弱さを露呈して批判された。2戦目を前にデシャン監督は、アル・ヒラルでプレーするこのサイドバックをディニェと交代させることを検討している。 一方、左利きの同選手には欧州復帰の噂があり、『ガゼッタ・デロ・スポルト』はユヴェントス移籍の可能性も報じている。





最大の障害は年俸だ。インザーギ監督の下で年2000万ユーロ（2年分）を稼いでおり、この金額を消化できるクラブは限られる。 アル・ヒラルはアトレティコ・マドリードのオファーを退け、2500万ユーロで獲得したが、本人は復帰を希望。すでに欧州クラブから打診があるとされる。28歳のテオは、自分の未来は欧州にあると理解しており、トップクラブ移籍を望む。W杯で好パフォーマンスを見せれば、再び脚光を浴びる可能性もある。





もちろん、イタリアも選択肢だ。 セリエAでもサイドバック不足のクラブは多く、カンビアソ放出なら補強が必要なユヴェントスが候補に上がる。さらに、2025年1月に獲得を狙ったコモも、来季チャンピオンズリーグ出場権を提示して再アプローチする可能性がある。W杯と移籍市場の行方に注目が集まる中、ヨーロッパはテオ・エルナンデスを忘れていない。