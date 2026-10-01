明日夜、パリ近郊サン＝ドニのスタッド・ド・フランスで行われる、ネーションズリーグA第3節のイタリア戦に臨む選手たちの中に、テオ・エルナンデスの名前はない。アル・ヒラルの左サイドバックは、新たにフランス代表監督に就任したジネディーヌ・ジダンの招集メンバーから外れた。ジダンは、パリ・サンジェルマン所属の弟リュカや、アストン・ヴィラ時代を経てパリに戻ったリュカ・ディーニュと同様に、テオを外す決断を下した。ディディエ・デシャンの後任となった指揮官は、その理由を次のように説明している。「誰もスタンドに残したくなかったので、フィールドプレーヤーは20人を連れて行きたかった」とジズーは語った。「彼らは招集可能な選手たちであり、次回の活動には入るかもしれない。序列に後退があったわけではない」
テオ・エルナンデスがフランス代表監督ジダンに招集されなかった理由。今後は不透明だ
内転筋の問題
テオが実際にフランス代表の構想外となったのかを見極めるには、11月の招集を待つ必要がある。確かなのは、元ミランの同選手が現時点でフィジカルコンディションを100％まで戻せていないということだ。その要因となっているのが、9月初旬に負った筋肉系の負傷である。 今季は内転筋の問題により、サウジ・プロリーグのアル・シャバブ、NEOM、アル・タアーウォン戦の3試合と、アル・ガラファとのAFCチャンピオンズリーグの一戦を欠場。全体練習に復帰したのは先週になってからだった。
2列目からスタート
テオ・エルナンデスはフランス代表で49試合に出場し、2得点を記録している。直近の5試合は昨夏にアメリカで行われたワールドカップでのものだが、そこでセネガル戦では先発したものの、その後はポジションを失った（先発はノルウェー戦とイングランド戦でも。スウェーデン戦とスペイン戦は途中出場、イラク戦、パラグアイ戦、モロッコ戦はベンチだった）。この期間、ジダンは本職の左サイドバックであるボーンマスのトリュフェール、そしてそのポジションに適応して起用されながらも好反応を示したインテルのディウフを重用しており、そのため現時点では序列が一歩後退している。
不透明な将来
フランス代表での将来は依然として不透明で、2028年までの契約を結んでいるアル・ヒラルでサウジアラビアにおいてどのようなシーズンを送るかだけで決まるわけではない。欧州復帰は確実に追い風になるだろうが、ここ数カ月は余地がなかった。昨夏時点で約2000万ユーロの年俸が障害となったのだ。 補強のために彼の獲得を検討していたユヴェントスは、そのことをよく分かっている。2027年にはすべてが変わる可能性もあるが、いずれにせよ本人側の努力が必要になる。
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