明日夜、パリ近郊サン＝ドニのスタッド・ド・フランスで行われる、ネーションズリーグA第3節のイタリア戦に臨む選手たちの中に、テオ・エルナンデスの名前はない。アル・ヒラルの左サイドバックは、新たにフランス代表監督に就任したジネディーヌ・ジダンの招集メンバーから外れた。ジダンは、パリ・サンジェルマン所属の弟リュカや、アストン・ヴィラ時代を経てパリに戻ったリュカ・ディーニュと同様に、テオを外す決断を下した。ディディエ・デシャンの後任となった指揮官は、その理由を次のように説明している。「誰もスタンドに残したくなかったので、フィールドプレーヤーは20人を連れて行きたかった」とジズーは語った。「彼らは招集可能な選手たちであり、次回の活動には入るかもしれない。序列に後退があったわけではない」