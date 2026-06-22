元ミランの選手はフランス代表初戦で精彩を欠き、失点場面では守備の弱さを露呈して批判された。2戦目を前に、デシャン監督はアル・ヒラルでプレーするこのサイドバックをディニェと交代させることを検討している。 一方、左利きの選手には移籍噂が浮上。『ガゼッタ・デロ・スポルト』は欧州復帰、しかもユヴェントス加入の可能性も報じた。





最大の障害はインザーギ監督下で保証された年俸2000万ユーロ（残り2年）だ。 アル・ヒラルはアトレティコ・マドリードのオファーを退け、2500万ユーロでテオを獲得。だが本人は欧州復帰を望み、すでに複数クラブから打診があるという。28歳のテオは、自分の将来が欧州にあると確信。トップクラブ移籍を目指し、W杯での活躍で再び脚光を浴びたい考えだ。





欧州はもちろん、イタリアも選択肢の一つだ。 セリエAでも彼のようなサイドバックを求めるクラブはある。カンビアソ放出なら補強が必要なユヴェントス、2025年1月に獲得を狙ったコモがその代表だ。チャンピオンズリーグ出場権を提示し再アプローチする可能性もある。W杯と移籍市場の期間中、ヨーロッパはテオ・エルナンデスを忘れていない。