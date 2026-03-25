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テオ・ウォルコットは、イングランド代表監督が2026年ワールドカップに向けてアーセナルの若き逸材を招集した場合、マックス・ダウマンに対しトーマス・トゥヘルを拒否するよう促している
ダウマンがプレミアリーグの歴史に名を刻む
ダウマンはセンセーショナルなブレイクを果たし、わずか16歳73日という年齢でプレミアリーグ史上最年少得点者としての名を歴史に刻んだ。 3月中旬のエバートン戦（2-0）での彼の決定的なゴールは、今夏のワールドカップに向けたイングランド代表本隊への招集の可能性をめぐり、国内で大きな議論を巻き起こした。ダウマンは3月のトゥヘル監督率いる35名の合宿メンバーからは外れ、代わりにポルトガルでトレーニングを行うイングランドU-19代表に合流したが、イングランド代表監督は、この創造性豊かなフォワードをサプライズ招集する可能性を否定していない。
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2006年のウォルコットによる戒めの物語
2006年のワールドカップでスヴェン・ゴラン・エリクソン監督の代表メンバーに17歳という若さでサプライズ選出された自身の経験を踏まえ、ウォルコットはこの10代の選手に対し、目先の栄光よりも精神的な成長を優先するよう促した。元アーセナルおよびエバートンのウインガーである彼は、もし機会があれば自分の過去を変えたいと認めた。「彼（ダウマン）には代表に行かないでほしい」と、彼は『デイリー・ミラー』紙に語った。 「悪い意味で言っているわけじゃない。もし時間を遡れるなら、自分なら状況を変えただろうから。当時の自分に『いや、いや、やるな』と言うだろうけど、17歳の少年にそんなこと言えるものか！彼はプレミアリーグでプレーしているから、今でも彼と自分では状況が違うとは思うが、彼は自分のペースで成長する必要がある。特に精神面ではね。彼はまだ若い大人だからだ。
「私は急いで大人にならざるを得なかったが、今のチームはまだ若く、経験も浅い。彼は守られている。それは重要なことだ。一方、私はいきなり投げ込まれて、君たちと話す羽目になったんだ！ いずれ彼は代表入りするだろう。だが今はその時ではないと思うし、彼よりも先に代表入りするに値する、より優れた選手たちがいると思う。彼もいずれそのレベルに到達するだろうが、イングランド代表には現在、ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケ、ジャロッド・ボーエン、アンソニー・ゴードンといった素晴らしいウイングが揃っているし、反対サイドにはハーヴェイ・バーンズもいる。」
「スリー・ライオンズ」の選手層の厚さ
ウォルコットの姿勢は、イングランド代表の攻撃陣の選択肢がかつてないほど充実しているこの時代において、有望な若手選手を急いで起用すべきかどうかという議論を浮き彫りにしている。2006年のウォルコットとは異なり、ダウマンはすでにプレミアリーグの記録を塗り替えているが、サカのようなスター選手の存在により、16歳の選手に賭けるという差し迫ったプレッシャーはない。 焦点は、この10代の選手を過度な注目から守り、彼が精神的に準備が整った時点で初めて代表デビューを果たせるようにすることにある。
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次は何が待っているのでしょうか？
ダウマンはイングランドU-19代表でも引き続き活躍しており（ウェールズ戦ではすでにゴールを決めている）、その一方で、彼の最大の関心事は依然としてアーセナルが複数のタイトル獲得を目指す戦いに注がれている。 アーセナルは彼を「インパクトのある交代要員」として出場時間を慎重に管理しており、メディアの注目が高まる中でも、この役割が彼を地に足をつけた状態に保っている。トゥヘル監督が賭けに出るか、あるいはウォルコットの助言に従うかに関わらず、ダウマンのこれまでの軌跡から見て、彼は今後数年間、イングランド代表の主力選手となるだろう。