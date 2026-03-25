テオ・ウォルコットは、イングランド代表監督が2026年ワールドカップに向けてアーセナルの若き逸材を招集した場合、マックス・ダウマンに対しトーマス・トゥヘルを拒否するよう促している

2006年のワールドカップでスヴェン・ゴラン・エリクソン監督の代表メンバーに17歳という若さでサプライズ選出された自身の経験を踏まえ、ウォルコットはこの10代の選手に対し、目先の栄光よりも精神的な成長を優先するよう促した。元アーセナルおよびエバートンのウインガーである彼は、もし機会があれば自分の過去を変えたいと認めた。「彼（ダウマン）には代表に行かないでほしい」と、彼は『デイリー・ミラー』紙に語った。 「悪い意味で言っているわけじゃない。もし時間を遡れるなら、自分なら状況を変えただろうから。当時の自分に『いや、いや、やるな』と言うだろうけど、17歳の少年にそんなこと言えるものか！彼はプレミアリーグでプレーしているから、今でも彼と自分では状況が違うとは思うが、彼は自分のペースで成長する必要がある。特に精神面ではね。彼はまだ若い大人だからだ。

「私は急いで大人にならざるを得なかったが、今のチームはまだ若く、経験も浅い。彼は守られている。それは重要なことだ。一方、私はいきなり投げ込まれて、君たちと話す羽目になったんだ！ いずれ彼は代表入りするだろう。だが今はその時ではないと思うし、彼よりも先に代表入りするに値する、より優れた選手たちがいると思う。彼もいずれそのレベルに到達するだろうが、イングランド代表には現在、ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケ、ジャロッド・ボーエン、アンソニー・ゴードンといった素晴らしいウイングが揃っているし、反対サイドにはハーヴェイ・バーンズもいる。」