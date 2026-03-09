テオ・ウォルコットは「おそらく酔っていた」と指摘され、パトリス・エヴラは元アーセナルのウインガーが「子供にとって危険な」意見を持っていると非難した

ステーク誌のインタビューで、エブラは元ライバルの解説者としての発言について遠慮なく批判した。「ウェイン・ルーニーはテオ・ウォルコットにすごく親切だったと思うよ。たとえ『07-08シーズンのマンUなら今のアーセナルを粉砕する』と言ったとしてもね。ウォルコットは親友だし、彼を尊敬している。でもあのような発言は、彼がテレビで厄介者であることを示している」 彼は解説をやめるべきだ。子供たちに悪影響だ。2008年のFAカップでも、我々は守備的選手8人でアーセナルを破った。我々のチームこそプレミアリーグ史上最強だ。今のアーセナルと比べるな。ウォルコットが比較した時は酔っていたに違いない。そうでなければ、彼は社会にとって危険人物だ」とエブラは断言した。

ウォルコットの発言を厳しく批判したにもかかわらず、エブラはアルテタのチームが現在達成している成果を心から尊敬しており、アーセナルが優勝しても、その勝利は当然のものだとは考えていない。自身のキャリアを振り返り、彼はこう付け加えた。「2010-11年にリーグ優勝したとき、人々は『これはサー・アレックス・ファーガソン監督にとって史上最悪のチームだ』と言っていましたが、私たちは9ポイントの差でリーグ優勝を果たしました。 人々は私たちに厳しい評価を下しましたが、私はアーセナルについてそのようなことは言いません。彼らが勝ったら、彼らはチャンピオンです。それだけです」