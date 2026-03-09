Getty/GOAL
テオ・ウォルコットは「おそらく酔っていた」と指摘され、パトリス・エヴラは元アーセナルのウインガーが「子供にとって危険な」意見を持っていると非難した
アーセナルは往年のマンチェスター・ユナイテッドには敵わないのか？
この論争は、ウェイン・ルーニーが関わる議論に端を発している。彼は以前、古巣が現代のアーセナルと対戦した場合の戦績について率直な評価を下していた。ウォルコットが提案した対戦カードについての見解を問われると、ルーニーは「ああ、俺たちは彼らを叩きのめすだろう」と簡潔に述べ、2008年のチームが現在の北ロンドンのチームを依然として大きくリードしているという自身の見解を繰り返した。 エブラも、ピーク時のクリスティアーノ・ロナウドが率いた 2008 年のチームは、英国サッカー界において依然として比類のない存在であると主張し、この見解に賛同した。アーセナルは現在、首位で素晴らしいシーズンを送っているが、エブラは、サー・アレックス・ファーガソン監督が率いた最もバランスの取れたチームと比較するのは時期尚早であり、過去の功績を軽視する行為だと考えている。
エブラ、ウォルコットの発言を「脅威」と冗談交じりに評す
ステーク誌のインタビューで、エブラは元ライバルの解説者としての発言について遠慮なく批判した。「ウェイン・ルーニーはテオ・ウォルコットにすごく親切だったと思うよ。たとえ『07-08シーズンのマンUなら今のアーセナルを粉砕する』と言ったとしてもね。ウォルコットは親友だし、彼を尊敬している。でもあのような発言は、彼がテレビで厄介者であることを示している」 彼は解説をやめるべきだ。子供たちに悪影響だ。2008年のFAカップでも、我々は守備的選手8人でアーセナルを破った。我々のチームこそプレミアリーグ史上最強だ。今のアーセナルと比べるな。ウォルコットが比較した時は酔っていたに違いない。そうでなければ、彼は社会にとって危険人物だ」とエブラは断言した。
ウォルコットの発言を厳しく批判したにもかかわらず、エブラはアルテタのチームが現在達成している成果を心から尊敬しており、アーセナルが優勝しても、その勝利は当然のものだとは考えていない。自身のキャリアを振り返り、彼はこう付け加えた。「2010-11年にリーグ優勝したとき、人々は『これはサー・アレックス・ファーガソン監督にとって史上最悪のチームだ』と言っていましたが、私たちは9ポイントの差でリーグ優勝を果たしました。 人々は私たちに厳しい評価を下しましたが、私はアーセナルについてそのようなことは言いません。彼らが勝ったら、彼らはチャンピオンです。それだけです」
ブルーノ・フェルナンデスへの称賛
ブルーノ・フェルナンデスがクラブの将来をレッドデビルズに託すよう説得する中で、エブラは彼の重要性についてこう付け加えた。「マンチェスター・ユナイテッドはシーズン開幕時にブルーノ・フェルナンデスを失うところだった。ルーベン・アモリムが彼を引き留めたんだ。ブルーノのような実力者はいつでも移籍して他クラブでタイトルを勝ち取れるが、彼はマンチェスター・ユナイテッドにいる。 彼はクラブの歴史を信じている。キャプテンであり、家族もマンチェスターに根を下ろしているかもしれない。マンUを去ってトロフィーを獲得した選手もいるが、マンUで果たしたほどの影響力は発揮できなかった。今夏、ブルーノには多くの選択肢が訪れるだろう。去るか否かは彼次第だ」
アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドの今後の主要な試合
アーセナルはプレミアリーグ首位でマンチェスター・シティに7ポイントの差をつけているが、ペップ・グアルディオラ率いるチームは重要な試合を1試合残しており、プレッシャーをかけ続ける態勢だ。アーテタ監督率いるチームは国内リーグ戦を一時中断し、チャンピオンズリーグの過酷なアウェー戦、バイエル・レバークーゼン戦に備え、欧州戦線に集中せねばならない。
一方オールド・トラッフォードでは、最近の失速にもかかわらず状況は驚くほど明るい。ユナイテッドは現在3位につけているが、マイケル・キャリック監督体制下での初黒星を喫したため、巻き返しに必死だ。今週は欧州カップ戦もFAカップも予定されていないため、チームは日曜日のアストン・ヴィラ戦という重要なトップ4争いの対決に向け、1週間丸々トレーニングに専念できる。
