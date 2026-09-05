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テオ・ウォルコットとイアン・ライトが認める、アーセナルはチェルシーの新星を逃して大きなミスを犯したと
ウォルコット、移籍へのいら立ちを認める
『Metro』の報道によると、ウォルコットはチェルシーに先んじてアーセナルがロジャーズを獲得していてほしかったと認めた。アーセナルはブルーノ・ギマランイス、エズリ・コンサ、クリストス・ツォリスを加えて戦力を強化したが、注目を集める複数の攻撃的ターゲットの獲得は逃した。シャビ・アロンソ率いるチェルシーが最終的に動き、ワールドカップ直後に1億1700万ポンドという大型契約でロジャーズを獲得した。
ツォリスとロジャーズのどちらをベストイレブンに入れるかを選ぶ中で、ウォルコットはこの逸機への落胆を隠さなかった。「ツォリスは好きだ。だがロジャーズだ」とウォルコットは語った。「獲るべきだった。まあ仕方ない」
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チェルシー移籍に落胆したライト
ライトもまた、そのMFをエミレーツ・スタジアムに連れてくることができなかったことに同様に落胆していた。『Stick to Football』で語ったライトは、ミケル・アルテタがブカヨ・サカ、マルティン・ウーデゴール、カイ・ハフェルツを補完する違いを生み出せる選手を特に求めていたと説明した。「ロジャーズは必要だったと思う」とライトは述べた。「ああいうタイプの選手はいると言うかもしれないが、あれこそミケルが望んでいたものなんだ。あのポジションには、あのタイプの選手が必要だ。もちろんサカは戻り、ウーデゴールも戻り、ハフェルツも戻って一緒にプレーしている。だが、彼が欲していたのは違いを生み出せる選手だった。かなり前から関連づけられていたのは彼で、彼もぜひ来たかったはずだ。私はそう感じている」
アルテタ、アーセナルの補強戦略を擁護
アーセナルはビニシウス・ジュニオールとフリアン・アルバレスの獲得を模索したが、両者とも加入の機会を拒否した。ライトは、この動きが最終的に代償になったとの見方を示した。「アーセナルがヴィニに動いていた件では、何かが起きた」とライトは付け加えた。「選手の立場なら、クラブが彼を獲りにいっているのを見て、『自分に興味があったんじゃないのか？』と思うはずだ。あれは監督が欲しがっていた選手だった。チェルシーは、『それだけ払わないなら、こちらが払う』と考えたんだ。本当に悔しい。彼に来てほしかった」
一方、アルテタはアーセナルに後悔はないと強調した。「選手を売るということは、さまざまな側面から起こり得るものでもある。常に同じ理由とは限らない。それもこのフットボールクラブで私たちが負っている責任の一部だ」とアルテタは説明した。
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次に何が起こるのか？
ロジャーズはすでにスタンフォード・ブリッジでの新生活で好スタートを切っており、最初の2試合で1ゴール1アシストを記録している。このMFにとっては、チェルシーが日曜日にエミレーツでアルテタ率いるアーセナルと対戦する際、アーセナルが取り逃したものが何だったのかを完璧な形で示す絶好の機会となる。
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