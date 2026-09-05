アーセナルはビニシウス・ジュニオールとフリアン・アルバレスの獲得を模索したが、両者とも加入の機会を拒否した。ライトは、この動きが最終的に代償になったとの見方を示した。「アーセナルがヴィニに動いていた件では、何かが起きた」とライトは付け加えた。「選手の立場なら、クラブが彼を獲りにいっているのを見て、『自分に興味があったんじゃないのか？』と思うはずだ。あれは監督が欲しがっていた選手だった。チェルシーは、『それだけ払わないなら、こちらが払う』と考えたんだ。本当に悔しい。彼に来てほしかった」

一方、アルテタはアーセナルに後悔はないと強調した。「選手を売るということは、さまざまな側面から起こり得るものでもある。常に同じ理由とは限らない。それもこのフットボールクラブで私たちが負っている責任の一部だ」とアルテタは説明した。