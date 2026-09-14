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ティーレマンス、「誰もが失望している」と認める 物議を醸すアーリング・ハーランドのゴールでマンチェスター・ユナイテッドがダービー敗戦
ハーランドのゴールでダービー決着
ホームのチームは、23分にブルーノ・フェルナンデスへのファウルでフィル・フォーデンが一発退場となって数的優位に立ちながらも、それを生かせなかった。マーカス・ラッシュフォードとコビー・メイヌーがいずれも枠を叩くなど脅威を与えたものの、ユナイテッドは後半15分、物議を醸したアーリング・ハーランドのファーでの押し込みで先制を許した。この決勝点はVARの長時間レビューを経て認められた。エンソ・フェルナンデスはオフサイドの位置にいたものの、プレーに関与していなかったと判断された。
- Pro Sports Images
MF、攻撃面での決定力不足を嘆く
試合終了後、MUTVの取材に応じたベルギー人プレーメーカーは、ホームサポーターの前で主導権を握れなかったことへの深い失望を隠せなかった。
最後の局面で迫力を欠いたチームのパフォーマンスを振り返り、このMFは「残念だ。みんなが落胆し、フラストレーションを感じている。自分たちはもっとずっと良いプレーができると分かっているからだ。うまくやりたいと思っているが、今日は望んだようにはいかなかった」と認めた。
さらに「正しいスペースを使えず、パスでもミスがあったし、少し急ぎすぎたのかもしれない。最後の局面で決定機を十分に作るための正しいラストパスを出せなかった」と付け加えた。
ティーレマンスが即時の反応を要求
痛恨のダービー敗戦により、マイケル・キャリック監督率いるチームはプレミアリーグ順位表で13位に低迷。リーグ開幕から4試合でわずか1勝、3試合で勝ち点を落としている。
チームの課題修正を見据え、29歳のMFは次のように強調した。「プロセスとしては、気持ちを立て直して次の試合で反応を示すことだ。それしかできない。この試合を分析して、何が起きなかったのかを確認し、次はもっと良くしなければならない」
- Every Second Media
遠征に先立ち、カップ戦のテストが行われる
マンチェスター・ユナイテッドは、水曜夜にカラバオカップ3回戦でブライトン＆ホーヴ・アルビオンをオールド・トラッフォードに迎えるため、早急に立て直しを図る必要がある。キャリック監督率いるチームはその後、リーグ戦でクレイヴン・コテージに乗り込みフラムと対戦し、インターナショナルブレークによって国内での戦いはいったん中断される。この厳しい連戦は、チームに鋭さを取り戻し、順位を押し上げるための重要な機会となる。
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