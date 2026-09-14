試合終了後、MUTVの取材に応じたベルギー人プレーメーカーは、ホームサポーターの前で主導権を握れなかったことへの深い失望を隠せなかった。

最後の局面で迫力を欠いたチームのパフォーマンスを振り返り、このMFは「残念だ。みんなが落胆し、フラストレーションを感じている。自分たちはもっとずっと良いプレーができると分かっているからだ。うまくやりたいと思っているが、今日は望んだようにはいかなかった」と認めた。

さらに「正しいスペースを使えず、パスでもミスがあったし、少し急ぎすぎたのかもしれない。最後の局面で決定機を十分に作るための正しいラストパスを出せなかった」と付け加えた。