バストーニについて - 「アル・ヒラル？ 選手と私は契約を尊重しています。彼にはまだ2年の契約が残っており、インテルを愛しています。現時点で移籍は考えていません。双方の条件が合えば話し合う可能性はありますが、今のところ交渉はありません。 カルルとの一件？ バストーニはルールが間違っていたために不当な扱いを受けた。問題はVARのルールにあった。彼はシミュレーションをしており、本来なら警告を受けるべきだった。彼は素晴らしい人格の持ち主だ。人生には良い時も悪い時もある。人間として非常に辛い状況だったが、彼はそれを乗り越えた」