アレッサンドロ・バストーニやアンドレア・ピルロの代理人、トゥリオ・ティンティ氏がスカイの取材に答えた。
GOAL
翻訳者：
ティンティ氏：「バストーニ？ 関心を示すクラブがインテルと選手の条件を満たせば交渉の余地がある。ピルロとマルディーニは代表について話し合った。ルッジェーリはアトレティコに残る」
ピルロについて - 「彼とマルディーニは同じ言語を話している。アンドレアはピッチ上で天才であり、サッカーを独自の視点で捉えている。ピルロはユヴェントスのU-23チームに加入したのだが、1週間後にトップチームに昇格させられた。その年、ユヴェントスはリーグ4位となり、コッパ・イタリアとスーパーカップを制した。 その後、彼は続投できなかったが、後任の優秀な監督たちは彼より悪い結果を残した。マルディーニとピルロは頻繁に連絡を取っているようで、今回も話しただろう」
若手選手について - 「プリマヴェーラからセリエB、そしてセリエAへと段階を踏んで成長する選手は、もはやいない」
『SU LIBERALI』紙 - 「ミランは彼を信じていなかった。だから、彼をタダ同然で手放した」
ス・ルッジェリについて - 「アトレティコで好パフォーマンスを発揮しており、移籍市場には出ていない。残留が予想される。ローマとフィオレンティーナからオファーがあった」
バストーニについて - 「アル・ヒラル？ 選手と私は契約を尊重しています。彼にはまだ2年の契約が残っており、インテルを愛しています。現時点で移籍は考えていません。双方の条件が合えば話し合う可能性はありますが、今のところ交渉はありません。 カルルとの一件？ バストーニはルールが間違っていたために不当な扱いを受けた。問題はVARのルールにあった。彼はシミュレーションをしており、本来なら警告を受けるべきだった。彼は素晴らしい人格の持ち主だ。人生には良い時も悪い時もある。人間として非常に辛い状況だったが、彼はそれを乗り越えた」
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