このDFの人気が爆発的に高まったきっかけは、アルゼンチン人インフルエンサーのバレン・スカルシーニ（El Scarso）が2026年ワールドカップで「最も無名の」選手を探し、その末に何百万人ものフォロワーを巻き込んでペインを後押ししたことだった。このバイラルなキャンペーンにより、彼のインスタグラムのフォロワー数は5,000人未満から数日で540万人超へと急増した。

クラブ公式動画を通じて歴史的なデビュー戦ユニフォームのオークションを告知したペインは、次のように語った。「このストライプを身にまとい、このユニフォームを着てプレーすることが何を意味するのか、私は誰よりも分かっている。だからこそ、本当のオリンピスタ［オリンピアのファン］にこれを譲りたい」