AFP
翻訳者：
ティム・ペインのサイン入りオリンピアのデビュー戦ユニフォームが争奪戦に バイラルで一躍有名となり、入札額は3200ドル超に達する
ペインのユニフォームがオークション開始のきっかけに
ニュージーランド代表DFペインのサイン入りデビュー戦ユニフォームが、パラグアイの名門オリンピアが主催する公式オンラインオークションで激しい競り合いを呼び、入札額は3200ドルを超えている。ベテランSBのペインは6月にアスンシオンで1年契約を締結し、ウェリントン・フェニックスでの7年間にわたる在籍に終止符を打った。8月2日のルビオ・ヌ戦でデビューを飾ると、途中出場からわずか数分後にゴールを決め、5-0の圧勝の中で瞬く間にホームサポーターの心をつかんだ。
- Getty Images Sport
オリンピスタスに捧げられたユニフォーム
このDFの人気が爆発的に高まったきっかけは、アルゼンチン人インフルエンサーのバレン・スカルシーニ（El Scarso）が2026年ワールドカップで「最も無名の」選手を探し、その末に何百万人ものフォロワーを巻き込んでペインを後押ししたことだった。このバイラルなキャンペーンにより、彼のインスタグラムのフォロワー数は5,000人未満から数日で540万人超へと急増した。
クラブ公式動画を通じて歴史的なデビュー戦ユニフォームのオークションを告知したペインは、次のように語った。「このストライプを身にまとい、このユニフォームを着てプレーすることが何を意味するのか、私は誰よりも分かっている。だからこそ、本当のオリンピスタ［オリンピアのファン］にこれを譲りたい」
無名からスターへ
ペインは現役生活の大半を世界のサッカー界における主流の注目から離れて過ごした。ブラックバーン・ローヴァーズでは2年間プレーしたが、労働許可証の問題により公式戦出場はかなわなかった。現在の入札額は、2023年12月にサザビーズでリオネル・メッシの2022年ワールドカップ着用ユニフォーム一式が記録した780万ドルにはなお大きく及ばない。それでも、ペインのユニフォームに対する驚くべき需要は、わずか数カ月前まで世界的にはほぼ無名だった選手としては前例のない価値上昇を示している。
- Getty Images Sport
パラグアイでの冒険が今始まる
オリンピアとペインは今後、力強いシーズンの滑り出しを受け、国内大会でその勢いを維持することに全力を注ぐことになる。ニュージーランド代表のペインにとっては、インターネット上の話題性に乗るだけではなく、毎週のようにピッチ上で技術的な価値を証明し続けることが課題となる。南米サッカーのフィジカル面での要求と激しさにスムーズに適応できるかどうかは、2026-27シーズンを通じてアスンシオンの強豪で居場所を固めるうえで極めて重要になる。
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