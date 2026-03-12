Goal.com
ライブ
Micky van de Ven Tottenham LiverpoolGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

ティム・シャーウッド、ミッキー・ファン・デ・フェンの「明らかな」リヴァプール移籍計画でトッテナムサポーターを怒らせるリスク

リバプールがプレミアリーグ降格回避に苦戦するトッテナムからミッキー・ファン・デ・フェン獲得に向け、衝撃的な攻勢に出るとの見方が強まっている。スパーズは現在16位で、降格圏からわずか1ポイント上回るのみ。トーマス・フランク監督が就任わずか8ヶ月で解任されるなど、悲惨なシーズンを送っている。 暫定指揮官イゴール・トゥドール体制下でも状況は好転せず、アトレティコ・マドリードに5-2で敗れるなどチャンピオンズリーグでの惨敗を含め4連敗を喫している。

  • リバプール、トッテナムの混乱に乗じてファン・デ・フェン獲得を狙う

    2023年にヴォルフスブルクから4300万ポンドでトッテナムに加入したオランダ人DFが、王者リヴァプールの主要ターゲットとして浮上している模様だ。かつてホワイト・ハート・レーンで指揮を執ったティム・シャーウッドは、ファン・デ・フェンがアルネ・スロット監督の戦術に最も適合すると示唆し、この噂に拍車をかけた。 リヴァプールの守備陣補強の必要性は広く報じられており、特に1月の移籍市場でマーク・ゲヒをマンチェスター・シティに奪われた後は顕著だ。

    • 広告
  • Tim SherwoodGetty

    シャーウッド、リバプール移籍は「当然の選択」と語る

    ボイル・スポーツへの移籍の可能性について、シャーウッドは次のように語った。「今夏のリバプールにとって、左サイドのセンターバックとして彼が最適な選択肢だと思う。そういう選手はそう多くない。 もう一人、ジャラッド・ブラントウェイトはいるが、エバートンから移籍する可能性は皆無だ。だからミッキーがリバプール選手になる道が開けると思う。彼は本当に活躍できるだろう、心からそう信じている」

    さらに23歳の選手について評価を続け、同郷の選手とプレーすることで新たなレベルに到達できると指摘。「トッププレイヤーになる資質は全て備えているが、ヴァージル・ファン・ダイクのような選手とプレーする必要がある」とシャーウッドは付け加えた。

    「実績あるベテラン選手が傍にいれば、彼はより安心感を得てリーダーシップも向上するだろう。現時点では誰もが思うほどのリーダーではないと思うからだ。ミッキーにとっては成長過程であり、周囲の優勝経験者の存在から大いに学べるはずだ。それでもリヴァプールには適任だと確信している」

  • ヴァン・デ・ヴェンの「終末シナリオ」

    トッテナムの雰囲気は限界点に達しており、アトレティコ戦敗北後ファン・デ・フェン自身がクラブの現状を「終末シナリオ」と表現した。「正直言って最悪だ。まさに終末シナリオだ。最初の20分で起こりうる悪いことは全て起きた。 全員、俺も含めてミスを連発した。ああいう瞬間は、どうにもならないんだ。ここでピッチのせいにするわけにもいかない」と、このディフェンダーは嘆いた。

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-LIVERPOOLAFP

    降格は間違いなくトッテナムに決断を迫るだろう

    トッテナムはこれまで主力選手の保持に固執してきたが、リーグ戦での危うい立場が状況を一変させている。もしクラブがチャンピオンシップ（2部）に降格すれば、欧州サッカーでのプレーとオランダ代表での地位確保を確実に望むヴァン・デ・フェンのような実力者を留めることは事実上不可能となる。 放送権収入の大幅な減少に加え、このディフェンダー自身のトップレベルでの野心も相まって、交渉の場でスパーズが持つ影響力は極めて限定的となり、リヴァプールのようなクラブがこの状況を利用できる道が開かれるだろう。

プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
トッテナム crest
トッテナム
TOT
0