Getty Images
翻訳者：
ティム・シャーウッド、ミッキー・ファン・デ・フェンの「明らかな」リヴァプール移籍計画でトッテナムサポーターを怒らせるリスク
リバプール、トッテナムの混乱に乗じてファン・デ・フェン獲得を狙う
2023年にヴォルフスブルクから4300万ポンドでトッテナムに加入したオランダ人DFが、王者リヴァプールの主要ターゲットとして浮上している模様だ。かつてホワイト・ハート・レーンで指揮を執ったティム・シャーウッドは、ファン・デ・フェンがアルネ・スロット監督の戦術に最も適合すると示唆し、この噂に拍車をかけた。 リヴァプールの守備陣補強の必要性は広く報じられており、特に1月の移籍市場でマーク・ゲヒをマンチェスター・シティに奪われた後は顕著だ。
- Getty
シャーウッド、リバプール移籍は「当然の選択」と語る
ボイル・スポーツへの移籍の可能性について、シャーウッドは次のように語った。「今夏のリバプールにとって、左サイドのセンターバックとして彼が最適な選択肢だと思う。そういう選手はそう多くない。 もう一人、ジャラッド・ブラントウェイトはいるが、エバートンから移籍する可能性は皆無だ。だからミッキーがリバプール選手になる道が開けると思う。彼は本当に活躍できるだろう、心からそう信じている」
さらに23歳の選手について評価を続け、同郷の選手とプレーすることで新たなレベルに到達できると指摘。「トッププレイヤーになる資質は全て備えているが、ヴァージル・ファン・ダイクのような選手とプレーする必要がある」とシャーウッドは付け加えた。
「実績あるベテラン選手が傍にいれば、彼はより安心感を得てリーダーシップも向上するだろう。現時点では誰もが思うほどのリーダーではないと思うからだ。ミッキーにとっては成長過程であり、周囲の優勝経験者の存在から大いに学べるはずだ。それでもリヴァプールには適任だと確信している」
ヴァン・デ・ヴェンの「終末シナリオ」
トッテナムの雰囲気は限界点に達しており、アトレティコ戦敗北後、ファン・デ・フェン自身がクラブの現状を「終末シナリオ」と表現した。「正直言って最悪だ。まさに終末シナリオだ。最初の20分で起こりうる悪いことは全て起きた。 全員、俺も含めてミスを連発した。ああいう瞬間は、どうにもならないんだ。ここでピッチのせいにするわけにもいかない」と、このディフェンダーは嘆いた。
- AFP
降格は間違いなくトッテナムに決断を迫るだろう
トッテナムはこれまで主力選手の保持に固執してきたが、リーグ戦での危うい立場が状況を一変させている。もしクラブがチャンピオンシップ（2部）に降格すれば、欧州サッカーでのプレーとオランダ代表での地位確保を確実に望むヴァン・デ・フェンのような実力者を留めることは事実上不可能となる。 放送権収入の大幅な減少に加え、このディフェンダー自身のトップレベルでの野心も相まって、交渉の場でスパーズが持つ影響力は極めて限定的となり、リヴァプールのようなクラブがこの状況を利用できる道が開かれるだろう。
広告