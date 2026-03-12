ティム・シャーウッド、ミッキー・ファン・デ・フェンの「明らかな」リヴァプール移籍計画でトッテナムサポーターを怒らせるリスク

ボイル・スポーツへの移籍の可能性について、シャーウッドは次のように語った。「今夏のリバプールにとって、左サイドのセンターバックとして彼が最適な選択肢だと思う。そういう選手はそう多くない。 もう一人、ジャラッド・ブラントウェイトはいるが、エバートンから移籍する可能性は皆無だ。だからミッキーがリバプール選手になる道が開けると思う。彼は本当に活躍できるだろう、心からそう信じている」

さらに23歳の選手について評価を続け、同郷の選手とプレーすることで新たなレベルに到達できると指摘。「トッププレイヤーになる資質は全て備えているが、ヴァージル・ファン・ダイクのような選手とプレーする必要がある」とシャーウッドは付け加えた。

「実績あるベテラン選手が傍にいれば、彼はより安心感を得てリーダーシップも向上するだろう。現時点では誰もが思うほどのリーダーではないと思うからだ。ミッキーにとっては成長過程であり、周囲の優勝経験者の存在から大いに学べるはずだ。それでもリヴァプールには適任だと確信している」