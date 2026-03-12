報道によれば、ヴィニシウス・ジュニオールやフェデリコ・バルベルデら主力選手は、アロンソ監督のビデオ分析や特定の戦術ドリルへの依存を退屈に感じていたという。しかしクルトワは、チェルシーでアントニオ・コンテ監督の下で働いた経験を引用し、プロアスリートは個人の好みに関わらずそうした作業量に慣れていると説明した。

「我々はハードに働いた。戦術やビデオが嫌いだと言われていたが…見てくれ、アントニオ・コンテのような監督は毎日1時間もビデオ分析をさせた。だが問題ではなかった。我々はプロだ。仕事が最優先だからな」とクルトワは説明した。「30分のビデオを見る必要があるなら、そうする。 それが試合への準備だ。夏にはNFL選手と話したが、彼らは朝から夕方6時、時には8時まで一日中ビデオを見ている。それで何の問題もない」