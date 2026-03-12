Goal.com
ライブ
FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP
خالد محمود

翻訳者：

ティボ・クルトワ、レアル・マドリード選手らがシャビ・アロンソ解任の背景にあったとの示唆に反論

ティボー・クルトワは、レアル・マドリードのベテラン選手たちがシャビ・アロンソの解任を画策したという主張を強く否定した。元レアルMFはシーズン序盤の不振を受けて1月に監督職を退任しており、これを受けてロッカールームの主要メンバーが彼の戦術的アプローチやトレーニング方法に不満を抱いていたとの憶測が浮上していた。

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty Images

    クルトワ、アロンソ移籍説を否定

    マドリードがマンチェスター・シティを3-0で圧倒したチャンピオンズリーグ戦後、クルトワは前体制下のチーム内雰囲気について誤解を解くことに熱心だった。「誰もシャビを解任しようとはしなかった」とベルギー人GKは記者団に語り、アロンソ監督在任中に成績が低迷し最終的に解任に至ったにもかかわらず、チームは終始プロ意識を保っていたと主張した。

    • 広告
  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    戦術的不安定に関する報告への対応

    報道によれば、ヴィニシウス・ジュニオールやフェデリコ・バルベルデら主力選手は、アロンソ監督のビデオ分析や特定の戦術ドリルへの依存を退屈に感じていたという。しかしクルトワは、チェルシーでアントニオ・コンテ監督の下で働いた経験を引用し、プロアスリートは個人の好みに関わらずそうした作業量に慣れていると説明した。

    「我々はハードに働いた。戦術やビデオが嫌いだと言われていたが…見てくれ、アントニオ・コンテのような監督は毎日1時間もビデオ分析をさせた。だが問題ではなかった。我々はプロだ。仕事が最優先だからな」とクルトワは説明した。「30分のビデオを見る必要があるなら、そうする。 それが試合への準備だ。夏にはNFL選手と話したが、彼らは朝から夕方6時、時には8時まで一日中ビデオを見ている。それで何の問題もない」

  • アルバロ・アルベロアのもとでの生活

    アロンソの退任後、控えコーチのアルバロ・アルベロアが指揮を執っているが、移行は必ずしも順調とは言い難い。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスター・シティ戦での見事な勝利にもかかわらず、国内リーグでは苦戦を強いられており、コパ・デル・レイではアルバセテに衝撃的な敗退を喫し、オサスナとヘタフェに敗れたことでリーガ優勝争いにおいてバルセロナに決定的な差をつけられた。

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    自然な調子の落ち込み

    ゴールキーパーは、メディアやファンがチームの献身性を疑うべきではないと改めて強調して締めくくった。「我々のプロ意識を疑う声があった。シャビ監督就任後の最初の数ヶ月は順調だったが、突然調子を落とした。サッカーではよくあることだ」とクルトワは述べた。チームは土曜日のリーガ・エスパニョーラでエルチェと対戦するにあたり、シティ戦でバルベルデが記録したハットトリックで生まれた勢いをさらに伸ばすことを目指している。

ラ・リーガ
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
エルチェ crest
エルチェ
ELC
0