ティボ・クルトワ、トッテナムGKアントニン・キンスキーのチャンピオンズリーグでの惨事後、私信を送ったことを明かす

ベルギー代表GKは、トッテナムが前半15分で0-3とリードを許し、最終的に2-5で敗れた試合における目立ったミスについて、外部要因が影響した可能性を示唆した。クルトワは、前半を通じてトッテナムの守備陣を悩ませた不安定なミスについて、マドリードのピッチ状態が原因の一つだと指摘した。

「結局のところ、ピッチの状態が問題を引き起こしていると思います。トッテナムやアトレティコだけでなく、そこでプレーした多くのチームにとってです」とクルトワは付け加えた。また、イゴール・トゥドール監督がキンスキーを早々に交代させた判断にも疑問を呈し、それが選手の挽回の機会を奪ったと示唆した。「もし続けていたら、素晴らしいセーブを見せていたかもしれない。でも、まあ、監督がそうした判断を下したのだから、そういう結果になるわけだ」

