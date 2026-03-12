Getty/GOAL
ティボ・クルトワ、トッテナムGKアントニン・キンスキーのチャンピオンズリーグでの惨事後、私信を送ったことを明かす
クルトワがキンスキーに接触する
アトレティコにレンタル移籍で輝かしい活躍を見せ、チェルシーを経てレアル・マドリードに復帰したクルトワは、若き選手の苦境に共感した。「インスタグラムでメッセージを送ったよ。本当に厳しい状況だから」と、マンチェスター・シティを3-0で圧倒した試合後にレアル・マドリードの選手は明かした。 「結局、彼ほど頻繁には経験していないが、ホームでのアヤックス戦後、私もかなりの批判を浴びた。精神的に耐え続けるのは難しい。チームのサポートが必要だし、練習で再び良い感覚を取り戻し、良いプレーをしなければならない」
メトロポリターノでのピッチ問題
ベルギー代表GKは、トッテナムが前半15分で0-3とリードを許し、最終的に2-5で敗れた試合における目立ったミスについて、外部要因が影響した可能性を示唆した。クルトワは、前半を通じてトッテナムの守備陣を悩ませた不安定なミスについて、マドリードのピッチ状態が原因の一つだと指摘した。
「結局のところ、ピッチの状態が問題を引き起こしていると思います。トッテナムやアトレティコだけでなく、そこでプレーした多くのチームにとってです」とクルトワは付け加えた。また、イゴール・トゥドール監督がキンスキーを早々に交代させた判断にも疑問を呈し、それが選手の挽回の機会を奪ったと示唆した。「もし続けていたら、素晴らしいセーブを見せていたかもしれない。でも、まあ、監督がそうした判断を下したのだから、そういう結果になるわけだ」
ゴールキーパー組合の集会
クルトワだけがキンスキーを公に支持したエリートGKではない。元マンチェスター・ユナイテッドのデビッド・デ・ヘアもSNSで連帯を示した。ミス後のGKが孤立感を抱きやすいことを理解していたからだ。実際、多くのベテラン選手が、交代後のタッチラインでキンスキーが自チームの監督から受けた扱いに批判の声を上げている。
デ・ヘアは自身の公式Xアカウントで次のように書き、キンスキーを擁護した。「ゴールキーパーを経験したことのない者には、このポジションでプレーする難しさは理解できない。頭を上げて、また挑戦し続けろ」
スパーズの不振の中、キンスキーが夏の移籍を模索
