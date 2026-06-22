ティボ・クルトワは、レアル・マドリードでの将来は自分では決められないと語り、引退計画を明かした。

年齢を重ねても、レアル・マドリードのGKクルトワはチームを支え続ける。2027年6月まで契約を結ぶベテランは、8年前チェルシーから移籍して以来の歩みを振り返った。

2026年W杯予選ベルギー対イラン戦（0-0）後のミックスゾーンで、彼はクラブへの愛を語った。「契約はクラブ次第です。私はクラブの姿勢を尊敬しています。4、5年後にここで現役を終えたいですが、様子を見ましょう。 子供の頃からレアルでプレーするのが夢だった。入団8年、とても幸せだ」とベルギー代表は語った。



