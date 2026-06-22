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ティボ・クルトワは、レアル・マドリードでの将来は自分では決められないと語り、引退計画を明かした。
幼少期の夢
年齢を重ねても、レアル・マドリードのGKクルトワはチームを支え続ける。2027年6月まで契約を結ぶベテランは、8年前チェルシーから移籍して以来の歩みを振り返った。
2026年W杯予選ベルギー対イラン戦（0-0）後のミックスゾーンで、彼はクラブへの愛を語った。「契約はクラブ次第です。私はクラブの姿勢を尊敬しています。4、5年後にここで現役を終えたいですが、様子を見ましょう。 子供の頃からレアルでプレーするのが夢だった。入団8年、とても幸せだ」とベルギー代表は語った。
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主導権はクラブにある
クルトワはマドリードで現役を引退したいと明言しているが、サッカー界の現実も理解している。34歳の彼は、ベテランが新世代へバトンタッチするのは避けられないと認識している。それでも現在の調子を考えると、あと数年はトップでプレーできそうだ。
アトレティコ・マドリードやチェルシーでプレーした経験を持つ彼は、自身の将来がクラブのスポーツ方針と密接に結びついていると強調。引退という目標を達成するには、マドリードの長期計画に基づく契約延長が必要だと認めた。
8年間の進化
クルトワのレアル・マドリードでの道のりは順風満帆ではなかった。当初は苦戦し存在価値を疑問視する声もあったが、やがて正ゴールキーパーに定着。2022年のチャンピオンズリーグ決勝ではヒーローとなった。今シーズンのラ・リーガで32試合に出場し、2026年のワールドカップでも活躍。世界的な地位を確固たるものにした。
同クラブで10年近くプレーし、レアル・マドリードの偉大なGKとして殿堂入りした。本人は「あと4、5年」プレーしたいと語り、39歳まで白いユニフォームを着続ける意向だ。これは、クラブ史上最も規律正しい選手にのみ許された偉業である。
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ベルギー戦でのワールドカップでの悔しさ
クラブでは将来が安定しているように見えるクルトワだが、代表では苦しい時期を過ごしている。ベルギーは2026年W杯で調子を上げられず、直近の引き分けで決勝T進出が危ぶまれる。2試合連続のドローで出足は鈍く、イブラヒモビッチら外部からも批判を受ける。
イラン戦の引き分けは、終盤を10人で戦ったベルギーにとって痛手だった。チャンスは少なかったものの、カウンターで迫るイランを相手に無失点で切り抜けたクルトワのパフォーマンスは堅実だった。