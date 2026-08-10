AFP
翻訳者：
ティボー・クルトワ、厳格なジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリー復帰による規律回復を支持
モウリーニョがバルデベバスで基準を打ち立てる
クルトワは、モウリーニョのマドリー復帰を歓迎し、ポルトガル人指揮官が持つ、チーム全体に勝者のメンタリティーを植え付ける独自の能力を強調した。かつてモウリーニョの下でプレーした経験を持つ選手として、クルトワは新体制の下でチームメートが何を期待すべきかを説明するのに適した立場にある。
「モウリーニョは規律を重んじ、個の才能よりもチームを優先する要求の高い監督だ。私にとって、それらは勝利に不可欠な要素である。彼は素晴らしい監督であり、とても親しみやすい人物でもある。率直な人で、私はそこを評価している。正しい方向性だと思う」と、クルトワは『レアル・マドリーTV』に語った。
- Getty Images
チェルシーでのプレミアリーグ制覇を振り返る
クルトワとモウリーニョの間には、成功と大きなプレッシャーがかかる競争によって築かれた歴史がある。2人は2014-15シーズンにスタンフォード・ブリッジでともに仕事をし、この年にはベルギー代表GKがアトレティコ・マドリーで大成功を収めた3年間のローン移籍から復帰。チェルシーの正守護神として、伝説的GKペトル・チェフに取って代わった。そのトロフィー獲得の成功体験を、クルトワはマドリードでも再現したいと願っている。
ロンドンでの以前の共闘を振り返り、クルトワはイングランド最高峰リーグでの自身のキャリアを形作った時期について、愛着を込めて語った。「私たちはチェルシーで一緒に過ごし、一緒にプレミアリーグを勝ち取った」と、クルトワはインタビューで回想。「彼には良い思い出があるし、また彼の下でプレーできてうれしい。ここで一緒にうまくやり、素晴らしい年月を過ごせることを願っている」
ワールドカップでの悲痛な結末を経て早期復帰へ
監督交代に加え、クルトワは代表戦線で厳しい夏を過ごしたあと、自身のコンディション作りにも重点を置いてきた。 このベテランGKは、ベルギー代表のワールドカップ準々決勝スペイン戦で重傷を負い、残り約20分のところでピッチを後にすることを余儀なくされた。その不在は大きく響き、ベルギーはその後、大会敗退となった。それでも新たな国内シーズンを良い形でスタートさせることを目指し、クルトワは休暇を切り上げ、代表のチームメートたちより早くバルデベバスに戻ることを決断した。
「ケガがあったので、チームに合流する前に個別トレーニングをして、すべて問題ないことを確認したくて少し早く戻ってきた。今日はすでにGKトレーニングも行ったし、とても良い感触があって、またトレーニングできてうれしい」と説明した。
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複雑なプレシーズン日程を乗り切る方法
再会をめぐる高揚感がある一方で、クルトワは今プレシーズンで待ち受ける課題について現実的な見方を示している。2026年ワールドカップの影響で、レアル・マドリーの陣容は分散した状態にあり、選手たちは大会での進み具合に応じて異なる時期にトレーニングへ戻ってきている。クルトワは、さらなる負傷離脱のリスクを避けながら、コンディションの差を調整しつつ、競争の激しいシーズン開幕戦へ向けてチームを整えるという複雑な仕事に、このポルトガル人指揮官が直面していることを認めた。
「新しい選手はかなり多い。対戦したことがあるので何人かは分かっているけれど、今年はワールドカップの終了がとても遅く、全員を少しずつチームに溶け込ませていくのは監督にとって簡単ではない」とクルトワは締めくくった。
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