クルトワとモウリーニョの間には、成功と大きなプレッシャーがかかる競争によって築かれた歴史がある。2人は2014-15シーズンにスタンフォード・ブリッジでともに仕事をし、この年にはベルギー代表GKがアトレティコ・マドリーで大成功を収めた3年間のローン移籍から復帰。チェルシーの正守護神として、伝説的GKペトル・チェフに取って代わった。そのトロフィー獲得の成功体験を、クルトワはマドリードでも再現したいと願っている。

ロンドンでの以前の共闘を振り返り、クルトワはイングランド最高峰リーグでの自身のキャリアを形作った時期について、愛着を込めて語った。「私たちはチェルシーで一緒に過ごし、一緒にプレミアリーグを勝ち取った」と、クルトワはインタビューで回想。「彼には良い思い出があるし、また彼の下でプレーできてうれしい。ここで一緒にうまくやり、素晴らしい年月を過ごせることを願っている」