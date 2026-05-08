Getty Images Sport
翻訳者：
ティジャニ・レインダース、1年で退団か。ペップ・グアルディオラ体制下で苦戦し、マンCのMFがセリエA復帰の噂。
レインダース、マンチェスター・シティで出番を失う
マンチェスター・シティはACミランからレインダースを獲得するため約4600万ポンドを支払った。当初はレギュラーだったが、ここ数か月で出場機会が激減している。
しかし2月以降は出場機会が減少し、直近9試合のうち6試合でベンチ入りしたものの出場はなく、3月14日以降プレミアリーグでプレーしていない。この状況を受け、今夏の移籍が噂され、仲介業者が他クラブの関心を探っている。
- Getty Images
仲介業者が選択肢を検討する中、ユヴェントスは状況を注視している
『ガゼッタ』紙によると、ユヴェントスはイングランドでのレインダースの動向を注視している。同クラブは現在、中盤強化に最適な選手を探しており、オランダ代表のレインダースは技術・戦術面で要件を満たすと報じられている。同時に、チーム力向上と財政の健全性のバランスも重視している。過去にACミランでプレーした経験は大きな強みで、イタリアサッカーに精通しているため、セリエAに復帰してもすぐに適応できるだろう。
セリエAでの経験が、レインドースをユヴェントスにとって魅力的な存在にしている
ユヴェントスは、トリノで適応に苦しみイングランドへ戻ったダグラス・ルイスのような失敗を避けたい。そこで、イタリアの戦術を理解する選手を優先している。
ミランで成功を収めた実績が評価をさらに高めている。イタリア時代はリーグ屈指のMFとして活躍し、その後イングランドへ移籍した。 だが資金面が大きな壁だ。マンチェスター・シティの巨額投資により、ユヴェントスにとって単純な獲得は困難。テウン・クープマイナーズの退団が予想され、チーム編成の見直しも続く。
- AFP
今夏、移籍交渉が活発化する見込み。
夏の移籍市場が近づく中、ユヴェントスは状況を注視する見込みだ。移籍実現には、レンタル移籍や選手交換、分割払いなどの工夫が必要になる可能性がある。今後数週間、レインダースのマンチェスター・シティでの役割が鍵を握る。グアルディオラ監督が起用しない場合、イタリア復帰を求める声が高まるだろう。