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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ティジャニ・レインダース、1年で退団か。ペップ・グアルディオラ体制下で苦戦し、マンCのMFがセリエA復帰の噂。

移籍情報
タイアニ・ラインデルス
ユヴェントス
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
セリエ A
ジョゼップ・グアルディオラ

ティジャニ・レインダースは、マンチェスター・シティ加入からわずか1年でセリエAに復帰する可能性がある。オランダ人MFはペップ・グアルディオラ監督の下で出場機会を減らし、ユヴェントスが夏の移籍市場を前に彼の動向を注視している。

  • レインダース、マンチェスター・シティで出番を失う

    マンチェスター・シティはACミランからレインダースを獲得するため約4600万ポンドを支払った。当初はレギュラーだったが、ここ数か月で出場機会が激減している。

    しかし2月以降は出場機会が減少し、直近9試合のうち6試合でベンチ入りしたものの出場はなく、3月14日以降プレミアリーグでプレーしていない。この状況を受け、今夏の移籍が噂され、仲介業者が他クラブの関心を探っている。

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  • Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

    仲介業者が選択肢を検討する中、ユヴェントスは状況を注視している

    ガゼッタ』紙によると、ユヴェントスはイングランドでのレインダースの動向を注視している。同クラブは現在、中盤強化に最適な選手を探しており、オランダ代表のレインダースは技術・戦術面で要件を満たすと報じられている。同時に、チーム力向上と財政の健全性のバランスも重視している。過去にACミランでプレーした経験は大きな強みで、イタリアサッカーに精通しているため、セリエAに復帰してもすぐに適応できるだろう。

  • セリエAでの経験が、レインドースをユヴェントスにとって魅力的な存在にしている

    ユヴェントスは、トリノで適応に苦しみイングランドへ戻ったダグラス・ルイスのような失敗を避けたい。そこで、イタリアの戦術を理解する選手を優先している。

    ミランで成功を収めた実績が評価をさらに高めている。イタリア時代はリーグ屈指のMFとして活躍し、その後イングランドへ移籍した。 だが資金面が大きな壁だ。マンチェスター・シティの巨額投資により、ユヴェントスにとって単純な獲得は困難。テウン・クープマイナーズの退団が予想され、チーム編成の見直しも続く。

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    今夏、移籍交渉が活発化する見込み。

    夏の移籍市場が近づく中、ユヴェントスは状況を注視する見込みだ。移籍実現には、レンタル移籍や選手交換、分割払いなどの工夫が必要になる可能性がある。今後数週間、レインダースのマンチェスター・シティでの役割が鍵を握る。グアルディオラ監督が起用しない場合、イタリア復帰を求める声が高まるだろう。

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