マンチェスター・シティはACミランからレインダースを獲得するため約4600万ポンドを支払った。当初はレギュラーだったが、ここ数か月で出場機会が激減している。

しかし2月以降は出場機会が減少し、直近9試合のうち6試合でベンチ入りしたものの出場はなく、3月14日以降プレミアリーグでプレーしていない。この状況を受け、今夏の移籍が噂され、仲介業者が他クラブの関心を探っている。