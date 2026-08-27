エバートンは今後、カラバオカップ3回戦でチャンピオンシップ所属のウルヴァーハンプトン・ワンダラーズをグディソン・パークに迎える。バリーは週末のクリスタル・パレス戦勝利でも得点を決めており、その鋭い好調ぶりは過密な国内日程を前にしたモイーズにとって、まさに追い風となる。この決定力を最後の局面で維持できるかが、エバートンが代表ウィーク前にリーグ順位を押し上げるうえで重要になる。