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ティエルノ・バリー、エヴァートンでの初ハットトリックを記録したカラバオカップ4-0圧勝後に「今季は自分のものにしなければならない」とメッセージ
圧倒的なエヴァートンがプレストンを粉砕
エヴァートンはディープデイルで圧巻のパフォーマンスを披露し、カラバオカップ3回戦進出を決めた。バリーが前半25分に先制点を挙げると、後半15分前にも2点目を追加。さらに試合終了20分前に自身初のハットトリックを達成した。 今夏加入のブレナン・ジョンソンはそのわずか2分後、クラブでの初ゴールを決めて4-0の大勝を締めくくった。
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バリー、飛躍のシーズンを目指す
2025年夏にビジャレアルから加入したこのフランス人FWは、昨季に全公式戦41試合で8得点を記録した後、得点力の高い攻撃の軸としての地位を確立することを目指している。個人的な目標について『Sky Sports』に語ったバリーは、「今季は自分のシーズンにしなければならないと思っている。そのためにこの夏はたくさん努力してきたし、エバートンで初めてハットトリックを決めることができてとてもうれしい。それに向けて本当に多くの努力をしてきたし、チームメートにもとても助けられた」と話した。
モイーズが若手FWに挑戦状
この3得点により、バリーはエバートンでハットトリックを達成した選手としては、2020年9月にドミニク・カルヴァート＝ルーウィンがウェストハム戦で記録して以来初めてとなった。ストライカーとしての成長ぶりを評価したモイーズは、さらにこう付け加えた。「彼には、これまでよりずっと良くならなければならないと伝えた。それだけだ。我々は得点者を求めているし、センターフォワードにはゴールを決めてほしい。そして彼は実際にいくつか決めている」
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ウルブスとのカップ戦が待つ
エバートンは今後、カラバオカップ3回戦でチャンピオンシップ所属のウルヴァーハンプトン・ワンダラーズをグディソン・パークに迎える。バリーは週末のクリスタル・パレス戦勝利でも得点を決めており、その鋭い好調ぶりは過密な国内日程を前にしたモイーズにとって、まさに追い風となる。この決定力を最後の局面で維持できるかが、エバートンが代表ウィーク前にリーグ順位を押し上げるうえで重要になる。
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