ティエリ・アンリ、完璧な監督キャリアのスタートを切ったフランスのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンを「神と同格」と評す

アンリはまた、このレジェンドの存在がロッカールームでフランスの次世代タレントたちに刺激を与えていることを、自身の目で実感したとも語った。「彼がフランス代表にいて、この世代に何をもたらせるかを見ていると……。選手たちが彼について話し、自分の思いを口にしているのを、私たちはすでに目にしている。目を輝かせていたよ……。まったく普通のことだ。だって、彼はジズーだからね！」

一方で、かつてディディエ・デシャンに向けられていた絶え間ない世間の期待を振り返りつつ、アンリは継続的な成功が不可欠だと強調した。「ただ、やはり結果は必要だ。彼はすでにいくつか結果を出しているし、それを維持していかなければならない。だから、デシャンについて言ったのと同じように、幸運を祈るよ！」