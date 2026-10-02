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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERAFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

ティエリ・アンリ、完璧な監督キャリアのスタートを切ったフランスのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンを「神と同格」と評す

T. Henry
Z. Zidane
フランス
フランス 対 イタリア
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

ティエリ・アンリは、フランス代表監督としてのジネディーヌ・ジダンの就任初期の影響力を絶賛し、その伝説的MFを神になぞらえた。フランス代表を率いる機会を辛抱強く待っていた元レアル・マドリー指揮官は、監督として完璧な成績を残し、最高のスタートを切っている。

  • フランスの象徴的存在、監督就任の夢をかなえる

    アンリは、フランス代表を率いて最初の2試合で勝ち点6を獲得したジダン監督の完璧な船出を称賛した。サンティアゴ・ベルナベウのベンチを離れて以降、フランス代表を率いることは長年抱き続け、辛抱強く待ち望んできた目標だった。「レアル・マドリーの後に自分がやりたかった唯一のことは、これだったと自分に言い聞かせていた」

    54歳の指揮官は、9月25日金曜日のトルコ戦で1-0のアウェー勝利を収め、1994年のエメ・ジャケ以来、初陣を勝利で飾った初のフランス代表監督となると、その3日後にはベルギー相手にも同じスコアで勝利を収めた。

  • imago-sport-35094506.jpgPanoramic by PsnewZ

    神格との比較が、監督としての格を定義する

    1998年ワールドカップ優勝をともに経験した元チームメートが放つ即座のオーラと影響力を目の当たりにし、アンリは新たに就任した指揮官がサッカー界で持つ並外れた存在感を強調した。 RMCの『Rothen s'enflamme』に出演した元アーセナルFWは、こう語った。「ジズーの到来は並外れている。サッカーに関して言えば、神と同格の存在が来るということだ。信者の人たちを不快にさせる意図はないが、私たちにとってサッカーの世界では、彼は神と同格なんだ」

  • 元チームメートが非情な一貫性を求める

    アンリはまた、このレジェンドの存在がロッカールームでフランスの次世代タレントたちに刺激を与えていることを、自身の目で実感したとも語った。「彼がフランス代表にいて、この世代に何をもたらせるかを見ていると……。選手たちが彼について話し、自分の思いを口にしているのを、私たちはすでに目にしている。目を輝かせていたよ……。まったく普通のことだ。だって、彼はジズーだからね！」

    一方で、かつてディディエ・デシャンに向けられていた絶え間ない世間の期待を振り返りつつ、アンリは継続的な成功が不可欠だと強調した。「ただ、やはり結果は必要だ。彼はすでにいくつか結果を出しているし、それを維持していかなければならない。だから、デシャンについて言ったのと同じように、幸運を祈るよ！」

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  • imago-sport-1084014965.jpgZUMA Press Wire

    スタッド・ドゥ・フランスでビッグマッチ開催へ

    金曜夜、フランスがスタッド・ド・フランスでイタリアを迎え撃つ、欧州の名門同士によるクラシックな一戦が待っている。グループ首位のフランスには過密日程が続き、次週月曜の第4節ではサン＝ドニでベルギーをホームに迎える。ホームでの連戦は、ジダンにとって連勝を伸ばし、ネーションズリーグ首位での立場をより強固なものにする絶好の機会となる。

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