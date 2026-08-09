Getty/GOAL
翻訳者：
ティエリ・アンリ、デクラン・ライス、デニス・ベルカンプ、ブカヨ・サカ：2026年のアーセナルのプレミアリーグ優勝メンバーで、インビンシブルズのチームに入るのは誰だろうか？
アーセナルの無敗優勝チーム「インビンシブルズ」は勝ち点いくつを積み上げたのか？
2000年代初頭に全盛期を迎えていたアーセナルは、歴史に残る形で国内での支配を確立した。プレミアリーグ38試合を通じて一度も敗れることはなく、26勝12分けで勝ち点90を積み上げたロンドン北部の強豪だった。
イングランドのトップリーグで、この偉業をそれ以前にもそれ以後にも再現した者はいない。記録集に刻まれたこの特筆すべき足跡が消されるのは容易ではなく、サー・アレックス・ファーガソン、ジョゼ・モウリーニョ、ユルゲン・クロップ、ペップ・グアルディオラでさえもその点では及ばなかった。
- Getty
アンリ、ベルカンプ、ヴィエラはアーセナルの象徴的存在だった
アーセナルは昨季、3シーズン連続の2位フィニッシュを経て首位の座を取り戻した。ミケル・アルテタ監督は、かつてハイベリーで築かれたものに匹敵する王朝をエミレーツ・スタジアムで築こうとしている。
同監督の手元には豊富なタレントがそろっている。たとえば、ワールドカップ優勝経験者のダビド・ラヤとミケル・メリーノ、イングランドのスーパースターであるデクラン・ライスとブカヨ・サカ、さらに屈強なセンターバックのウィリアン・サリバとガブリエウ・マガリャンイスがいる。
では、ティエリ・アンリ率いる「インビンシブルズ」、デニス・ベルカンプ、パトリック・ヴィエリア、アシュリー・コール、ソル・キャンバル、ロベール・ピレスを含めて考えた場合、この中からコンバインドXIに入る選手はいるだろうか。
ライスとサカは、スターぞろいのアーセナル「インヴィンシブルズ」のチームに入れるのか？
そうした象徴的な面々とともにプレーしてきたスタックは、GOALの独占取材に対し、great football betting oddsが2026-27シーズンのプレミアリーグをオッズ化する中、2つの世代を組み合わせるとしたらどうなるかと問われ、こう答えた。「実はこれ、前にもやったことがあるんだ。うちの息子2人とね。あの子たちがインビンシブルズに疑問を持っていたからだ。実際に生で見たことがないから、僕らのことをとんでもなくひどいと思っている。ティエリ・アンリやデニス・ベルカンプがどんな選手で、2トップとしてどれほどすごかったのか、なかなか理解できていないんだ。
「いいかい、サッカーは完全に変わった。でも変わっていないものが1つある。それは勝つことだ。そしてアーセナルは、あのチームに関して言えば、負けないというメンタリティーを持っていた。だから全体的に見れば、サッカーはむしろ後退したと言える大きな根拠が実際にあると思う。
「インビンシブルズのアーセナルは、例えばチェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、そしておそらくリヴァプールのような相手と戦っていた。全部を挙げることはできないよ、多すぎるからね。でも当時のプレミアリーグにいたランパード、テリー、ファーディナンド、ドログバ、ヴィディッチといった面々のクオリティーを考えれば、そのリストはきりがない。そして僕の意見では、今よりも当時のほうが、それを成し遂げるのはずっと難しかったと思う。
「1人ずつ比較するのは避けたいけど、五分五分になると思う。本当にそう思うよ。あのインビンシブルズのチームには、絶対に外せない選手がいる。ティエリ、デニス、ヴィエラ、例えばソル・キャンベル、アシュリー・コールだ。これでまず5人だし、そこにロベール・ピレスも入ってくる。左では、今いる選手よりもピレスを入れると思うね。ジウベルト・シウバのような選手にも議論の余地がある。例えば彼はワールドカップ優勝もしている。
「両方をうまく融合できたらよかったのにね。そうなれば、とんでもないチームになっていたと思うよ。でも今のアーセナルの新しい選手層は、マネジメントのされ方が違う。時代は変わったが、彼らは試合に勝つ方法を見つけている。今ではタイトルを獲る方法も見つけていて、それはもちろん非常に大きなプラスだ」
- Getty Images
アーセナル 2026-27：プレミアリーグ連覇とチャンピオンズリーグ制覇への挑戦
ダビド・ラヤ、ユリエン・ティンバー、サリバあるいはガブリエウ、ライス、そしてサカは、『インビンシブルズ』のメンバー入りを争う候補の一人だ。彼らに今求められるのは、自分たちの歴史をタイトル獲得の面で築きながら、複数のタイトルを勝ち取る勝者となることである。
2026年にも再び決勝で敗れたアーセナルは、いまだに初のチャンピオンズリーグ制覇を待ち続けている。その雪辱を果たすべく、来るシーズンで挑戦することになる。シーズンはマンチェスター・シティとのコミュニティー・シールドを経て、8月21日に開幕する予定で、昇格組コヴェントリーをホームに迎える。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。