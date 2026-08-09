そうした象徴的な面々とともにプレーしてきたスタックは、GOALの独占取材に対し、great football betting oddsが2026-27シーズンのプレミアリーグをオッズ化する中、2つの世代を組み合わせるとしたらどうなるかと問われ、こう答えた。「実はこれ、前にもやったことがあるんだ。うちの息子2人とね。あの子たちがインビンシブルズに疑問を持っていたからだ。実際に生で見たことがないから、僕らのことをとんでもなくひどいと思っている。ティエリ・アンリやデニス・ベルカンプがどんな選手で、2トップとしてどれほどすごかったのか、なかなか理解できていないんだ。

「いいかい、サッカーは完全に変わった。でも変わっていないものが1つある。それは勝つことだ。そしてアーセナルは、あのチームに関して言えば、負けないというメンタリティーを持っていた。だから全体的に見れば、サッカーはむしろ後退したと言える大きな根拠が実際にあると思う。

「インビンシブルズのアーセナルは、例えばチェルシーやマンチェスター・ユナイテッド、そしておそらくリヴァプールのような相手と戦っていた。全部を挙げることはできないよ、多すぎるからね。でも当時のプレミアリーグにいたランパード、テリー、ファーディナンド、ドログバ、ヴィディッチといった面々のクオリティーを考えれば、そのリストはきりがない。そして僕の意見では、今よりも当時のほうが、それを成し遂げるのはずっと難しかったと思う。

「1人ずつ比較するのは避けたいけど、五分五分になると思う。本当にそう思うよ。あのインビンシブルズのチームには、絶対に外せない選手がいる。ティエリ、デニス、ヴィエラ、例えばソル・キャンベル、アシュリー・コールだ。これでまず5人だし、そこにロベール・ピレスも入ってくる。左では、今いる選手よりもピレスを入れると思うね。ジウベルト・シウバのような選手にも議論の余地がある。例えば彼はワールドカップ優勝もしている。

「両方をうまく融合できたらよかったのにね。そうなれば、とんでもないチームになっていたと思うよ。でも今のアーセナルの新しい選手層は、マネジメントのされ方が違う。時代は変わったが、彼らは試合に勝つ方法を見つけている。今ではタイトルを獲る方法も見つけていて、それはもちろん非常に大きなプラスだ」