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25 Greatest Premier League Players GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

ティエリ・アンリ、ケヴィン・デ・ブライネ、そして21世紀に入ってからのプレミアリーグ史上最高の選手25人――ランキング

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GOALは、2000年以降、イングランドのトップリーグを彩ってきた最高のサッカー選手たちをランキング形式で紹介するという、至難の業に挑戦する

21世紀に入ってからのプレミアリーグのベスト25選手を選ぶなんて――なんとも骨の折れる仕事だ。地球上でこれほど人気のあるリーグはなく、それゆえにこれほど厳しく分析され、議論の的となるリーグもない。 世界中のどこを探しても、応援するプレミアリーグのチームがない、あるいは少なくとも毎日試合を観戦していないサッカーファンを見つけるのは難しいだろう。つまり、誰もがプレミアリーグの最高のチームや選手について意見を持っているということだ。

したがって、タイトル獲得数、才能、現役期間、そして与えた影響力を総合的に考慮して作成された以下のリストが、激しい批判の嵐を巻き起こすのは避けられない。ロベール・ピレス、ネマニャ・ヴィディッチ、ソル・キャンベル、ガレス・ベイル、ロビン・ファン・ペルシーといった現代の偉大な選手たちでさえ、なんとこのリストにすら入っていないのだ！

2000年1月1日以前の功績やパフォーマンスは考慮対象外である点に留意する必要がある。これにより、ライアン・ギグス、アラン・シアラー、ロイ・キーンといったプレミアリーグのレジェンドたちの全盛期は除外されている。彼らは間違いなく歴代ベストイレブンに選出されるはずだが、この条件付けがあっても、最も激しい反発を免れることはまずないだろう。 選出や除外に関して、議論の余地がある判断や説得力のある主張があまりにも多すぎるのだ。

さあ、何を待っているのですか？ 早く読み始めれば、コメント欄で怒りをぶつけるのも早くなりますよ！

  • Yaya Toure Manchester City 2018 Premier LeagueGetty

    25トゥーレ、元気？

    マンチェスター・シティがイングランドサッカーの頂点へと登り詰める上で、おそらく最も大きな影響力を持った選手であるヤヤ・トゥーレは、2010年にバルセロナから加入すると、瞬く間に中盤の要としてクラブの巨塔となった。このコートジボワール出身の選手は、技術と体格が見事に融合した圧倒的な存在感を放ち、ボールを奪うことはほぼ不可能だった。

    トゥーレは、シティがプレミアリーグで初優勝を果たした2011-12シーズンと、2度目の優勝を果たした2013-14シーズンの終わりに、PFA年間ベストイレブンに選出された。特に2度目の優勝シーズンでは、驚異的な20ゴールを記録している。 2018年にエティハドを去った際、キャプテンのヴィンセント・コンパニは「ヤヤに感謝を伝えたい。このクラブで『レジェンド』と呼ばれるべき人物がいるとすれば、それは彼だ」と語った

    • 広告
  • Cesc Fabregas Arsenal Getty Images

    24セスク・ファブレガス

    セスク・ファブレガスがアーセナルでデビューしたのは、わずか16歳の時だった。ガンナーズがバルセロナから真に特別な才能を獲得したことは、すぐに明らかだった。彼は洗練されながらも闘志あふれるミッドフィールダーであり、その驚くべき落ち着きと卓越したプレーは、彼の若さを全く感じさせないものだった。実際、2008年にアーセン・ヴェンゲルがファブレガスをキャプテンに任命したことは、決して驚くべきことではなかった――当時、このスペイン人選手はまだ21歳に過ぎなかったのだ。

    ファブレガスは2003-04シーズンの「インビンシブルズ」時代にプロデビューを果たしたが、プレミアリーグでの出場機会がなかったため、優勝メダルは獲得できなかった。しかし、2014年にイングランドに戻りチェルシーに加入してからは2つのタイトルを獲得し、その驚異的なパスワークで観客を魅了し続けた。最終的にプレミアリーグでのアシスト数は111を記録し、歴代ランキングで3位につけている

  • Luis Suarez LiverpoolGetty

    23ルイス・スアレス

    さまざまな理由から、間違いなく物議を醸す選出だ。このウルグアイ人選手は現役時代、人々を動揺させ、怒らせ、時には噛みつくことさえあった。スアレスはプレミアリーグでプレーしたのはわずか3シーズン半に過ぎないが、年間ベストイレブンに2度選出され、2013-14シーズンにはわずか33試合で記録的な31得点を挙げ、シーズン最優秀選手賞を受賞した。

    元リヴァプールのストライカーは、イングランドのサッカー界がこれまで見たことのない存在だった。あらゆる角度からあらゆる種類のゴールを決然と決める、恐るべき自然の驚異そのものだった。彼は絶え間ないプレスでディフェンダーを苦しめ、一見スペースがないように見える場所からスペースを見出す驚異的な能力で相手を翻弄した。 「それは稀有な組み合わせだ」とスティーブン・ジェラードは後にスアレスについてこう語った。「奇跡的な才能を持ちながら、その才能を惜しみなくチームメイトのために使い、アシストやゴールを生み出す選手であるということだ。」

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    22アシュリー・コール

    アシュリー・コールは常に賛否両論を呼ぶ存在だった。2006年にロンドンのライバルであるチェルシーへの移籍が長引いた件について批判したのは、アーセナルのファンだけではない。しかし、「キャッシュリー」が傑出した選手であり、キャリアの相当な期間において世界最高の左サイドバックだったという評価に異を唱える者はいないだろう。

    まだ十代という若さでアーセナルのレギュラーに定着して以来、彼はまさに驚異的な存在であることを証明し、2度の優勝を果たしたチームの中心選手となった。不和の末にチームを去った後、彼はスタンフォード・ブリッジで3度目のプレミアリーグ優勝トロフィーを掲げ、さらに4度目のPFA年間ベストイレブンにも選出された。

    「彼は間違いなくプレミアリーグ史上最高の左サイドバックだ」とアーセン・ヴェンゲル監督は最近語った。「クラブレベルでの彼の活躍を見れば、驚くべき安定感があることがわかる。そして、それこそが偉大な選手の証なのだ」

  • Petr Cech Chelsea Premier League trophyGetty

    21ペトル・チェフ

    ペトル・チェフは、実質的にピーター・シュマイケルからプレミアリーグ最高のゴールキーパーの座を引き継ぎ、そのデンマーク人選手の驚くべき功績を凌駕したと言っても過言ではない。実際、無失点試合の数において、チェフはまさに別格の存在である。

    彼はプレミアリーグでの15年間で202回の無失点を記録し、これは2位の選手を33回上回る数字である。また、2つの異なるクラブ（チェルシーとアーセナル）で計4回のゴールデン・グローブ賞を獲得し、これはタイ記録となっている。さらに、1シーズンで24回の無失点という彼の記録を、今後どのゴールキーパーも破ることはほぼ不可能だろう。

    チェフはイングランドで素晴らしい守備陣の後ろでプレーしていたかもしれないが、偉大なジジ・ブッフォン、この4度のプレミアリーグ王者である彼を、同世代で最も優れたオールラウンドなゴールキーパーだと評価していることは忘れてはならない

  • Virgil van Dijk Liverpool 2024-25Getty Images

    20ヴィルジル・ファン・ダイク

    ヴァージル・ファン・ダイクが現役を引退する頃には、プレミアリーグ史上最高のディフェンダーと見なされるにふさわしい実績を十分に築いているだろう。というのも、33歳となった今も、彼は世界最高のセンターバックのように見えるからだ。

    もちろん、このオランダ人選手が今夏以降もアンフィールドに残留するかどうかが大きな鍵となるが、すでにヴァン・ダイクがリヴァプールのレジェンドであることは間違いない。サウサンプトンからの移籍はチームに革命をもたらし、リヴァプールを世界最高のチームへと変貌させ、その過程で長きにわたる国内リーグ優勝の空白を埋める原動力となったのだ。

    オランダ代表のヴァン・ダイクがリヴァプールのキャプテンとして再びタイトル獲得に導こうとしている今、ヴィンセント・コンパニは、PFA年間ベストイレブンに4度選出され、2018-19シーズンには年間最優秀選手にも選ばれたヴァン・ダイクが、プレミアリーグ史上最高のセンターバックのリストにおいて、自分だけでなくリオ・ファーディナンドやジョン・テリーといった選手たちをも上回っていると信じている。「ヴァージル以前のリヴァプールと、彼以降のリヴァプールがある…… その理由から、彼をトップに据えるよ」と、シティのレジェンドは語った。

  • Erling Haaland playing for Manchester City in the 2024-25 Premier League seasonGetty

    19エルリング・ハーランド

    アーリング・ハーランドがイングランドでプレーしてまだ3シーズンも経っていないにもかかわらず、このマンチェスター・シティのストライカーは、すでにプレミアリーグ史上最高の得点王だと称されるようになっている。その理由は容易に理解できる。ハーランドの成績は驚異的であり、実のところ、信じがたいほどだ。

    彼は1試合平均1ゴール弱（執筆時点で94試合84ゴール）を記録し、すでに2度のゴールデンブーツ賞を獲得している。また、ハリー・ケインがプレミアリーグでのキャリア全体で達成したハットトリックの数（8回）と同じ数のハットトリックを、彼はすでに達成している。

    もしシティに残留し、大きな怪我の問題（現在は足首の故障で離脱中）を回避できれば、このノルウェー人選手はイングランドサッカー史上のあらゆる得点記録を塗り替えることになるだろう。「彼は信じられないほどの得点マシンだ」とペップ・グアルディオラ監督は語り、このシティの指揮官は彼が「得点数においてクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシと肩を並べる存在になると確信している。

  • Harry Kane Tottenham 2017-18Getty Images

    18ハリー・ケイン

    「一発屋」と見られていた彼が、プレミアリーグ史上最も安定した活躍を見せる選手の一人となった！ハリー・ケインは、決して将来有望な選手と見なされていたわけではなかった。トッテナムでの初期には、レイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ・シティ、レスターへとレンタル移籍を繰り返したが、2014-15シーズンに34試合で21ゴールを挙げたことをきっかけに、その勢いは止まらず、ゴールラッシュは続いた。

    昨年バイエルン・ミュンヘンへ移籍する時点で、ケインは208ゴールを挙げ、プレミアリーグの歴代得点ランキングで2位に立っていた。また、3度のゴールデンブーツ賞を獲得し、PFA年間ベストイレブンには計6回選出されている。

    プレミアリーグのトロフィー（あるいはその他のトロフィー）を手にしたことはないかもしれないが、ケインは疑いようもなくプレミアリーグの偉大な選手であり、今や世界で最も完成されたフォワードの一人として広く認められている。

  • John Terry ChelseaGetty

    17ジョン・テリー

    ジョン・テリーという人物には賛否両論あるが、選手としては、プレミアリーグのファンならほぼ誰もが、彼が史上最高の選手の一人であることに同意するだろう。チェルシーのユースチームを経てトップに昇格したこの妥協を許さないセンターバックは、ロマン・アブラモビッチが巨費を投じて獲得した世界クラスの選手たちで溢れるロッカールームにおいて、圧倒的な存在感を放つようになった。

    2004年にスタンフォード・ブリッジの指揮を執ったジョゼ・モウリーニョは、即座にテリーをキャプテンに任命した。その決断はほぼ即座に正しかったことが証明され、このイングランド人選手はチームを率いて2年連続の優勝を果たした。現役引退までに、テリーはプレミアリーグで5度の優勝を経験し、41ゴールを記録した。これは同リーグ史上、ディフェンダーとして最多の得点記録である。 それゆえ、チェルシーのファンにとって彼が今もなお「キャプテン、リーダー、レジェンド」であり続けているのも不思議ではない。

  • Rio Ferdinand Man UtdGetty

    16リオ・ファーディナンド

    型破りなイングランド人センターバックであるリオ・ファーディナンドは、ボールを持った時の落ち着きが際立っており、後方から中盤へボールを運ぶことに全く問題のないディフェンダーだった。しかし、プレミアリーグで6度の優勝を果たした彼は、ネマニャ・ヴィディッチのような「ストッパー」とコンビを組むことが多かったものの、元ウェストハム所属のこの選手は空中戦とタックルの両方に強さを発揮し、「汚い仕事」もこなすことができた。

    フェルディナンドは驚くほど安定したパフォーマンスを見せた。オールド・トラッフォードでの12シーズンのうち、ちょうど半分のシーズンでPFA年間ベストイレブンに選出されている。「彼は間違いなく、私がこれまで一緒にプレーした中で最高のセンターバックだった」とポール・スコールズは後に語っている。「ある時期においては、世界最高のセンターバックだったと言ってもいいだろう。彼の前でプレーすれば、自分の仕事は驚くほど楽になったものだ」

  • Rodri Manchester City 2024Getty Images

    15ロドリ

    ロドリが登場するまで、プレミアリーグからはクリスティアーノ・ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドに在籍していた最初の時期以来、バロンドール受賞者が生まれていなかった。しかし、マンチェスター・シティとスペイン代表のスター選手は昨年10月、この名誉ある個人賞を受賞した。レアル・マドリードやヴィニシウス・ジュニオールは投票結果に激怒したが、クラブと代表の両方でまたしても素晴らしいシーズンを送ったロドリこそ、最もふさわしい受賞者だった。

    彼はシティを史上初の4連覇へと導いただけでなく、スペイン代表として欧州選手権でも優勝を果たした。現代サッカー界で最も洗練され、かつ効果的な守備的ミッドフィールダーの一人である彼にとって、このバロンドール受賞は当然のことであり、遅きに失した感さえある。2019年にペップ・グアルディオラ監督の下で加入して以来、オールラウンドなプレーを全く別の次元へと引き上げた彼は、ここ数年、世界サッカー界においてこれほど一貫して影響力のある選手は他にいない。 実際、ディフェンダーとしてもプレー可能なこの4度の優勝経験者は、最近ゴールも加えるようになり、今やほぼ「トータル・フットボーラー」と言える存在だ。「彼は何でもできる」とグアルディオラは語る。「信じられないほどの選手だ。」

  • Didier Drogba Chelsea Getty Images

    14ディディエ・ドログバ

    プレミアリーグ史上、これほど威圧的なターゲットマンがいただろうか？ディディエ・ドログバは、No.9に求められるあらゆる身体的資質――身長、スピード、そしてパワー――を兼ね備えていた。このコートジボワール出身の選手は、恐るべき闘志の持ち主であり、驚くほどチームプレーを優先する選手でもあった。そのため、対戦相手にとっては悪夢であり、チームメイトにとっては最高の相棒でもあったのだ。

    カルレス・プジョルはドログバがこれまで対戦した中で最も手強い相手だったと公言しており、元チームメイトのフランク・ランパードは、ドログバがビッグマッチではさらに素晴らしいプレーを見せたことを指摘している。「まるで別人のディディエだった」とこのイングランド人は語った。「まるで野獣のようだった」

    ドログバはチェルシーでの2度の在籍期間を通じてプレミアリーグで104ゴールを挙げ、2度の得点王に輝いたほか、2005-06シーズンにはアシストランキングでもトップに立ち、4つのタイトルを獲得した。要するに、彼はあまりにも頻繁に止められない存在だったからこそ成功を収めたストライカーだったのだ。

  • Stoke City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    13ヴィンセント・コンパニー

    ヴィンセント・コンパニは2008年、守備的ミッドフィールダーとしてマンチェスター・シティに加入した。11年後、彼はプレミアリーグ史上屈指のセンターバックの一人として称賛を浴びながらチームを去った。 その堂々たる体躯から、コンパニが空中戦で圧倒的な強さを見せたのは当然のことだったが、この大柄なベルギー人選手はボールの配給にも長け、周囲の選手を巧みに統率する名手でもあった。特にエティハドでの晩年にかけては怪我に悩まされることも多かったが、チームメイトが最も彼を必要とする時、コンパニはほぼ常に期待に応えてきた。

    実際、シティの元キャプテンはクラブ史上最も重要な2つのゴールを決めた。2012年のマンチェスター・ユナイテッド戦での力強いヘディングシュートと、2019年のレスター・シティ戦での驚異的なミドルシュートであり、これらは事実上、優勝を決定づけるゴールとなった。プレミアリーグの殿堂入りを果たした彼は、ケヴィン・デ・ブライネが語った通り、「偉大な選手であり、偉大な人格者であり、偉大なリーダー」であった。

  • Eden Hazard Chelsea Premier LeagueGetty

    12エデン・アザール

    エデン・アザールのレアル・マドリードでの劇的な衰退は、驚きであると同時に悲しみを誘うものであった。というのも、彼はチェルシーでの7シーズンの大半において、間違いなくプレミアリーグ最高の選手だったからだ。

    低い重心、卓越したボールコントロール、そして類まれなドリブル技術を武器に、このベルギー人選手は2012年にリールから移籍して以来、瞬く間にスタンフォード・ブリッジのヒーローとなり、偉大なジャンフランコ・ゾラとの比較を避けられなくなった。その比較は、ゾラ本人からもなされたほどだ。

    アザールはチェルシーを2度の優勝に導き、2014-15シーズンにはプレミアリーグの最優秀選手に選出されたほか、年間ベストイレブンにも3度選出された。彼はさらに多くの成果を挙げることができただろうか？ 間違いなく、アザールは「練習では全く役に立たない」選手だった。しかし、ゲイリー・ネヴィルがかつて言ったように、彼のプレーを見ることは、まるで動きのある詩を目の当たりにするようなものだった。

  • Sergio Aguero Manchester City 2011Getty

    11セルヒオ・アグエロ

    プレミアリーグ史上最も有名なゴールを生み出した男。アグエロは、彼特有の力強さと正確さを兼ね備えたシュートをQPRのゴールネットに突き刺し、2011-12シーズンのマンチェスター・シティの優勝を、これ以上ないほど劇的な形で決定づけた。これは、通算184ゴールを記録し、歴代得点ランキング5位に名を連ねるこのアルゼンチン人ストライカーにとって、5度のプレミアリーグ制覇の第一歩となった。

    もし怪我に悩まされなければ、アグエロの順位はさらに高かっただろう。しかし、小柄ながらも爆発的なロマーリオを思わせるこのストライカーは、イングランドサッカー史上最高のフォワードの一人として永遠に記憶されるだろう。「アグエロの数字がすべてを物語っている」とペップ・グアルディオラはかつて指摘した。「彼は伝説であり、クラブの歴史の一部だ」。そして、プレミアリーグの歴史の一部でもある。

  • David Silva Manchester City 2019Getty

    10ダビド・シルバ

    「マーリン」の愛称で親しまれたこのプレイメーカーは、10シーズンにわたり、魔法の杖のような左足でプレミアリーグを彩り続けた。ピッチ上のシルバは見る者を魅了する存在だった。ラインの間を軽やかに駆け抜け、そのドリブル技術と正確なパスで、行く先々で混乱を巻き起こす、捕らえどころのない妖精のような存在だった。

    ロベルト・マンチーニは、マンチェスター・シティがどうやってこのスペイン人選手を獲得できたのか、いまいち理解できなかった。彼はアンドレス・イニエスタやシャビといった選手たちと共にバルセロナにこそいるべき存在だと指摘していたが、その二人とも代表チームでの同僚を深く慕っていた。

    しかし結局のところ、エティハド・スタジアムにシルバの銅像が建てられることになった。プレミアリーグで4度の優勝を果たし、3度「シーズンベストイレブン」に選出され、アシスト数で歴代7位にランクインするこの選手がいなければ、クラブが成し遂げた前例のない成功の時代は決して実現しなかったからだ。

  • Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty

    9クリスティアーノ・ロナウド

    クリスティアーノ・ロナウドは、オールド・トラッフォードでの波乱に満ちた2度目の在籍期間中に、マンチェスター・ユナイテッドでのレガシーに傷をつけてしまったかもしれない。しかし、彼がイングランドでの最初の在籍期間中に、単なる目立ちたがり屋から世界最高の万能フォワードへと変貌を遂げていく姿を目撃した感動を、誰も決して忘れることはないだろう。 「これまで何人かの選手が『新しいジョージ・ベスト』と呼ばれてきたが、私にとってそれが褒め言葉になったのはこれが初めてだ」と、北アイルランド出身の彼は2003年にこう冗談めかして語っていた。

    ロナウドは、マンチェスター・ユナイテッドの背番号7を着るにふさわしい選手であることを、まさに証明した。 華麗な足技と驚異的なシュートを武器とするこのウインガーは、2009年にレアル・マドリードへ移籍するまでの間、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグで3連覇を達成したうち2シーズンでシーズン最優秀選手に選出された。さらに2007-08シーズンには、わずか34試合で31ゴールを記録し、ゴールデンブーツ賞とヨーロッパ・ゴールデンシュー賞も獲得している。

  • Patrick Vieira Arsenal Getty Images

    8パトリック・ヴィエラ

    パトリック・ヴィエラは、現代のミッドフィールダーの典型だった。長身でありながら技術に優れ、ボールを奪う術とそれを効率的に活用する術の両方を心得た、優雅で知性あふれるアスリートだった。その結果、この恐るべきフランス人選手は、アーセン・ヴェンゲル率いる「インビンシブルズ」の心臓部となり、チーム全体を機能させる尽きることのない原動力となった。

    ヴィエラは、他の選手ではほとんど例を見ないほど持続的な卓越性を発揮した。その証として、元アーセナル主将がPFA（プロサッカー選手協会）のプレミアリーグ年間ベストイレブンに6シーズン連続で選出された（2000年代には5回選出）という事実が、見事に物語っている。

    「彼は我々にとって並外れた選手だった」と、ウェンジャーは後にヴィエラについて語った。ヴィエラはキャリアの終盤にマンチェスター・シティでもプレーした。「アーセナルは、パトリックの貢献に永遠に感謝している。彼は特別な存在だった。」

  • Frank Lampard Chelsea 2005Getty

    7フランク・ランパード

    今となっては笑える話だが、2001年にチェルシーがウェストハムからフランク・ランパードを獲得した際、ファンたちは少なからず懐疑的だった。しかし、彼はすぐにスタンフォード・ブリッジの象徴的存在となり、世界サッカー界で最も恐れられ、尊敬される選手の一人となった。 2005年には、1955年以来となるチェルシーのプレミアリーグ優勝に貢献して13ゴールを挙げ、アシスト数でもトップに立ったランパードは、バロンドール投票でロナウジーニョに次ぐ2位に輝いた。

    翌年、チェルシーが王座を守り抜いた際、ランパードは16得点を挙げた。彼はプレミアリーグで通算10シーズン連続で2桁得点を記録しており、これは彼の優れた決定力だけでなく、驚異的な安定感の証でもある。得点とアシストの両方で100の大台を突破したランパードは、イングランドがこれまでに生み出した最も完成されたミッドフィールダーの一人として、当然のことながら高く評価されている。

  • Liverpool's English midfielder Steven GeAFP

    6スティーブン・ジェラード

    リヴァプールファンからは愛され、ライバルチームからは嫌悪されるスティーヴン・ジェラードは、プレミアリーグの歴史において今なお賛否両論を呼ぶ存在だ。実際、彼がトロフィーを手にしたことがないことを理由に、このリストに名を連ねる資格すらないと主張する人々もいる。2014年のチェルシー戦でのあの悪名高いスリップは、ブレンダン・ロジャーズ率いるリヴァプールが優勝を逃す決定的な要因となったからだ。

    しかし、ジェラードがプレミアリーグの殿堂入りの第一陣に名を連ねたのは当然のことだ。彼はPFA年間ベストイレブンに、未だ破られていない8回も選出されているからだ。 リヴァプールの生ける「ロイ・オブ・ザ・ローヴァーズ」は、多才なミッドフィールダーであり、度重なる大舞台でその実力を発揮した。しかも、多くの場合、彼よりはるかに実力不足のチームメイトに囲まれながらも、である。実際、偉大なポール・スコールズでさえ、同胞がアンフィールドで長年にわたり成し遂げたような形で、クラブを背負い続けることはできなかっただろうと認めている

  • Salah LiverpoolGetty Images

    5モハメド・サラー

    2017年にローマからアンフィールドに加入した当時、リヴァプールの「エジプトの王」は特に得点力が高い選手とは見なされていなかったが、わずか36試合で32ゴールを挙げ、即座にプレミアリーグのシーズン最多得点記録を更新した。その後さらに3度のゴールデンブーツを獲得し、21世紀におけるリヴァプールの最も成功した時代の顔と言える存在となった。

    2024-25シーズンのリヴァプール優勝の原動力となったサラーが、プレミアリーグ史上最高のウインガーであることに疑いの余地はない。クロップ監督がかつて語ったように、「数年後、彼が解説者としてスタジオに座る時、誰もが彼の素晴らしさを知るだろう。だが、我々にとっては明白だ。彼は史上最高の選手の一人なのだ」

  • Manchester City FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4ケビン・デ・ブライネ

    マンチェスター・シティはプレミアリーグで最も人気のあるチームとは言えないが、ケヴィン・デ・ブライネのプレーを見て楽しめない人など、まずいないだろう。この洗練されたベルギー人選手は、万全のコンディションで絶好調の時は見る者を魅了する。他の人には見ることさえできないようなパスを繰り出す、驚くほど優雅なサッカー選手であり、それが彼がプレミアリーグの「年間最優秀プレイメーカー賞」を3度も受賞した理由の一つだ。

    もし度重なる怪我に悩まされなければ、さらに多くの栄誉を手にしていたはずだが、デ・ブライネの経歴は、その圧倒的な強さと独創性の融合と同様に素晴らしいものだ。彼はプレミアリーグ優勝6回を誇り、年間ベストイレブンに5度選出されている。デ・ブライネは、端的に言えば、イングランドのサッカー界を彩った史上最高の選手の一人であり、ジョー・コールがかつて言ったように「攻撃的ミッドフィールダーのゴッドファーザー」である。 2024-25シーズン終了時にエティハドを去る際、彼の不在は痛手となるだろう。そして、その寂しさを感じるのはシティのファンだけではない。

  • Wayne Rooney Man UtdGetty

    3ウェイン・ルーニー

    2002年10月19日、グディソン・パークで行われたエバートン対アーセナル戦で、当時16歳だったウェイン・ルーニーが鮮やかな一撃を放ち、アーセナルの30試合無敗記録を止めた際、アーセン・ヴェンゲル監督は、すでに完成された才能を持つこのフォワードを、自身が「ガンナーズ」の指揮を執る中で目にした「最も優れた英国の才能」だと称賛した。 サー・アレックス・ファーガソンも同様に彼に魅了され、わずか2年後、このリヴァプール出身のストリートサッカー出身者を2500万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドに獲得した。これはまさに破格の安値だった。ルーニーはオールド・トラッフォードで5度のプレミアリーグ優勝を含む16のタイトルを獲得し、ユナイテッドの歴代最多得点者（208ゴール）となった。

    ルーニーに関しては、もし彼がもっと自身の体調管理に気を配っていれば、さらに多くの成果を挙げられたのではないかという、ある種の未練が残る。しかし、それでもなお、彼はプレミアリーグの歴代ランキングで得点2位、アシスト4位に名を連ねる、真に卓越したオールラウンドなアタッカーであることに変わりはない。

  • Manchester City v Manchester United - FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    2ポール・スコールズ

    ポール・スコールズはプレミアリーグで11回の優勝を果たし（そのうち8回は2000年以降）、まさにイングランドサッカー史上最も成功した選手の一人と言えるだろう。 しかし、彼の獲得した数々のタイトル以上に印象的なのは、同業者から寄せられる絶大な尊敬の念だろう。ティエリ・アンリはスコールズをプレミアリーグ最高の選手と評し、ジネディーヌ・ジダンは彼を最も手強い相手だと語り、シャビは彼を「ロールモデル」と呼んだ。

    スコールズはあらゆるパスを読み切り、自らも放つことのできる驚異的なシュートを武器に、プレミアリーグで107ゴールを記録した。その多くは圧巻のゴールだった。 もちろん、スコールズの才能はイングランド代表では十分に活かされなかったが、サー・アレックス・ファーガソンは「ジンジャー・プリンス」の能力を最大限に引き出す方法を熟知しており、2013年には引退を思いとどまらせて、さらなるタイトル獲得へと導いた。「彼はまさに完璧な選手だった」と、このスコットランド人は熱く語った。

  • FBL-ARSENAL-KEOWN-TESTIMONIALAFP

    1ティエリ・アンリ

    このリストの残りの順位を決めるのは非常に難しかったかもしれないが、誰が1位になるかについては、決して疑いの余地はなかった。アンリは単に今世紀最高のプレミアリーグ選手というだけでなく、プレミアリーグ史上最高のサッカー選手である。

    圧倒的なスピードと、その優雅さと同じくらい効果的な決定力を兼ね備えた殺し屋のようなストライカー。アーセナル史上最多得点記録保持者は、たった一人で相手チームを粉砕することができた。「ディフェンダーたちにとっては恥ずかしい話だった。彼は好きな時にゴールを決めたからだ」と、同胞である彼をウイングからストライカーへと転向させた元アーセナル監督のアルセーヌ・ヴェンゲルは語った

    アンリは、2003-04年の歴史的なシーズンに「インビンシブルズ」で30ゴールを挙げ、比類なき絶頂期を迎えた。このフランス人フォワードは、同一シーズンで20ゴールと20アシストを記録した唯一の選手であり続けている。これは、彼のオールラウンドな卓越性を如実に物語っている。