ティエリ・アンリ、ケヴィン・デ・ブライネ、そして21世紀に入ってからのプレミアリーグ史上最高の選手25人――ランキング

21世紀に入ってからのプレミアリーグのベスト25選手を選ぶなんて――なんとも骨の折れる仕事だ。地球上でこれほど人気のあるリーグはなく、それゆえにこれほど厳しく分析され、議論の的となるリーグもない。 世界中のどこを探しても、応援するプレミアリーグのチームがない、あるいは少なくとも毎日試合を観戦していないサッカーファンを見つけるのは難しいだろう。つまり、誰もがプレミアリーグの最高のチームや選手について意見を持っているということだ。

したがって、タイトル獲得数、才能、現役期間、そして与えた影響力を総合的に考慮して作成された以下のリストが、激しい批判の嵐を巻き起こすのは避けられない。ロベール・ピレス、ネマニャ・ヴィディッチ、ソル・キャンベル、ガレス・ベイル、ロビン・ファン・ペルシーといった現代の偉大な選手たちでさえ、なんとこのリストにすら入っていないのだ！

2000年1月1日以前の功績やパフォーマンスは考慮対象外である点に留意する必要がある。これにより、ライアン・ギグス、アラン・シアラー、ロイ・キーンといったプレミアリーグのレジェンドたちの全盛期は除外されている。彼らは間違いなく歴代ベストイレブンに選出されるはずだが、この条件付けがあっても、最も激しい反発を免れることはまずないだろう。 選出や除外に関して、議論の余地がある判断や説得力のある主張があまりにも多すぎるのだ。

さあ、何を待っているのですか？ 早く読み始めれば、コメント欄で怒りをぶつけるのも早くなりますよ！