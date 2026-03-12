ティエリ・アンリ独占インタビュー：キリアン・エムバペはいつも皆にキャビアを振る舞っていた――今や彼は打ちのめされている

GOALの独占インタビュー（レイズ提供）で、アンリはムバッペがキャリアの大半において不当な評価を受けてきたと主張した。その理由は、彼が若かった頃に周囲が設定した高すぎる基準にあるという。
アンリはこう語った。「個人的にはバロンドールなんて考えてもいない。それは実績が伴えば自然とついてくるものだ。ただ思うのは、この選手はキャリアのスタート地点で…たった2回のワールドカップ出場で2度の決勝に進出した。2大会で得点を挙げ、1勝1敗だ。そんな実績を誇れる選手はそういない。成し遂げた者も稀だ。
「だがキリアンにとって不幸なのは、常に最高の結果を出しているのに、たった1日だけそれができなかっただけで、とんでもない批判を浴びせられる状況に置かれていることだ。狂っているが、それが現実だ。彼が到達したレベルゆえの代償だ。
「時々、彼がやっていないことやまだ成し遂げていないことで評価されるんだ。そして人々は彼が成し遂げたことを軽く見がちで、俺は『ああ、わかったよ。彼を許せと言ってるわけじゃないけど、たまには公平に評価してくれないか？』って思う。16歳の時から彼には膨大な期待がかけられてきたが、ほぼ常にそれを応えてきた。 彼の行動を見ても、統計を見ても、トロフィーを見ても、数字を見ても、悪くない。
「でも、さっきも言ったように、ある日ホストにキャビアを持って行かなければ、文句を言われる。そういうものなんだ。彼があのレベルの選手だからこそ、ある意味それを受け入れる必要があると思う。それは君が傑出した選手だという証だ。そうでなければ、誰も君のことを話題にしないだろうから。ただ言えるのは、この男はたった2回のワールドカップ出場で、2度も決勝に進んだってことだ。 つまり、もし彼が3度目の決勝に進出すれば、それはもはやフランス史の話ではなく、ワールドカップの歴史そのものになるんだ」