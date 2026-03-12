ティエリ・アンリ独占インタビュー：キリアン・エムバペはいつも皆にキャビアを振る舞っていた――今や彼は打ちのめされている

ヘンリーは、フランスが3度目の世界王者となるには厳しい競争に直面すると見ている。トーマス・トゥヘル率いるイングランドも北米での優勝候補の一角だ。ムバッペ率いるフランスは2022年決勝進出の道程で、準々決勝でスリーライオンズを破っている。

「見ての通り、過信は禁物だ。唯一前向きになれる材料は、過去2大会連続で決勝に進出したことだ。さらに遡れば、過去7回のワールドカップで4度の決勝進出を果たしている」とアンリは続けた。「だから、そうだな…今やイングランドを無視できるか？ドイツを常に軽視する人々や、ブラジルが復活する可能性を考えたりしないわけにはいかないだろう？ イタリアはまだ予選突破が必要だけど、そんなこと考えないわけにはいかないだろ？ポルトガルやアルゼンチンが優勝する可能性だってあるんだ。俺はフランス人だから、自国が好成績を収めることを願うけど、厳しい戦いになる。いつもそうなんだ。予測は難しいよ。

「トゥヘルが指揮を執って以来、ユーロで見せたハリー・ケインとは別人のようだ。おそらくユーロで過密日程をこなしたせいだろう。私も経験があるが、大会は準備するものではなく戦うものだ。長いシーズンを戦った選手たちは、膝を痛めた状態で大会に臨むこともあるからな。

「しかし見てほしい、あのチームと[ガレス]サウスゲート監督が築き上げた成果には称賛すべき点が多い。今は監督の問題ではない。皆が知っているようにトゥヘル監督が指揮を執っている。私はトゥヘル監督の熱烈なファンだが、言いたいのはこうだ——2度の決勝進出、その前の準決勝、フランス戦での準々決勝。 そのラインのすぐ手前まで来ている。だから今必要なのは、そのラインを越える方法を見つけることだ。ご存知の通り、イングランドでは1966年以来、多くの選手やチームがそのラインを越えるのを待ち望んできた。越えるのは容易ではない。 優勝を逃したチームの歴史、優勝できなかった偉大な選手たちを見れば、そう簡単に優勝できるものではない。 優勝したチームを見れば、優勝経験のあるチームは多くない。名前を見れば、大抵同じ名前が並ぶ。スペインが最近その名を刻んだが、優勝チームの名前を遡れば、ほぼ同じ名前に行き着く。だから簡単じゃないと分かる。

「僕はロンドンに住んでいる。イングランドに住んでいる。先日ブカヨ・サカと会ったんだが、彼には心から幸運を祈っている。もちろんフランス戦では別だが、それは言うまでもない、当然のことだ。ただあのチームは優勝に非常に近いと思うんだ。

「でもポルトガルをはじめ、多くの強豪が控えている。わかるだろう？ あの舞台に立ち、ワールドカップを制するには、ほんの少しの運が必要だ。全員が万全の状態で臨む必要がある。途中で選手を失うわけにはいかない。 時間的な余裕も必要だし、目の前で決定的なチャンスを外す相手選手も必要だ。優勝するには、数えきれない要素が全て噛み合う必要がある。 だから、さっきも言ったように、彼らにはそういう幸運を願うしかない。優勝すれば素晴らしいことだが、自国代表にも同じことを願っている。ただ、イングランドには優勝する力があると確信している。当然ながら、彼らが優勝候補に挙げられるのには理由がある。最近の大会でのイングランドの実績を見れば、常に上位に食い込んでいる。あとは、その壁を越えるだけだ。」