ティエリ・アンリ独占インタビュー：キリアン・エムバペはいつも皆にキャビアを振る舞っていた――今や彼は打ちのめされている

ティエリ・アンリは、レアル・マドリードのフォワード、キリアン・ムバペを擁護し、同郷のフランス人選手は、彼に期待される高い基準のために、そのキャリアにおいて不当な批判を受けてきたと主張した。 ムバペはASモナコでスターの座に上り詰めた後、パリ・サンジェルマンに1億ユーロ以上の移籍金で加入し、10代ながらフランス代表の主力選手としてワールドカップ優勝を果たした。これまでに、ムバペはクラブでの460試合で365ゴールを記録し、フランス代表では94試合で55ゴールを決め、レ・ブルーの歴代得点ランキングでオリヴィエ・ジルーに次ぐ2位となっている。 こうした数々の称賛にもかかわらず、ムバペは選手としてチャンピオンズリーグで優勝したことはなく、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドの二強時代が終焉を迎えた後の時代において、多くのバロンドール受賞が予想されているにもかかわらず、まだ自身でゴールデンボールを獲得することはできていません。

    GOALの独占インタビュー（レイズ提供）で、アンリはムバッペがキャリアの大半において不当な評価を受けてきたと主張した。その理由は、彼が若かった頃に周囲が設定した高すぎる基準にあるという。

    アンリはこう語った。「個人的にはバロンドールなんて考えてもいない。それは実績が伴えば自然とついてくるものだ。ただ思うのは、この選手はキャリアのスタート地点で…たった2回のワールドカップ出場で2度の決勝に進出した。2大会で得点を挙げ、1勝1敗だ。そんな実績を誇れる選手はそういない。成し遂げた者も稀だ。

    「だがキリアンにとって不幸なのは、常に最高の結果を出しているのに、たった1日だけそれができなかっただけで、とんでもない批判を浴びせられる状況に置かれていることだ。狂っているが、それが現実だ。彼が到達したレベルゆえの代償だ。

    「時々、彼がやっていないことやまだ成し遂げていないことで評価されるんだ。そして人々は彼が成し遂げたことを軽く見がちで、俺は『ああ、わかったよ。彼を許せと言ってるわけじゃないけど、たまには公平に評価してくれないか？』って思う。16歳の時から彼には膨大な期待がかけられてきたが、ほぼ常にそれを応えてきた。 彼の行動を見ても、統計を見ても、トロフィーを見ても、数字を見ても、悪くない。

    「でも、さっきも言ったように、ある日ホストにキャビアを持って行かなければ、文句を言われる。そういうものなんだ。彼があのレベルの選手だからこそ、ある意味それを受け入れる必要があると思う。それは君が傑出した選手だという証だ。そうでなければ、誰も君のことを話題にしないだろうから。ただ言えるのは、この男はたった2回のワールドカップ出場で、2度も決勝に進んだってことだ。 つまり、もし彼が3度目の決勝に進出すれば、それはもはやフランス史の話ではなく、ワールドカップの歴史そのものになるんだ」

    フランス代表ムバッペのワールドカップ出場への望み

    エムバペはカフーが持つワールドカップ決勝3度出場の記録に並ぶチャンスを掴んでいるが、彼が現在所属するフランス代表は2018年に優勝したチームとは大きく様変わりしている。アンリは代表チームの層の厚さが強みになると見ているが、スタメン候補を具体的に挙げるには至らなかった。

    「まあ、それはディディエ・デシャン監督の役目でしょう、正直なところ！」と、誰を起用したいかと問われて彼は答えた。「フランスは幸運にも選択肢が豊富です。前線だけでなく、中盤、守備陣、ゴールキーパー、どのポジションでも恵まれています。

    「我々がどう戦うかは分からない。人々はムバッペについて語るだろう。今や[ユーゴ]・エキティケのような選手が名を上げつつある。半年前のエキティケがワールドカップに行くかもしれない、あるいは行くと言えた者は誰もいなかった。それはデシャン次第だ。そして今また人々は『おお、またフランスか』と言っている。 だから、繰り返しになるが、誰が選ばれるべきか、選ばれるべきでないか、あるいは何が起こるかといった詳細に踏み込むのはあまり好きではない。

    選択肢があるのは事実だ。それを隠すことはできない。我々には選択肢がある。良いチームだが、選手枠には限りがある。 優れた選手を何人かは置いていかざるを得ない。それがフランス代表の質の高さだ。正直に言うが、私が望むのはただ一つ、我々が最高のパフォーマンスを発揮し、再び決勝に進み、必ず優勝することだ。だがそれは希望であり、願いに過ぎない。元チームメイトと祖国のために、そう願っている。それは確かだ。」

    ヘンリーは、フランスが3度目の世界王者となるには厳しい競争に直面すると見ている。トーマス・トゥヘル率いるイングランドも北米での優勝候補の一角だ。ムバッペ率いるフランスは2022年決勝進出の道程で、準々決勝でスリーライオンズを破っている。

    「見ての通り、過信は禁物だ。唯一前向きになれる材料は、過去2大会連続で決勝に進出したことだ。さらに遡れば、過去7回のワールドカップで4度の決勝進出を果たしている」とアンリは続けた。「だから、そうだな…今やイングランドを無視できるか？ドイツを常に軽視する人々や、ブラジルが復活する可能性を考えたりしないわけにはいかないだろう？ イタリアはまだ予選突破が必要だけど、そんなこと考えないわけにはいかないだろ？ポルトガルやアルゼンチンが優勝する可能性だってあるんだ。俺はフランス人だから、自国が好成績を収めることを願うけど、厳しい戦いになる。いつもそうなんだ。予測は難しいよ。

    「トゥヘルが指揮を執って以来、ユーロで見せたハリー・ケインとは別人のようだ。おそらくユーロで過密日程をこなしたせいだろう。私も経験があるが、大会は準備するものではなく戦うものだ。長いシーズンを戦った選手たちは、膝を痛めた状態で大会に臨むこともあるからな。

    「しかし見てほしい、あのチームと[ガレス]サウスゲート監督が築き上げた成果には称賛すべき点が多い。今は監督の問題ではない。皆が知っているようにトゥヘル監督が指揮を執っている。私はトゥヘル監督の熱烈なファンだが、言いたいのはこうだ——2度の決勝進出、その前の準決勝、フランス戦での準々決勝。 そのラインのすぐ手前まで来ている。だから今必要なのは、そのラインを越える方法を見つけることだ。ご存知の通り、イングランドでは1966年以来、多くの選手やチームがそのラインを越えるのを待ち望んできた。越えるのは容易ではない。 優勝を逃したチームの歴史、優勝できなかった偉大な選手たちを見れば、そう簡単に優勝できるものではない。 優勝したチームを見れば、優勝経験のあるチームは多くない。名前を見れば、大抵同じ名前が並ぶ。スペインが最近その名を刻んだが、優勝チームの名前を遡れば、ほぼ同じ名前に行き着く。だから簡単じゃないと分かる。

    「僕はロンドンに住んでいる。イングランドに住んでいる。先日ブカヨ・サカと会ったんだが、彼には心から幸運を祈っている。もちろんフランス戦では別だが、それは言うまでもない、当然のことだ。ただあのチームは優勝に非常に近いと思うんだ。

    「でもポルトガルをはじめ、多くの強豪が控えている。わかるだろう？ あの舞台に立ち、ワールドカップを制するには、ほんの少しの運が必要だ。全員が万全の状態で臨む必要がある。途中で選手を失うわけにはいかない。 時間的な余裕も必要だし、目の前で決定的なチャンスを外す相手選手も必要だ。優勝するには、数えきれない要素が全て噛み合う必要がある。 だから、さっきも言ったように、彼らにはそういう幸運を願うしかない。優勝すれば素晴らしいことだが、自国代表にも同じことを願っている。ただ、イングランドには優勝する力があると確信している。当然ながら、彼らが優勝候補に挙げられるのには理由がある。最近の大会でのイングランドの実績を見れば、常に上位に食い込んでいる。あとは、その壁を越えるだけだ。」

    ヘンリー、レイズの「ファン・オブ・ザ・マッチ」と特別なWhatsAppグループチャット

    ヘンリーはレイズとの提携でGOALに語り、ワールドカップを見据えた。昨年成功した「レイズなしでは試合なし」キャンペーンなど、過去にレイズの他の企画にも参加してきた謎めいたフランス人選手は、リオネル・メッシ、デイヴィッド・ベッカム卿、アレクシア・プテラス、スティーブ・カレルと共に復帰。ファンは彼らの限定WhatsAppグループチャットに参加できるチャンスを得た。 さらに「ファン・オブ・ザ・マッチ」企画も発表。大会全試合数に合わせ104名の幸運なサポーターが選ばれ、ピッチサイドへの特別アクセス権、プレミアム観戦チケット、ハーフタイムのスタジアム大型スクリーンでの紹介、そして専用の「レイズ ファン・オブ・ザ・マッチ」トロフィーを獲得できる。

    「再びファンとの距離を縮められます」とアンリは笑顔で語った。「（過去には）我々、というか私が直接ファンの元へ訪問したり、『No Lay's, No Game』でスタジアムに赴いたりしていました。今年はWhatsAppグループとファン・オブ・ザ・マッチで、トロフィーやプレミアムチケットを獲得し、試合後にスタジアムへ来られるのです。 これは素晴らしいことだ。若い頃、ファンとしてこんな体験ができる機会があればと願っていた。まさに夢のような話だよ」

    では、このWhatsAppチャットでヘンリーはどんな姿を見せるのか？「全部は言えないよ！ネタバレはできないからね。でも、俺がニヤリと笑う姿は絶対に見られるだろうな」と彼は認めた。

    「重要なのは、そこにアクセスできること。それがこの企画の素晴らしい点だ。詳細は話せない。そうしないと、そこにいる皆にとってサプライズじゃなくなるからね。でも最も大事なのは、本当に皆と繋がりを感じること、そしてあの『軽妙なやり取り』をすることだ。今回もまた面白いものになるだろう」

    正直に言うと、興奮しているよ。レイズとのコラボはこれで4回目なんだ。最初の時、人々の家に訪ねてドアをノックするって聞いて、マジかよ？って思ったんだ。 でもね、知ってる？ドアを開けた人々の反応が最高だったんだ。俺だとは気づかずに、レイズを持ってないなら話でもして引き留めようとするんだ。ある時は男がジャガイモを持ってきて『焼いてあげようか？』って言うんだぜ。何言ってんだ？レイズなしじゃ話にならない！残れないよ。

    でも彼らの反応や交流は最高だった。だって俺が現役時代、アーセナルに加入する前は選手たちがファンとパブで飲んでいたのに、それが禁止されて俺たちの世代にはなかったんだ。でも今は選手がインスタでファンと直接やり取りしてる。 だから俺はそれを飛び越えたんだ。だから俺にとっては、人の家に行ってちょっとした繋がりを加えるのが良かった。これから俺がファンと冗談を言い合う姿が見られるだろう、それがクールなんだ」

    レイズがファンに史上最も伝説的なWhatsAppグループチャットへの参加権をプレゼント！アレクシア・プテラ、リオネル・メッシ、デイビッド・ベッカム、スティーブ・カレル、ティエリ・アンリが2026 FIFAワールドカップ™の究極観戦パーティーを計画中詳細はこちらをクリック

