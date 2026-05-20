ティエリ・アンリは、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を果たしたミケル・アルテタ率いるアーセナルに「特別な感謝」を寄せた。

インスタグラムで500万人のフォロワーに投稿したヘンリーは、クラブをイングランドサッカーの頂点に導いた選手たちに感謝を述べた。彼は旧本拠地ハイburyからエミレーツ・スタジアムへの移行に触れ、頂点まで長く険しい道のりだったと強調した。このメッセージは、アルテタ監督が勝利の方程式を見出すまで20年近くあと一歩で優勝を逃し、再建を耐え抜いたファンに響いた。

「ハイベリーからエミレーツへ。アーセナル・ネイションの皆さん、ついに祝う時が来ました」とアンリは投稿した。「今の世代の選手たちに感謝。ついに私の子供たちも、私たちのリーグ優勝を見ることができました❤️🤍 #goonerforlife」



