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ティエリ・アンリは、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を果たしたミケル・アルテタ率いるアーセナルに「特別な感謝」を寄せた。
新世代のチャンピオンたち
火曜夜、マンチェスター・シティがボーンマスと引き分け、アーセナルの優勝が確定。北ロンドン中が歓喜に湧いた。 2003-04シーズンの「インビンシブルズ」以来、久方ぶりにトロフィーが帰還する。クラブ歴代最多得点者で、アーセン・ベンゲル監督下で黄金時代を象徴したアンリはSNSで喜びを共有した。彼にとってこの優勝は、自身の子供たちが初めてクラブの成功を目撃する機会となった点でも特別だった。
ヘンリーの心温まる追悼の言葉
インスタグラムで500万人のフォロワーに投稿したヘンリーは、クラブをイングランドサッカーの頂点に導いた選手たちに感謝を述べた。彼は旧本拠地ハイburyからエミレーツ・スタジアムへの移行に触れ、頂点まで長く険しい道のりだったと強調した。このメッセージは、アルテタ監督が勝利の方程式を見出すまで20年近くあと一歩で優勝を逃し、再建を耐え抜いたファンに響いた。
「ハイベリーからエミレーツへ。アーセナル・ネイションの皆さん、ついに祝う時が来ました」とアンリは投稿した。「今の世代の選手たちに感謝。ついに私の子供たちも、私たちのリーグ優勝を見ることができました❤️🤍 #goonerforlife」
ウェンガーも祝賀に加わる
喜びに浸っていたのはOBだけではありません。1998年、2002年、2004年にアーセナルを優勝に導いたアルセーヌ・ヴェンゲル氏も、クラブが公開した祝賀ビデオに登場しました。今もエミレーツ・スタジアムに大きな影響力を残すヴェンゲル氏の言葉は、アルテタ監督へのバトンタッチを象徴しました。
「君たちは成し遂げた。他者が止まっても、チャンピオンは進む。今こそ君たちの時代だ。進め、そして楽しめ」と語りかけた。
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チャンピオンズリーグ決勝が迫っている
22年ぶりの優勝で勢いに乗るアーセナルは、イングランド王者としてブダペストのプスカシュ・アリーナへ。5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンに勝てば2冠達成となる。プレミアリーグのトロフィーは、日曜のクリスタル・パレス戦後に授与される。