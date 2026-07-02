ティエリ・アンリは、ワールドカップで「危険な」メキシコ戦を控えるイングランド代表に警鐘を鳴らし、「サー・ハリー・ケイン」がいつも救世主になれるわけではないと強調した。

ケインは絶好調で試合終盤に2ゴールを決め逆転したが、アンリはバイエルンのストライカーに毎回救われるわけにはいかないと指摘した。アンリはキャプテンの能力を認めつつも、チームが彼に依存しすぎていると警鐘を鳴らした。

アンリはこう語った。「誰もがハリー・ケインがいつでも相手を破れると知っている。だが試合開始からそんな展開は望めないし、息つく暇も毎回あるわけではない。エクアドルはまさにそのわずかな隙に苦しんだ。つまり、いつもケインだけがチームを救っているのだ。」



