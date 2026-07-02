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ティエリ・アンリは、ワールドカップで「危険な」メキシコ戦を控えるイングランド代表に警鐘を鳴らし、「サー・ハリー・ケイン」がいつも救世主になれるわけではないと強調した。
ヘンリーがアステカに警告を発する
イングランドはコンゴ民主共和国を2－1で逆転しベスト16進出したが、アンリは内容に納得していない。元W杯王者の彼は、メキシコシティの高湿度と高標高がトゥヘル率いるチームにとって最大の脅威になると指摘する。
フォックス・スポーツのインタビューでアンリは、イングランド代表が「獅子の巣」と呼ばれるアステカ・スタジアムに入る前に、立ち上がりの遅さを改善すべきだと強調した。「まだ先のこととして考えすぎたくないが、この状況には対処しなければならない」とアンリは語った。「もしアステカ・スタジアムで、今日（コンゴ民主共和国戦）と同じようなスタートを切り、標高への適応も求められる状況で、天候がどうなるかも分からない中でプレーすることになれば―― 空調の効いたドームでプレーするのと、あの標高の屋外でプレーするのでは、まったく違う。」
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ケイン・ファクター
ケインは絶好調で試合終盤に2ゴールを決め逆転したが、アンリはバイエルンのストライカーに毎回救われるわけにはいかないと指摘した。アンリはキャプテンの能力を認めつつも、チームが彼に依存しすぎていると警鐘を鳴らした。
アンリはこう語った。「誰もがハリー・ケインがいつでも相手を破れると知っている。だが試合開始からそんな展開は望めないし、息つく暇も毎回あるわけではない。エクアドルはまさにそのわずかな隙に苦しんだ。つまり、いつもケインだけがチームを救っているのだ。」
メキシコの守備の要塞
今大会、メキシコの堅守がイングランドの課題をさらに厳しくしている。メキシコは南アフリカ、韓国、チェコ、エクアドルを無失点で下しベスト16に進んだ。 さらにメキシコはアステカ・スタジアムでのワールドカップで一度も敗れておらず、一方イングランドが先制された試合で逆転したのは、コンゴ民主共和国戦を含めて通算2度だけだ。
アンリは、序盤でイングランドが先制された場合、この堅い守備を崩す戦術的オプションがチームにあるかと疑問を呈した。 「昨日見たメキシコ、特にエクアドル戦での彼らのプレーを見れば、まだ1点も失っていない相手に逆転できるかは分からない」と彼は警告した。海抜約2,200メートルのアステカ・スタジアムの低気圧は、準々決勝を目指すイングランドにとって大きな負担となるだろう。
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ヒーローの活躍が求められる
警告があるにもかかわらず、イングランド代表はキャプテンの突破口を見出す力を依然として確信している。ケイン自身も、ノックアウトステージを生き抜く精神力を強調した。「我々は『ヒーローの瞬間』について話し合った。それは誰にでも訪れる。僕かもしれないし、GKのセーブやDFのブロックかもしれない。誰であっても構わない」と彼は語った。「今日、僕にその瞬間が訪れた。 こうした試合では忍耐が重要だ。ここ数試合も似た展開だったが、ノックアウトステージではプレッシャーもリスクも高い。」準々決勝に進むには、その「ヒーローの瞬間」がキャプテンだけではないことが条件だ。