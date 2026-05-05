ティエリ・アンリは、ラミン・ヤマルのサッカーにおける「知性」に驚嘆している。2026年のワールドカップで、バルセロナとスペイン代表の若き天才が全盛期を迎える姿を見たいと語った。

アンリはユーロ2024準決勝のある場面に感銘を受けた。そのウインガーが個人栄光より試合運びを優先した瞬間だ。17歳なら攻撃を続けるだろうが、ヤマルはチームのためにペースを落としたと語った。

マルカ紙のインタビューでアンリはこう語った。「何が僕を驚かせたか分かるか？フランスとの準決勝で2-1とリードしたカウンター場面だ。彼はそのまま攻める選択肢もあったが、17歳にしてチームのためとペースを落とした。その判断力と、チームメイトに指示した姿が印象的だった。

ボールを落ち着いてコントロールし、カルバハルにパスした。17歳にしてだ。みんなは彼のスキルやテクニックに注目するが、私が驚いたのはその知性だ。彼はまるで近所でプレーするように自然体だ。将来どうなるかは分からないが、どんなワールドカップでもスターになれると示してくれた。