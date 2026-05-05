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ティエリ・アンリは、ラミン・ヤマルのサッカーにおける「知性」に驚嘆している。2026年のワールドカップで、バルセロナとスペイン代表の若き天才が全盛期を迎える姿を見たいと語った。
伝説の人物からの絶賛
ロンドンで開催されたサムスンのイベントで、アンリは間近に迫った世界的な大会とサッカー界の若き才能について語った。2026年ワールドカップでは、バルセロナの18歳ヤマルが大会の行方を左右すると指摘した。 彼はユーロ2024でスペインの優勝に貢献したヤマルの落ち着きを称えた。
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まさに天才的な瞬間
アンリはユーロ2024準決勝のある場面に感銘を受けた。そのウインガーが個人栄光より試合運びを優先した瞬間だ。17歳なら攻撃を続けるだろうが、ヤマルはチームのためにペースを落としたと語った。
マルカ紙のインタビューでアンリはこう語った。「何が僕を驚かせたか分かるか？フランスとの準決勝で2-1とリードしたカウンター場面だ。彼はそのまま攻める選択肢もあったが、17歳にしてチームのためとペースを落とした。その判断力と、チームメイトに指示した姿が印象的だった。
ボールを落ち着いてコントロールし、カルバハルにパスした。17歳にしてだ。みんなは彼のスキルやテクニックに注目するが、私が驚いたのはその知性だ。彼はまるで近所でプレーするように自然体だ。将来どうなるかは分からないが、どんなワールドカップでもスターになれると示してくれた。
最高のパフォーマンスを期待して
アンリは戦術的な詳細を超え、たとえ母国フランスに脅威でも最高の選手たちが舞台に立つ姿を見たいと語った。1998年ワールドカップ優勝者は、バルセロナの若きスターが全盛期でこの大会に臨むべきだと信じる。
アーセナルのレジェンドは「彼が絶好調であることを願っている。ワールドカップでは最高の選手たちが最高の状態でプレーすべきだ。たとえそれがフランスに不利でも、最高のラミン・ヤマルを見たい。彼はすでに欧州選手権で実力を示した」と語った。
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世界の舞台が待ち受けている
ラ・ロハで25試合6得点を挙げるヤマルは、2026年W杯で注目の若手として臨む。スペインはサウジアラビア、カーボベルデ、ウルグアイと同居するグループHに入り、6月15日にアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで初戦を迎える。
ただし、ハムストリングの負傷でバルセロナ最終戦を欠場したため、初戦で先発できるかは不透明だ。ファンが彼のベストパフォーマンスを見られるのは、ノックアウトステージになってからかもしれない。