ティエリ・アンリは、フランスがスペインに連敗している理由を語り、伝説的フォワードは「ラ・ロハはキリアン・ムバッペらをはるかに上回っている」と認めた。

ヘンリーは、スペインの2点目が長いボール保持の連鎖から生まれたと指摘し、同国に深く根付いたサッカーのDNAを示していると語った。また、経験の有無にかかわらず、すべての選手が何をすべきかを正確に理解していると強調した。

アンリはこう続けた。「選手として、監督として、バルセロナでプレーしていたときも、私はそれを身をもって体験した。 ボールが動くことを理解し、全員がポジションを守り、チームメイトを信じ、ボールを自由に回す。彼らは常にスペースを作り、相手を引きつける。フランス戦でも相手がいないかのようにパスを回し、バエナやニコ・ウィリアムズも9歳の頃から何をすべきかを知っている。代表デビューでも3試合目でも、同じスタイルでプレーするからこそ理解できるのだ。」