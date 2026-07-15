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ティエリ・アンリは、フランスがスペインに連敗している理由を語り、伝説的フォワードは「ラ・ロハはキリアン・ムバッペらをはるかに上回っている」と認めた。
スペインの圧倒的な強さがフランスを苦しめる
火曜日のワールドカップ準決勝でスペインがフランスを2-0で下す様子を、ヘンリーはフォックス・スポーツの解説者として見守った。
彼は「スペインはボールを支配し、欧州王者の力を示した。彼らは圧倒的に優れていた。強いチームが勝ったのだ。序盤から流れに乗れなければ苦しい。1－0でリードを許した状況でスペインと戦うのは最悪だ。フランスは今回の敗戦を分析し、この経験を生かして新たな宿敵を倒す目標を立て直すべきだ」と語った。
一貫したサッカー哲学
ヘンリーは、ここ数年スペインサッカーが各カテゴリーで圧倒的な強さを示している点を強調した。その成功は偶然ではなく、あらゆるレベルで維持される明確な戦術アイデンティティの成果だと指摘した。
ヘンリーはこう説明した。「女子、ユース、オリンピック…私は2024年五輪でU-23監督として彼らに決勝で敗れた。 彼らは何度も決勝に進出する。明確なアイデンティティと哲学を持ち、レベルを問わず全員が同じスタイルでプレーする。監督はそのシステムを完全に理解しており、それは一目瞭然だ。スター選手もいる。スペインがボールを保持すると、簡単には返さない。奪いに行くのは相手次第だ。私はそのシステムと、彼らが築き上げたものを称賛したい。」
確立されたシステムを信頼する
ヘンリーは、スペインの2点目が長いボール保持の連鎖から生まれたと指摘し、同国に深く根付いたサッカーのDNAを示していると語った。また、経験の有無にかかわらず、すべての選手が何をすべきかを正確に理解していると強調した。
アンリはこう続けた。「選手として、監督として、バルセロナでプレーしていたときも、私はそれを身をもって体験した。 ボールが動くことを理解し、全員がポジションを守り、チームメイトを信じ、ボールを自由に回す。彼らは常にスペースを作り、相手を引きつける。フランス戦でも相手がいないかのようにパスを回し、バエナやニコ・ウィリアムズも9歳の頃から何をすべきかを知っている。代表デビューでも3試合目でも、同じスタイルでプレーするからこそ理解できるのだ。」
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デシャン監督が退任、スペインは決勝の相手待ち
ディディエ・デシャン監督の退任で、フランスは新時代へ。彼の14年間は2018年ワールドカップ制覇がハイライトだった。一方、スペインは自信を持って決勝へ。ラ・ロハは英阿戦の勝者と戦い、世界屈指の強豪としての地位を固めようとしている。
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