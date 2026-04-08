CBSスポーツの番組で圧巻のプレーを見せられたアンリは、オリゼが現代屈指のフォワードである理由を分析した。多くの人が彼の華麗なテクニックやクロスを称えるが、元アーセナル主将は最大の武器はピッチ上の認知処理能力だと断言した。

「マイケルは他と違う。マイクを向けられると照れるかもしれないが、独自の思考と明確な人生観、そしてサッカー観を持つ選手だ」とアーセナルレジェンドは語った。「ボールを持つと、彼には他には見えないものが見える。目はあくまで補助で、頭で試合を見ている。ゴールキーパーがボールを離した瞬間、次に何が起こるかを想像するんだ。 次に何が起こるかを予測するんだ。

誰もが彼のドリブルを知っている。彼にはゲームと人生を見る独自の視点がある。そのためピッチ外では周囲が彼を理解しにくいこともあるが、彼は気さくで素晴らしい人物だ。普段は物静かでも、ボールを持つとプレーで雄弁に語る。」