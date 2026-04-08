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ティエリ・アンリは、バイエルン・ミュンヘンの「内気な」スター、マイケル・オリゼについて、人々がなぜ理解できないのかを説明し、彼を絶賛した。
ベルナベウでのマスタークラス
元クリスタル・パレスの彼は、レアル・マドリード守備陣を執拗に翻弄。2-1の勝利をもたらしたハリー・ケインのゴールをアシストした。スペースを巧みに使い、両足からピンポイントのクロスを供給する能力で、ホームチームを最後まで苦しめた。
ドイツでもその影響力は顕著で、バイエルン・ミュンヘンの大型投資を十分に正当化する活躍を見せている。2シーズンで96試合に出場し、88ゴールに直結する活躍は驚異的だ。スーパースターが揃うチームで主要なプレイメーカーとして定着し、欧州のハイプレッシャーな試合ではヴィンセント・コンパニ監督の戦術の起爆剤にもなっている。
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脳を重視したゲームへのアプローチ
CBSスポーツの番組で圧巻のプレーを見せられたアンリは、オリゼが現代屈指のフォワードである理由を分析した。多くの人が彼の華麗なテクニックやクロスを称えるが、元アーセナル主将は最大の武器はピッチ上の認知処理能力だと断言した。
「マイケルは他と違う。マイクを向けられると照れるかもしれないが、独自の思考と明確な人生観、そしてサッカー観を持つ選手だ」とアーセナルレジェンドは語った。「ボールを持つと、彼には他には見えないものが見える。目はあくまで補助で、頭で試合を見ている。ゴールキーパーがボールを離した瞬間、次に何が起こるかを想像するんだ。 次に何が起こるかを予測するんだ。
誰もが彼のドリブルを知っている。彼にはゲームと人生を見る独自の視点がある。そのためピッチ外では周囲が彼を理解しにくいこともあるが、彼は気さくで素晴らしい人物だ。普段は物静かでも、ボールを持つとプレーで雄弁に語る。」
移籍の噂を一蹴する
高いパフォーマンスを示すオリゼには欧州強豪からの関心があると噂される。しかしバイエルンはプレミアリーグやラ・リーガへの移籍を即座に否定。彼は将来計画の要であり、契約もまだ数年残っている。本人も移籍意向はないため、クラブは外部 noise に動じない。
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次は何があるのでしょうか？
バイエルンがミュンヘンでの第2戦に備える中、フランス人ウインガーへの注目は高まるばかりだ。レアル・マドリードは、彼がチームを準決勝へ導くのを止めるのに苦戦するだろう。しかし、オリゼとバイエルンはまず、土曜のアウェイでのブンデスリーガ、ザンクト・パウリ戦に集中する。