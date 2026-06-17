Getty Images Sport
翻訳者：
ティエリ・アンリは、セネガル戦でワールドカップに勝利したフランス代表の「最も重要な選手」を挙げるとき、キリアン・ムバッペを無視した。
セネガルの勝利の立役者はオリゼ
フランスがセネガルに3-1で勝った試合で、ムバッペは2得点を挙げ、通算58ゴールでフランス代表最多得点者になった。しかしアンリは、チームの真の原動力は別にあると言う。彼は、オリゼがチームを最高状態に導いていると指摘した。
FOXスポーツの解説者であるアンリは、オリゼが試合のペースを支配したことを絶賛した。このMFは76回のボールタッチを記録し、4回のチャンスを創出。さらにムバッペの先制点を導くアシストも決めた。アンリは、後半にオリゼが中央寄りのポジションに移ったことで試合の流れが大きく変わったと指摘した。
- AFP
ヘンリーはMVPとMIPを区別している
ムバッペは火曜日の2得点でワールドカップ通算14ゴールとし、メッシ（フランス戦でハットトリック）やクローゼの記録まであと2に迫った。それでもアンリは個人技と戦術的役割を区別した。 それでも彼はフランス代表キャプテンを高く評価しつつ、戦術的なまとまりは最終ライン付近でプレーするオリゼの存在に大きく依存していると語った。
アンリは「ムバッペは常にチームのMVPだ。だがオリゼが最も重要な選手になりつつある」と語った。
セネガルを崩した戦術の転換
前半、フランスはわずか1本しかシュートできなかった（1966年以降、グループステージ最少）。しかし後半、戦術調整でバイエルン・ミュンヘンのゲームメーカーが影響力を発揮。アンリは、オリゼの守備とポジショニングを称賛し、それがセネガルの陣地からのトランジションを封じたとした。
アンリはこう説明した。「彼のプレースタイルは気に入っている。後半、彼が『10番』の位置に入ったことで試合の流れが変わった。右サイドでのムバッペのゴールも生まれた。彼が中央でプレーすると、セネガルのミッドフィルダーがボールを受けるのを常に阻止し、相手の攻撃を封じた。彼はすべてを見渡し、言葉では言い表せないほど大きな影響を与える。 彼の動きを予測し損ねれば、鋭いパスで即座に罰する。後半、彼の存在がチームを機能させた」
- AFP
フランスのパズルに欠けているピースを見つける
フランス代表は長年、創造的な司令塔の後継者を求めてきた。アンリは、今季クラブと代表で28アシストを記録したオリゼこそ、スター揃いの攻撃陣を活かし、各局面をシームレスにつなぐ理想的な選手だと確信する。
アンリはこう結んだ。「中盤の守備から彼へつながる連携こそ、フランスが久しく欠いていた要素だ。あの小柄な『10番』が彼のポジションだ」。決勝トーナメントが迫る中、MVP候補と最重要選手のコンビがフランスの優勝への鍵となる。