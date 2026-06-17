前半、フランスはわずか1本しかシュートできなかった（1966年以降、グループステージ最少）。しかし後半、戦術調整でバイエルン・ミュンヘンのゲームメーカーが影響力を発揮。アンリは、オリゼの守備とポジショニングを称賛し、それがセネガルの陣地からのトランジションを封じたとした。

アンリはこう説明した。「彼のプレースタイルは気に入っている。後半、彼が『10番』の位置に入ったことで試合の流れが変わった。右サイドでのムバッペのゴールも生まれた。彼が中央でプレーすると、セネガルのミッドフィルダーがボールを受けるのを常に阻止し、相手の攻撃を封じた。彼はすべてを見渡し、言葉では言い表せないほど大きな影響を与える。 彼の動きを予測し損ねれば、鋭いパスで即座に罰する。後半、彼の存在がチームを機能させた」