ティエリ・アンリは、アストン・ヴィラ戦での勝利において、ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドのチームメイトを「葬り去った」と主張し、このポルトガル人MFに新たなあだ名をつけた

ヴィラ戦で2アシストを記録したフェルナンデスは、今季のアシスト数を16に伸ばし、プレミアリーグの1シーズンにおけるクラブ新記録を樹立した。彼は現在、アンリとケヴィン・デ・ブライネが持つ1シーズン20アシストという歴代最多記録の更新を目指している。

アンリはポルトガル代表のフェルナンデスを絶賛し、彼に新たなニックネームを授けた。「もし脳の回転速度をコントロールできれば、ピッチ上の誰よりも速くなれる。そして、この男にはそれが溢れんばかりにあるんだ。

「以前も言ったが、彼はサッカーをするのではなく、サッカーを『考える』んだ。週末の試合でもまた見事にそれをやってのけた。後半はまるで学校で誰よりも優れている子供のような感じだった。ボールを持つと、できる限り前へパスを出していた。今、僕が彼につけたあだ名は『ブライノ・フェルナンデス』だ。この男はピッチ上で思考し、それが大好きなんだ。」