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ティエリ・アンリは、アストン・ヴィラ戦での勝利において、ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドのチームメイトを「葬り去った」と主張し、このポルトガル人MFに新たなあだ名をつけた
キャプテンの新しい愛称
ヘンリーは、アストン・ヴィラ戦で見事なプレーを披露したマンチェスター・ユナイテッドのキャプテンに、新たな愛称を授けた。スカイ・スポーツの番組『マンデー・ナイト・フットボール』に出演したこのプレミアリーグのレジェンドは、このプレイメーカーを「ブレインオ・フェルナンデス」と名付け、ピッチ上での彼の影響力は単なる身体能力ではなく、その思考の速さに起因すると説明した。
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ユナイテッドのエースへの絶賛
ヴィラ戦で2アシストを記録したフェルナンデスは、今季のアシスト数を16に伸ばし、プレミアリーグの1シーズンにおけるクラブ新記録を樹立した。彼は現在、アンリとケヴィン・デ・ブライネが持つ1シーズン20アシストという歴代最多記録の更新を目指している。
アンリはポルトガル代表のフェルナンデスを絶賛し、彼に新たなニックネームを授けた。「もし脳の回転速度をコントロールできれば、ピッチ上の誰よりも速くなれる。そして、この男にはそれが溢れんばかりにあるんだ。
「以前も言ったが、彼はサッカーをするのではなく、サッカーを『考える』んだ。週末の試合でもまた見事にそれをやってのけた。後半はまるで学校で誰よりも優れている子供のような感じだった。ボールを持つと、できる限り前へパスを出していた。今、僕が彼につけたあだ名は『ブライノ・フェルナンデス』だ。この男はピッチ上で思考し、それが大好きなんだ。」
アマド事件
また、試合終盤には、フェルナンデスが若手ウイングのアマド・ディアロを激しく叱責する姿も見られた。ヘンリーはこの出来事を真のリーダーシップの表れとして挙げ、試合が優位に決着した後もフェルナンデスがチームメイトに厳しい要求をし続けていたことを指摘した。
「彼は（アマド・ディアロから）ボールを欲しがっていたんだ。どうしてもボールが欲しかったんだ」とアンリは付け加えた。「その後、彼はボールを奪い返したが、その時点ではすでに足が止まっていた。彼が欲しかったのはマヌエル・ウガルテからではなく、アマド・ディアロからのボールだった。試合終了まであと数分、スコアが3-1という状況だったからこそ、その点を強調したかったんだ。
「彼は少なくとも7秒間、アマド・ディアロを激しく責め立てた！ それが彼らしいんだ。父親とでも誰とでも言い争うけど、それでも道を見つけ出す。勝っている時でさえそうなんだ。自分自身にもチームメイトにも最高の結果を要求する。僕にとって、それこそが真のリーダーだ。彼を見てみろ、まだアマドに食ってかかっているじゃないか！ 気に入らなかったんだ」
- AFP
プレミアリーグ上位3位争い
アストン・ヴィラ戦での勝利により、マンチェスター・ユナイテッドは30試合を終えて勝ち点54を獲得し、順位表の3位を維持した。4位のヴィラとは勝ち点3差となっている。レッドデビルズは現在、2位の同市ライバルであるマンチェスター・シティに勝ち点7差をつけられており、残り8試合を残している。次戦、ユナイテッドは金曜日にボーンマスへ遠征し、代表戦中断前の最後の試合に臨む。
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