元マンチェスター・シティのMFケヴィン・デ・ブライネについて語る際、アンリの口調は深い知的な敬意に満ちたものへと変わった。このフランス人元選手は、デ・ブライネの情熱や物事への捉え方に、しばしば自分自身を重ね合わせると認めた。少し間を置き、アンリはこう説明した。「だが、ケヴィン・デ・ブライネは……彼は別格だ。物事の見方が違う。彼の中に、よく自分を見出すんだ。なぜなら、彼には物事や人生を見る独自の視点があり、話し方があり、特定の事柄を理解する独自の方法があるからだ。」

この言葉は、完璧主義ゆえにファンや評論家にストレスと誤解されてきたデ・ブライネの性格を浮き彫りにする。アンリにとって、その情熱は周囲より高速で回転するエリート選手脳の副産物に過ぎない。