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ティエリ・アンリはエデン・アザールを「別格」と絶賛。だがケヴィン・デ・ブライネは「見解が異なる」と語った。元アーセナルスターがプレミアリーグのレジェンドを称えた際の一幕だ。
ハザードの魔法
アンリは、チェルシーで多数のタイトルを獲得し、プレミアリーグのディフェンス陣を震撼させたアザールへの賞賛を隠さない。ベルギー代表アシスタントコーチ時代、彼はアザールと直接働き、その試合を単独で左右する才能を目の当たりにした。
アンリはベルギー紙『ラ・アヴェニール』に「エデンはエデンだ。彼は別格」と語り、その天性才能とチェルシーでの全盛期を称えた。
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デ・ブルイネとのより深い絆
元マンチェスター・シティのMFケヴィン・デ・ブライネについて語る際、アンリの口調は深い知的な敬意に満ちたものへと変わった。このフランス人元選手は、デ・ブライネの情熱や物事への捉え方に、しばしば自分自身を重ね合わせると認めた。少し間を置き、アンリはこう説明した。「だが、ケヴィン・デ・ブライネは……彼は別格だ。物事の見方が違う。彼の中に、よく自分を見出すんだ。なぜなら、彼には物事や人生を見る独自の視点があり、話し方があり、特定の事柄を理解する独自の方法があるからだ。」
この言葉は、完璧主義ゆえにファンや評論家にストレスと誤解されてきたデ・ブライネの性格を浮き彫りにする。アンリにとって、その情熱は周囲より高速で回転するエリート選手脳の副産物に過ぎない。
アーセナル「インビンシブルズ」のスターは、デ・ブルイネの卓越した技術は独自のサッカー観に支えられていると語る。観客を唖然とさせるパスは、彼がゲームを独特の視点で捉えている証拠だ。「なぜ彼は怒るのかと人は首をかしげる。ただ、ケヴィンは他とは違うだけだ」とアンリは語った。
アンリは、その気質こそがベルギー代表MFをサッカー史に残るプレイメーカーにしていると言う。「だからこそ、時折『何が見えていたんだ？』と思わず聞いてしまうようなパスを出す。彼は並外れた選手だ」とフランス人元選手は語った。
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アザールはレアル・マドリードでの怪我のため引退したが、デ・ブライネは依然としてトップレベルで活躍している。ナポリで多くのタイトルを獲得した後、昨夏シティを去ったこのプレイメーカーは、今シーズン全大会で19試合に出場し、5ゴール3アシストを記録している。