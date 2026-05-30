この見事なゴールで、ドイツ代表FWは現代のチャンピオンズリーグで2度の決勝得点を挙げた初のドイツ人となった。2021年にはポルトでチェルシー対マンチェスター・シティ（1-0）の決勝でも得点していた。
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ティエリ・アンリには予知能力があるに違いない！カイ・ハヴェルツがPSG戦でチャンピオンズリーグの歴史に名を刻んだ
かつてフランツ・「ブル」・ロートとゲルト・ミュラーも、FCバイエルンで欧州チャンピオンズカップ（当時、ノックアウト方式のみ）を制している。
また、ハヴェルツは異なるクラブでCL決勝得点を挙げた史上3人目の選手となった。これまでに達成したのはクリスティアーノ・ロナウド（マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリード）とマリオ・マンジュキッチ（バイエルン・ミュンヘンとユヴェントス）だけだった。ハーヴェルツは試合前、ガーディアン紙に「子供の頃、決勝で得点して勝つなんて夢にも思わなかった。ずっと誇りに思うだろう。この気持ちを胸に、また同じことが起こるよう願っている」と語っていた。
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ティエリ・アンリはカイ・ハヴェルツについて「重要なゴールを決める才能がある」と語った。
土曜の夜、ハーヴェルツは前回王者のPSG戦で開始6分に歴史的ゴールを決めた。ヒンカピエスのパスを受け左サイドを突破し、DFパチョのマークをかわして鋭角なシュートをクロスバー下に叩き込んだ。GKサフォノフには防ぎようがなかった。 バイエルンを破ったパリを相手にアンダードッグとして臨んだアーセナルにとって、最高のスタートとなった。
試合前、アーセナルレジェンドのティエリ・アンリはドイツ紙『Bild』で「彼には重要なゴールを決める才能がある」と絶賛。さらに「常にプレッシャーをかけ、高いサッカーIQで試合を理解している。頭を使うから複数のポジションで起用できる」と語った。 これからは怪我なくプレーできることを願っている」
度重なる怪我に悩まされたハーヴェッツだが、終盤は調子を上げ、プレミア制覇とCL決勝進出に導いた。
公式戦25試合で8得点5アシストをマークした。
カイ・ハヴェルツはドイツ代表でフォワードとして定着している
ドイツ代表もハヴェルツの活躍を歓迎している。CL決勝に出場するため、彼はヘルツォーゲンアウラッハでのW杯準備合宿と、日曜夜に予定されるフィンランド戦を欠場する。
それでもドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、4-2-3-1のフォワードでハヴェルツの定位置を約束している。
プレミアリーグ史上最高額移籍選手
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