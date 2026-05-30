ティエリ・アンリには予知能力があるに違いない！カイ・ハヴェルツがPSG戦でチャンピオンズリーグの歴史に名を刻んだ

かつてフランツ・「ブル」・ロートとゲルト・ミュラーも、FCバイエルンで欧州チャンピオンズカップ（当時、ノックアウト方式のみ）を制している。

また、ハヴェルツは異なるクラブでCL決勝得点を挙げた史上3人目の選手となった。これまでに達成したのはクリスティアーノ・ロナウド（マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリード）とマリオ・マンジュキッチ（バイエルン・ミュンヘンとユヴェントス）だけだった。

ハーヴェルツは試合前、ガーディアン紙に「子供の頃、決勝で得点して勝つなんて夢にも思わなかった。ずっと誇りに思うだろう。この気持ちを胸に、また同じことが起こるよう願っている」と語っていた。