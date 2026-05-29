「Absolut Bayern」によると、その選手はプレミアリーグAFCボーンマスのジュニア・クロウピ。ドイツ最多優勝クラブのスカウトが19歳を注視している。
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ティエリ・アンリが「生来の才能」と絶賛。バイエルン・ミュンヘンが、アンソニー・ゴードンの代替として移籍金8000万ユーロのFWに興味。
クロウピを獲得できれば、移籍金は約8000万ユーロに達する見込みだ。ボーンマスは技術と決定力を備えたこの攻撃的選手と2030年までの長期契約を結んでいる。
争奪戦にはバルセロナ、マンチェスター・シティ、アーセナルも名乗りを上げている。
なお、アーセナルレジェンドのティエリ・アンリは「彼の成長には驚かない」とスカイ・スポーツで語り、自身がフランスU-21監督だった頃、16歳のクルピを招集しようとしたと明かした。 当時彼はU-17、U-18、U-19にも選ばれておらず、実現はならなかった。それでも、これほどの才能と意志を持つ選手なら年齢は関係ないと語った。
- Getty Images Sport
FCバイエルン：ジュニア・クロウピは攻撃陣で多彩な役割を担える
クルピはFCロリアンのユース出身で、16歳でリーグ・アンデビュー。2025年2月、ボーンマスが移籍金1300万ユーロで獲得した。 2024/25シーズン中はレンタルでロリアンに残り、30試合22得点をマークしてクラブの1部昇格に貢献した。
ボーンマスでは適応期間を経てプレミアリーグに定着し、昨季終盤は特に活躍。通算33試合13得点をマークした。 攻撃陣で複数のポジションをこなせる選手を求めるバイエルンにとって、クルピの柔軟性は魅力的だ。彼はセンターフォワードだけでなく、セカンドトップやウイングでも活躍できる。
左サイドでルイス・ディアスと競争し、センターフォワードのハリー・ケインのバックアップも務める選手として、バイエルンは最近までアンソニー・ゴードンを候補視していた。だが、ニューカッスル所属の彼はFCバルセロナへの移籍を決めた。
さらに、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデも候補に挙げられたが、移籍金は1億ユーロ超と見込まれ、本人はリヴァプール移籍を希望。パリ・サンジェルマンも関心を示している。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合日程
日時
試合
大会
7月25日
ヴェーエン・ヴィースバーデン - FCバイエルン
親善試合
8月4日
済州SK FC－FCバイエルン
親善試合
8月7日
FCバイエルン - アストン・ヴィラ
親善試合
8月15日
FCバイエルン - RBライプツィヒ
親善試合
8月22日
ボルシア・ドルトムント - FCバイエルン
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