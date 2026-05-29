クロウピを獲得できれば、移籍金は約8000万ユーロに達する見込みだ。ボーンマスは技術と決定力を備えたこの攻撃的選手と2030年までの長期契約を結んでいる。

争奪戦にはバルセロナ、マンチェスター・シティ、アーセナルも名乗りを上げている。

なお、アーセナルレジェンドのティエリ・アンリは「彼の成長には驚かない」とスカイ・スポーツで語り、自身がフランスU-21監督だった頃、16歳のクルピを招集しようとしたと明かした。 当時彼はU-17、U-18、U-19にも選ばれておらず、実現はならなかった。それでも、これほどの才能と意志を持つ選手なら年齢は関係ないと語った。