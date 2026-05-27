「ティエリ・アンリが必要だ」。ロメル・ルカクは、ベルギー代表選手がロベルト・マルティネスの後任として元アーセナルFWを望んでいたと明かし、ドメニコ・テデスコを痛烈に批判した。

ベルギーはグループステージでウクライナと引き分けるなど低調だった。ラウンド16でフランスに敗れ、ユーロ2024から敗退した。ルカクは「テデスコ監督の戦術は合っておらず、選手たちは『これはうまくいかない』と感じていた」と明かした。

ルカクは「機能しない戦術だと選手なら分かる。ケヴィン（デ・ブライネ）に聞いても同じだ。皆、これはうまくいかないと感じていた」と明かした。若手中心の主力も理解していたが、ベンチに下げられるのを恐れ、口に出せなかった。それが大きなフラストレーションになったという。