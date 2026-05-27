AFP
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「ティエリ・アンリが必要だ」。ロメル・ルカクは、ベルギー代表選手がロベルト・マルティネスの後任として元アーセナルFWを望んでいたと明かし、ドメニコ・テデスコを痛烈に批判した。
ティエリ・アンリを支援するキャンペーン
ルカクは、2022年W杯後にマルティネス監督が退任した際、ベテラン選手が後任候補を想定していたと明かした。最終的にはテデスコが就任したが、ロッカールームでは2018年と2022年のW杯でベルギー代表のアシスタントコーチを務めたアーセナルとフランス代表のレジェンド、アンリを望む声も強かった。
ルカクは「我々はクロアチア戦の引き分け後、カタールで話し合った」と明かす。 誰もが『必要なのはアンリだ』と言っていた。彼は我々のミスを厳しく指摘するだろう。頂点を目指すなら、常に自尊心をくすぐる人物は望まない」とストライカーは『ラ・デルニエール・ウール』紙に語った。
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ユーロ2024における戦術的な失敗
ベルギーはグループステージでウクライナと引き分けるなど低調だった。ラウンド16でフランスに敗れ、ユーロ2024から敗退した。ルカクは「テデスコ監督の戦術は合っておらず、選手たちは『これはうまくいかない』と感じていた」と明かした。
ルカクは「機能しない戦術だと選手なら分かる。ケヴィン（デ・ブライネ）に聞いても同じだ。皆、これはうまくいかないと感じていた」と明かした。若手中心の主力も理解していたが、ベンチに下げられるのを恐れ、口に出せなかった。それが大きなフラストレーションになったという。
ロベルト・マルティネスから交代
ルカクは、マルティネス体制終焉後に起きた哲学や雰囲気の急激な変化に言及した。 スペイン人監督の下、黄金世代は長期にわたる支配と大量得点で2018年W杯ベスト4進出など輝かしい成果を挙げた。ルカクは、その自信が新体制で失われたと感じており、試合前のロッカールームの雰囲気の違いが、同国最多得点者にとって大きな不満の種となっている。
「ロベルト・マルティネス監督の下では、試合前にロッカールームに入ると、必ず『今日は何点取る？』と話題になった。文字通り、そう言っていたんだ」とルカクは語った。「マルティネス監督はスペースがどこに開くかを教えてくれ、我々は3-0、5-0、8-1で勝った。素早く、鋭く、まさにそんな感じだった。 それが5年間続いた。なのに、今はすべてリセットされた」
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テデスコの手法への不透明感
このストライカーは、テデスコ監督就任時に起きた懐疑的な見方にも言及。選手たちは練習開始前に監督の背景を独自に調べ、潜在的な問題を見つけたと説明した。ルカクによると、ベテランの突然の離脱が混乱をさらに深めたという。
「知らない監督が来ると、選手たちはすぐ情報を集める。電話でいろいろ調べるんだ。 最初から疑問符がついていた」と明かした。さらに、大幅なチーム刷新についてこう語った。「代表戦の期間中、ティボ（クルトワ）と私は周りを見渡したが、以前のチームメイトは一人もいなかった。衝撃的だった。あのやり方が正しかったのか？」