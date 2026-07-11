ティエリ・アンリがフランス代表の「最も印象的な」強みを強調。伝説のストライカーはサプライズでロッカールームを訪れ、キリアン・ムバッペと抱擁を交わした。

完璧なスーツでロッカールームに入ると、アンリはすぐ選手たちを祝福した。公式メディアの取材に答えた同国史上3位の得点王は、特に「ボールを持たない時間の動き」を称えた。

ムバッペら選手に直接声をかけ、「正直、言葉が見つからない」と称えた。さらに戦術を分析。「ボールを持つときはいつも通り素晴らしい。だが最も印象的なのは、ボールを奪い返す力だ。

ボールを持たない時間のプレーが並外れている。このチームがボールを持ったときに何ができるかは皆知っている。だが相手陣内でボールを保持し続け、攻め続け、相手を息切れさせる力……『DD』、ブラボーだ。チームにも、ファンにもブラボーだ。

テレビで見ていたが、あの熱狂は並外れている。いつまでも続いてほしい。こんなチームを見ると心が温まる。だがまだ準決勝だ。素晴らしいが、もっと先へ進みたい。」