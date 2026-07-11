Getty/GOAL
翻訳者：
ティエリ・アンリがフランス代表の「最も印象的な」強みを強調。伝説のストライカーはサプライズでロッカールームを訪れ、キリアン・ムバッペと抱擁を交わした。
ヘンリーがフランス代表チームを訪問
ボストン・スタジアムでのモロッコ戦後、フランス代表のレジェンド、アンリがロッカールームを訪れた。1998年W杯優勝者の登場に、デンベレ、グスト、エルナンデスは笑顔。キャプテンのムバッペとも抱擁を交わした。
米国のテレビ解説者であるアンリは、ディディエ・デシャン監督率いるチームの高パフォーマンスに完全に圧倒されたと語った。
- Getty Images Sport
レジェンドが守備を称賛
完璧なスーツでロッカールームに入ると、アンリはすぐ選手たちを祝福した。公式メディアの取材に答えた同国史上3位の得点王は、特に「ボールを持たない時間の動き」を称えた。
ムバッペら選手に直接声をかけ、「正直、言葉が見つからない」と称えた。さらに戦術を分析。「ボールを持つときはいつも通り素晴らしい。だが最も印象的なのは、ボールを奪い返す力だ。
ボールを持たない時間のプレーが並外れている。このチームがボールを持ったときに何ができるかは皆知っている。だが相手陣内でボールを保持し続け、攻め続け、相手を息切れさせる力……『DD』、ブラボーだ。チームにも、ファンにもブラボーだ。
テレビで見ていたが、あの熱狂は並外れている。いつまでも続いてほしい。こんなチームを見ると心が温まる。だがまだ準決勝だ。素晴らしいが、もっと先へ進みたい。」
オリンピックのスターとの再会
この訪問では、ヘンリーとMFマヌ・コネが再会した。コネは2024年パリオリンピックで銀メダルを取った際のヘンリーの主力選手だった。ヘンリーはコネと親しく話し、マイケル・オリゼのユニフォームを受け取った。また、元代表FWアンドレ＝ピエール・ジニャックと共に、最も権威あるトロフィーをパリに持ち帰るまで選手たちが慢心しないよう激励し続けた。
さらにコネには「今日、本物のマヌを見た」と具体的な賛辞を送った。
- AFP
準決勝が待っている
フランスは火曜日のスペインとの準決勝へ準備を進めている。勢いがあるが、アンリが指摘した攻撃の鋭さと守備からの切り替えが勝敗を左右する。
国民の大きな期待と決勝進出という目標は、キャプテンのムバッペらにとって原動力でありながら、プレッシャーにもなるだろう。
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