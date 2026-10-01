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ティエリ・アンリがブラッドリー・バルコラに厳しい警告、1億2300万ポンドでリヴァプール加入の新戦力はアンフィールド適応に苦戦
マージーサイドでの鈍い立ち上がり
バルコラはこの夏、総額1億2300万ポンドの大型移籍でパリからマージーサイドへ渡った。契約には最大1700万ポンドのアドオンも含まれている。しかし24歳の同選手は、イングランドでの最初の5試合でゴールを記録できず、大きなインパクトも残せていない。
リヴァプール全体としても、今季の立ち上がりはややちぐはぐなものとなっている。新たに就任したイラオラ監督の下、リヴァプールはプレミアリーグ最初の5試合で無敗を維持している一方、すでに3度引き分けている。
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アンリが適応の障壁を強調
元アーセナルFWのアンリは、バルコラがイングランドのフットボールに順応するには時間が必要だと考えている。パリ・サンジェルマンでルイス・エンリケの整備されたシステムの下でプレーしてきた同ウインガーが、プレミアリーグのはるかに激しい環境へ移ったことに言及した。
アンリはBetwayに対し、「誰もが常に何が起きているかを分かっているような、ある特定のシステムやプレースタイルに慣れていると、いつも簡単とは限らない。彼はリヴァプールに来たばかりで、英語も話せないし、リーグのプレースタイルも強度も違う。ルイス・エンリケのシステムに入る選手はみんな輝いているのが分かる。［クヴィチャ］クヴァラツヘリア、［ウスマン］デンベレ、［デジレ］ドゥエ、バルコラもそうだ」と語った。
自身のイングランド移籍を踏まえ、アンリはさらにこう続けた。「私も同じように対処しなければならなかった。そして、ちょっとした切り替えが起きて、より楽になった。英語を話し始め、ロッカールームで冗談を言えるようになり、少し恥ずかしさがなくなって、人々も君がどういう人間なのかを知り始める。
「ここはスタートするのに簡単な場所ではないし、彼は自分の移籍金を求めたわけではないが、その重みを背負っている。1対1になれば彼が非常に危険で、スピードがあることはみんな分かっている。彼が取り組む必要がある唯一のことはフィニッシュだが、それは普通のことだ。私が19歳や20歳だった頃のフィニッシュと、キャリアの終盤のフィニッシュを比べれば、まるで違った。自分のプレーに対して、はるかに自信を持てるようになった」
アンリは、バルコラの実績と高額な移籍金を踏まえれば、周囲が長く待ってはくれないと強調した。「チャンピオンズリーグ連覇を成し遂げ、フランス代表でプレーし、この移籍金と彼のクオリティがある以上、人々は彼が完成された選手になるまで待ってはくれない。だから結果を出さなければならない」と、このフランス人は警鐘を鳴らした。「期待値は当然高くなるし、ときにフィニッシュはまだ粗い部分があるが、彼はとてつもない数のチャンスを生み出している」
ジャケがファン・ダイクとともに輝く
一方で、レンヌから加入した21歳DFジェレミー・ジャケは、フィルジル・ファン・ダイクの隣で大きく飛躍している。アンリは以前からこのセンターバックの成長を追ってきたことを明かした。 「彼への評価はいつだって非常に高かった。私がU-21フランス代表の監督だった時、彼を招集したかったが、当時まだ16歳か17歳で、試験を受けなければならなかったため来なかった。彼はサッカーに集中していたのと同じくらい、学位を取ることにも集中していた。
「精神面が非常にしっかりしているし、家族も彼が何をすべきか、どうすれば成功できるかを理解している。彼はずっと『特別な存在』として見られてきたと聞いていたが、いつもそううまくいくわけではない。あの年齢で『特別な存在』だった選手が、結果的にそうならなかったケースを私は何度も見てきたし、一方で逆にその通りになることもある」
アンリはまた、エリート級のパートナーと並んでプレーすることが、彼の適応を加速させたとも付け加えた。 「すでに自分が何をしなければならないかを理解しているのが分かる。特に試合のフィジカル面においてだ」と同氏は語った。 「それに、フィルジルと一緒にプレーすれば助けにもなる。ただ、彼がその期待の大きさに対応していることに驚いているかと言われれば、いや、あまり驚いてはいない。なぜなら、フランスの育成システムでも彼は常にそうした状況に置かれていたからだ」
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ジダンの下で国際舞台での任務が待っている
バルコラとジャケは現在、ジネディーヌ・ジダン率いる新生フランス代表に組み込まれている。リバプールの2人は、月曜日に行われたベルギー戦の1-0勝利で先発出場した。
フランス代表は金曜日にイタリアと対戦し、その後、翌週月曜日にはベルギーとの再戦に臨む。2人は再び国際舞台でアピールを狙うことになる。
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