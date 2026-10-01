元アーセナルFWのアンリは、バルコラがイングランドのフットボールに順応するには時間が必要だと考えている。パリ・サンジェルマンでルイス・エンリケの整備されたシステムの下でプレーしてきた同ウインガーが、プレミアリーグのはるかに激しい環境へ移ったことに言及した。

アンリはBetwayに対し、「誰もが常に何が起きているかを分かっているような、ある特定のシステムやプレースタイルに慣れていると、いつも簡単とは限らない。彼はリヴァプールに来たばかりで、英語も話せないし、リーグのプレースタイルも強度も違う。ルイス・エンリケのシステムに入る選手はみんな輝いているのが分かる。［クヴィチャ］クヴァラツヘリア、［ウスマン］デンベレ、［デジレ］ドゥエ、バルコラもそうだ」と語った。

自身のイングランド移籍を踏まえ、アンリはさらにこう続けた。「私も同じように対処しなければならなかった。そして、ちょっとした切り替えが起きて、より楽になった。英語を話し始め、ロッカールームで冗談を言えるようになり、少し恥ずかしさがなくなって、人々も君がどういう人間なのかを知り始める。

「ここはスタートするのに簡単な場所ではないし、彼は自分の移籍金を求めたわけではないが、その重みを背負っている。1対1になれば彼が非常に危険で、スピードがあることはみんな分かっている。彼が取り組む必要がある唯一のことはフィニッシュだが、それは普通のことだ。私が19歳や20歳だった頃のフィニッシュと、キャリアの終盤のフィニッシュを比べれば、まるで違った。自分のプレーに対して、はるかに自信を持てるようになった」

アンリは、バルコラの実績と高額な移籍金を踏まえれば、周囲が長く待ってはくれないと強調した。「チャンピオンズリーグ連覇を成し遂げ、フランス代表でプレーし、この移籍金と彼のクオリティがある以上、人々は彼が完成された選手になるまで待ってはくれない。だから結果を出さなければならない」と、このフランス人は警鐘を鳴らした。「期待値は当然高くなるし、ときにフィニッシュはまだ粗い部分があるが、彼はとてつもない数のチャンスを生み出している」