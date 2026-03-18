デ・ロッシ率いるオスティアマーレの近況はどうか。セリエDで2位につけ、クラブを破産から救った後、セリエC昇格を目指している

視線と意識はジェノアに向けられているが、時折、オスティアマレのことも頭をよぎる。一方には、ダニエレ・デ・ロッシ監督がいる。彼は11月にパトリック・ヴィエラの後任として就任し、現在ロッソブルー（ジェノア）の残留をかけて戦っている。リーグ戦残り9節を残し、3位下から9ポイントのリードを保っている。 もう一方には、2025年1月にオスティアマレを買収しオーナーとなったデ・ロッシ会長がいる。彼にとってそのクラブは心の拠り所だ。そこでユース時代、最初はサイドバック、その後フォワードとしてサッカーを始めた。16歳でローマに移籍し、父アルベルトがプリマヴェーラを指揮していた。 トリゴリアでは、マウロ・ベンチヴェンガの直感により、彼は完全にミッドフィールダーへと転向することになる。