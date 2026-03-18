視線と意識はジェノアに向けられているが、時折、オスティアマレのことも頭をよぎる。一方には、ダニエレ・デ・ロッシ監督がいる。彼は11月にパトリック・ヴィエラの後任として就任し、現在ロッソブルー（ジェノア）の残留をかけて戦っている。リーグ戦残り9節を残し、3位下から9ポイントのリードを保っている。 もう一方には、2025年1月にオスティアマレを買収しオーナーとなったデ・ロッシ会長がいる。彼にとってそのクラブは心の拠り所だ。そこでユース時代、最初はサイドバック、その後フォワードとしてサッカーを始めた。16歳でローマに移籍し、父アルベルトがプリマヴェーラを指揮していた。 トリゴリアでは、マウロ・ベンチヴェンガの直感により、彼は完全にミッドフィールダーへと転向することになる。
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翻訳者：
デ・ロッシ率いるオスティアマーレの近況はどうか。セリエDで2位につけ、クラブを破産から救った後、セリエC昇格を目指している
オスティアマレの順位表
現在、セリエDグループFに所属するオスティアマーレは、リーグ戦残り7節を残し、首位アンコーナに4ポイント差の2位につけている。 規定ではどうなっているのか？1位チームは自動的にセリエCへ昇格し、2位から5位のチームはプレーオフを行う。このプレーオフは昇格枠を決定するものではないが、登録不備や倒産によるクラブの除外が発生した場合に、2026/27シーズンのセリエCの枠を埋めるために抽選で選出される順位表を決定するために用いられる。 昨夏からオスティアマレの監督を務めているのはデビッド・ダントーニ（2年契約）だ。元ミッドフィールダーで、主にセリエBとCでプレーし、2019年から2021年にかけてモンテロージの歴史的なセリエC昇格を指揮した人物である。
デ・ロッシのプロジェクト
デ・ロッシが「自身の」 オスティマーレに対するデ・ロッシの構想は（今も変わらず）、すべての負債を清算すること――彼はクラブを破産から救うことに成功した――、ユース部門の強化（1年余りでU-15からU-19までのチームが結成された）、そしてアンコ・マルツィオ・スタジアムへの投資であった。同スタジアムは以前、使用不能により閉鎖されていたが、すでに基準に適合するよう改修され、今シーズンはシーズンチケットの販売も再開された。 デ・ロッシはチームを間近で見守り、試合中はしばしばスタンドに姿を見せている。また、（彼自身の）新しい方針では、若手選手による携帯電話やプレイステーションの使用に関して厳しいルールが設けられている。
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