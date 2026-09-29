アヤックス、ユベントス、バイエルンの元DFについて、オランダサッカー界のレジェンドであるルート・フリットがこう語った。「彼は本当に素晴らしい青年だ。ピッチ上では常にすべてを出してきたし、この難しい時期を乗り越えてくれることを願っている。負傷の数々が彼のキャリアを今日まで左右してきたことを、とても残念に思う。願わくは、彼がその悔しさを晴らせることだ。彼が経験してきたすべての痛みが本当に消えてほしい。そうすれば状況を変え、再び前向きなキャリアを歩めるはずだ」