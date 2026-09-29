マタイス・デ・リフトは、すでにほぼ1年間戦列を離れている。最後にプレーした試合は2025年11月30日のマンチェスター・ユナイテッド対クリスタル・パレス戦（1-2）だった。その後、背中の問題による長い苦闘が始まり、6カ月にわたる治療の末、4月に手術を受けることを余儀なくされた。1999年生まれのオランダ人DFは、その影響でワールドカップも欠場せざるを得なかった。
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デ・リフトの苦難、フリット「彼が味わってきたすべての痛みが本当に消えてくれることを願っている」
アヤックス、ユベントス、バイエルンの元DFについて、オランダサッカー界のレジェンドであるルート・フリットがこう語った。「彼は本当に素晴らしい青年だ。ピッチ上では常にすべてを出してきたし、この難しい時期を乗り越えてくれることを願っている。負傷の数々が彼のキャリアを今日まで左右してきたことを、とても残念に思う。願わくは、彼がその悔しさを晴らせることだ。彼が経験してきたすべての痛みが本当に消えてほしい。そうすれば状況を変え、再び前向きなキャリアを歩めるはずだ」
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