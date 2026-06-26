デ・ラ・フエンテ：この選手は手本だ。ウルグアイはサウジアラビアやカーボベルデに似ている。

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、前回の試合内容から先発変更は不要と強調した。グアダラハラで行われるウルグアイ戦へ全選手が万全だと述べた。
スペイン紙マルカによると、デ・ラ・フエンテ監督は記者会見で、地震被害に遭ったベネズエラに哀悼の意を示した後、話題をウルグアイ戦に移した。
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、前回の試合内容から先発変更は不要と強調した。グアダラハラで行われるウルグアイ戦へ全選手が万全だと述べた。
スペイン紙マルカによると、デ・ラ・フエンテ監督は記者会見で、地震被害に遭ったベネズエラに哀悼の意を示した後、話題をウルグアイ戦に移した。
デ・ラ・フエンテ監督はチームの状況について次のように語った。「前回の試合のパフォーマンスを見る限り、変更は必要ない。途中出場した選手やトレーニングでの活躍には満足している。誰が出場しても良いパフォーマンスを示すだろう。今晩最終確認を行うが、起用する選手は決まっている」。
また、スペイン代表の今後について「最高のパフォーマンスを発揮し、決勝へ進みたい。ノックアウトステージは試合ごとに厳しくなり、相手も強くなる」と強調した。
ウルグアイ戦をレベル測定の物差しとする見方については、「参考になるのは自分たちの分析だ。初戦はいつも難しいが、今回の試合はまったく別の新しい一戦になる」と語った。 ウルグアイにはヨーロッパやブラジルでプレーする重要な選手がいる。我々は最高のパフォーマンスを発揮し、彼らもまた、運命を左右する一戦で多くを賭けてくる。だからこそ、我々も一歩前進しなければならない」
監督はバイエナとバルベルデについてこう語った。「2人とも素晴らしいプロだが、ピッチではそれぞれのチームのユニフォームと利益を守る。明日の試合は誰にとっても厳しい戦いだ。 荒さやフィジカルが要求されるのがサッカーだ。両者ともエンブレムを守り、激しい戦いが予想される」
デ・ラ・フエンテ監督は、出場機会の少ない選手たちについても「彼らが競争力を高め、チームメイトを成長させてくれる。今プレーしている選手たちがさらに出場したいと望むのは当然で、我々にとって大きな幸運だ。 出場時間がいつであれ、全員が重要だ。EUROでは、重要な試合を左右したのは途中出場組だった」。
さらに、ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督には深い感銘を受けていると語った。 「ベルサ監督には大きな敬意を抱いている。彼のキャリアを間近で見てきたし、アトレティコ・ビルバオでの練習を5、6か月間観察した。彼と対戦できることは大きな名誉だ」。
さらにデ・ラ・フエンテは「W杯ではどの代表チームも拮抗しており、勝つには並外れた努力が必要だ。チーム間の差はほとんどない」と語った。
ペドリとダニー・オルモの同時起用について監督は「26人全員が同時に出場できないのは当然だ。中盤は3人だけだが、どうするかは様子を見る。ミケル・メリーノやファビアン・ルイスも出場したときは印象的だった。彼らは世界最高だ」と語った。
また、デ・ラ・フエンテ監督はミケル・オイアルサバルを称賛し、「26人の選手全員が並外れた意欲とモチベーションを持っている。これが我々の強みであり、幸運だ。全員が熱意を持って出場機会を待っている」と語った。 我々は自分たちのアイデンティティを守り、定めた戦略から逸脱してはならない。これが我々の基本理念だ。ミケル・オイアルサバルについては、スペインでもようやく彼の価値と才能が認められ始めた。ついに、なんてことだ！彼はスペースやラインの間を動き回る能力において、最高のフォワードの一人だ。 両ウィング、ストライカー、セカンドストライカーと複数のポジションで常に高いパフォーマンスを示し、皆の模範だ。彼について話せることをとても幸せに思う」
また、この試合を「最初の試練」と呼ぶことにも否定的な見解を示した。「カーボベルデやサウジアラビアとの試合も、ウルグアイ戦と同じくらい難しかった。どの試合も厳しい」と語った。 試合後に何を言うかではなく、今言うべきことを言う。どの試合でも集中力は同じだ」と語った。
ベルサの戦術的進化について、彼はこう語った。「マルセロ・ベルサも他の人と同じように進化し、変化してきた。 アスレティック・ビルバオでは、ピッチ全体でマンツーマンマークを徹底し、素晴らしいプレースタイルを示した。選手一人ひとりを正確に把握する点が彼の最大の強みだ」
若手スターのラミン・ヤマルについては「起用は試合の展開次第だ」と説明した。 出場時間は試合によって変わる。我々の最優先事項は、チームにとって最善の選択をすることだ。選手たちも理解し、受け入れている」。
スペインの優勝候補としての評価については、次のように語った。 「我々の可能性と能力を踏まえた冷静な自信だ。同じように強力な代表チームは他にもある。敬意と謙虚さを持って言えるのは、今はウルグアイ戦のみが重要で、その後に他のことを考える」
スポットライトの当たらない場所や、観客の目に触れないラミン・ヤマルの素顔について、監督は次のように答えた。「彼は18歳の若者で、成長の真っ最中だ。そして、唯一無二で、感嘆を誘う、驚くべき才能の持ち主だ。 サッカー界の天才としての素質と将来性を備えている。これらの要素が彼を特別な存在にしているが、まだ成長の途上にある。我々は彼の成長を支えなければならない。これがラミン・ヤマルだ」
また、デ・ラ・フエンテは対戦が予想されるウルグアイ代表について「彼らは並外れた才能を持ち、闘志、決意、情熱、技術が融合した選手たちだ。 マルセロ・ビエルサも例外ではなく、成長し変化を遂げてきた。彼はアスレティック・ビルバオに素晴らしいプレースタイルをもたらし、ピッチ全体でマンツーマンマークを徹底した。彼の強みは、選手一人ひとりを正確に把握し、戦術に反映させる点だ」。