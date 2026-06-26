デ・ラ・フエンテ：この選手は手本だ。ウルグアイはサウジアラビアやカーボベルデに似ている。

デ・ラ・フエンテ監督はチームの状況について次のように語った。「前回の試合のパフォーマンスを見る限り、変更は必要ない。途中出場した選手やトレーニングでの活躍には満足している。誰が出場しても良いパフォーマンスを示すだろう。今晩最終確認を行うが、起用する選手は決まっている」。

また、スペイン代表の今後について「最高のパフォーマンスを発揮し、決勝へ進みたい。ノックアウトステージは試合ごとに厳しくなり、相手も強くなる」と強調した。

ウルグアイ戦をレベル測定の物差しとする見方については、「参考になるのは自分たちの分析だ。初戦はいつも難しいが、今回の試合はまったく別の新しい一戦になる」と語った。 ウルグアイにはヨーロッパやブラジルでプレーする重要な選手がいる。我々は最高のパフォーマンスを発揮し、彼らもまた、運命を左右する一戦で多くを賭けてくる。だからこそ、我々も一歩前進しなければならない」