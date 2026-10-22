デ・ラウレンティス、ナポリ売却に20億を要求。リゼッタとの接触が再開

アドバイザーを通じて進められていた交渉の第1段階は、提示額よりも支払い方法が問題となり、デ・ラウレンティスによって打ち切られ、提案も拒否されていた。

ナポリのオーナーに値引きに応じるつもりはない。クラブの売却対象には近く、Q8が所有する土地に建設予定の新たな自前のスタジアムも加わる可能性があると認識している。その土地を巡っては、すでに交渉が始まっている。

ローマの同紙によると、同氏の心を動かす金額は20億ユーロ。一括で直ちに支払われることが条件で、分割払いは認めない。「この数年、私がしてきたことに見合う対価を払える者がいるなら、名乗り出てほしい。そんな者がいるとは思えない」と語っていたのは、まだ