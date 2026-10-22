SSCナポリの将来を巡る騒動が、正式に再び動き出した。いや、今回に限ってはピッチ上の出来事もマッシミリアーノ・アッレグリも一切関係ない。6カ月間の交渉と、報道を通じて伝えられた交渉中断を経て、ここ数日、アウレリオ・デ・ラウレンティスと、今なおクラブの買収を望むナポリ・バスケット会長マット・リッツェッタの間で話し合いが再開した。『コリエレ・デッロ・スポルト』によれば、今回、フィルマウロのトップは交渉の扉を完全には閉ざしていないという。
デ・ラウレンティス、ナポリ売却に20億を要求。リゼッタとの接触が再開
新たな会談
アウレリオ・デ・ラウレンティスとマット・リゼッタは昨日午後、キアイア地区のホテル・デ・ボナールで会談した。同ホテルは、アッレグリとスポーツディレクターのマンナを交えたチャンピオンズリーグ前の夕食会が開かれた場所でもある。会談は、ナポリ・バスケットとトルコのトファシュ・スポルによるユーロカップの一戦の直前に行われた。
この直接会談は、両者の良好な関係を裏付けるものだ。リゼッタは、自身とつながりのあるイタリア系アメリカ人投資家グループとともに、サッカークラブのナポリの経営権を取得する意向を、報道機関を通じて改めて表明している。
リッゼッタの言葉
ナポリのバスケットボールクラブとともに総合スポーツクラブを築くことを目指し、ナポリの買収に関心を持っていると、リッゼッタ本人が認めた。ナポリ銀行財団で開かれた会議「スポーツを事業にする挑戦：アメリカズカップから地域の社会貢献プロジェクトまで」での発言後に語ったものだ。
イタリア系アメリカ人のリッゼッタは、こう述べていた。「アウレリオとは非常に良好な関係にあり、最大限の敬意を払っています。私にはその意思があります。20年以上前の破産から彼が築き上げてきたものを引き継げるなら、光栄です。いつかその役割と責任を担いたいと思っています。そして、ナポリの人々を失望させないために、できる限りのことをすると約束できます」
デ・ラウレンティス、20億を全額、今すぐ要求
アドバイザーを通じて進められていた交渉の第1段階は、提示額よりも支払い方法が問題となり、デ・ラウレンティスによって打ち切られ、提案も拒否されていた。
ナポリのオーナーに値引きに応じるつもりはない。クラブの売却対象には近く、Q8が所有する土地に建設予定の新たな自前のスタジアムも加わる可能性があると認識している。その土地を巡っては、すでに交渉が始まっている。
ローマの同紙によると、同氏の心を動かす金額は20億ユーロ。一括で直ちに支払われることが条件で、分割払いは認めない。「この数年、私がしてきたことに見合う対価を払える者がいるなら、名乗り出てほしい。そんな者がいるとは思えない」と語っていたのは、まだ
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