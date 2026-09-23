外国人記者協会から表彰を受けたナポリ会長でFilmAuroオーナーのアウレリオ・デ・ラウレンティスが、イタリアサッカーの将来について歯に衣着せぬ発言を展開。多くのクラブのオーナーシップに参入している投資ファンド、そしてとりわけミランのトップでオーナーでもあるジェリー・カルディナーレを強く批判した。以下、CalcioNapoli24が伝えたコメント。
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外国人記者協会から表彰を受けたナポリ会長でFilmAuroオーナーのアウレリオ・デ・ラウレンティスが、イタリアサッカーの将来について歯に衣着せぬ発言を展開。多くのクラブのオーナーシップに参入している投資ファンド、そしてとりわけミランのトップでオーナーでもあるジェリー・カルディナーレを強く批判した。以下、CalcioNapoli24が伝えたコメント。
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「私は生来情熱的な人間で、何かをやるのは自分が楽しめるからです。ゴルフをする人もいれば、テニスをする人もいる。私は自分の仕事一筋なんです。妻を不安にさせることはあるかもしれませんが、私はこういう人間ですし、そう簡単に変わることはできません。
問題は何かというと、リーグに行けば、どんな発言であれ起業家的なものになるということです。事業をやりたいなら、機能していないものを根本から変えなければならない。
イタリアでは、いや本当に、何一つ触れてはいけない。1800年代から続く法律があって、それを読んで、しかも改正されているのを見ると、理解するのに苦労するんです」
「サッカーに携わる人たちのメンタリティーを変えるのは難しい。あなたはファンドについて話していたが、現場にいない実業家もいる。私は大変謙虚な姿勢で、サッカーのことを何も知らなかったし、この世界も知らなかったので、リーグの総会にはすべて出席した。
私は3年前にジェリー・カルディナーレを夕食に招いた。彼は私にある話をしたが、反論しなかった。でなければ、つかんで外に放り出さなければならなかっただろう。私の見方では、彼はまったく筋の通らないことを言っていた。彼は本物の実業家ではなく、金融屋としての要求を持つオーナーだ。
私は何を言われても仕方ないが、映画では職人としてやってきた。私はアイデアを選び、他人から持ち込まれた作品を一度も製作したことがない。すべて私たちのオフィスで生まれた作品だけだ。今でもカルロ・ヴェルドーネと意見を交わし、アイデアから出発して一緒に発展させていく。では、その作品に資金を出すのは誰か？ 私だ。実際に形にするのは誰か？ いつだって私たちだ。イタリア国内と海外でそれを売り、配給するのは誰か？ 私たちだ」
「今は多くを変えなければならない時期だ。DAZNの話も出ている。ある記事で、視聴者の割合が前年より低下している一方で、広告の挿入によって利益を上げているという内容を見た。
理解する必要がある。別の観点から言えば、私が映像作品を制作するとき、自分でそれを商品化するのと同じように……より多くの集客力を持つユヴェントス、ミラン、インテル、ナポリ、ローマのようなチームよりもファンが少ないところは、イタリアサッカーの原動力であるこれらのクラブが、サッカーの商業化を担うべきだ」
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「オーストラリアで1試合、シンガポールでもう1試合をするために600万ドルを提示された。だが、そのために30時間も移動して、その後にシーズンの準備をしろというのか？ 数多くの試合に向けて準備しなければならないのに、私には狂気の沙汰に思えた。
私は何百万という金には興味がない。トレンティーノでもアブルッツォでも試合を企画し、チームを招いて報酬も支払ってきた。そしてペイ・パー・ビューでは、1試合10ユーロという手頃な金額で試合を見せていた。ほとんど負担にならない額だった。
誰もが守っているわけではない企業家的な考え方というものがある。カーディナーレとファンドは、投資家のために利益を生む目的で資金を投じた。しばらく時間がたっても利益が出ていないのであれば、いったいどんな恩恵をもたらしたというのか？ 何もない」