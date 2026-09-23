「サッカーに携わる人たちのメンタリティーを変えるのは難しい。あなたはファンドについて話していたが、現場にいない実業家もいる。私は大変謙虚な姿勢で、サッカーのことを何も知らなかったし、この世界も知らなかったので、リーグの総会にはすべて出席した。

私は3年前にジェリー・カルディナーレを夕食に招いた。彼は私にある話をしたが、反論しなかった。でなければ、つかんで外に放り出さなければならなかっただろう。私の見方では、彼はまったく筋の通らないことを言っていた。彼は本物の実業家ではなく、金融屋としての要求を持つオーナーだ。

私は何を言われても仕方ないが、映画では職人としてやってきた。私はアイデアを選び、他人から持ち込まれた作品を一度も製作したことがない。すべて私たちのオフィスで生まれた作品だけだ。今でもカルロ・ヴェルドーネと意見を交わし、アイデアから出発して一緒に発展させていく。では、その作品に資金を出すのは誰か？ 私だ。実際に形にするのは誰か？ いつだって私たちだ。イタリア国内と海外でそれを売り、配給するのは誰か？ 私たちだ」