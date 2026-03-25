アルバニア代表の元監督、ジャンニ・デ・ビアシ氏がFanpage.itのインタビューに応じた。ワールドカップ予選プレーオフの展望や、2016年に自身が代表監督に就任する可能性があった当時の思い出などについて、彼は次のように語った。
翻訳者：
デ・ビアシ氏：「2016年には自分が代表監督になると思っていた」
経歴
「もしサッカー界で順風満帆な道を歩みたかったなら、大物チームに入ればそれで済んだんだ……でも、純粋で清らかなままでいるために、ヘリコプターに乗ることを避けて、ピッケルを手に山を登ってきたんだ」
プレーオフ
「ガットゥーゾは誠実な人物で、ここ数年で様々な経験を積んできた。今日、彼とスタッフは重大な試練に直面しているが、これは後戻りできない挑戦だ。リッチオを除けば、スタッフ一同が一緒に仕事をするのは今回が初めてだと思うが、すべてがうまくいくことを願っている。 結局のところ、困難な状況こそが、自分のベストを尽くすべき時だ。彼の肩には大きな責任がのしかかっている。彼はしっかりと下積みを積んできた監督だ。時には運に見放されたこともあったかもしれないが、彼は誇りを持ってその過程を乗り越え、カラブリア人特有の気骨と頑固さを発揮してきた。正直なところ、彼が代表監督に就任してもおかしくはないと思っていた。 その環境を実際に経験し、代表チームを取り巻くあらゆる力学を知っている人物だからこそ、適任だったと言える。代表監督という機会はそう頻繁に巡ってくるものではない。だからこそ、彼はそのチャンスを逃さずに掴んだのだ。」
あの時、監督になれたかもしれない
「ええ、2016年には自分が代表監督になるものだと思っていました。ところが予期せず、ベンチュラが先に就任することになりました。彼とは食事の席で楽しい時間を過ごしたこともあります。 イタリアサッカー連盟とは、何度か電話や直接会って話し合いました。連盟は、フランスでの欧州選手権後にチェルシーへ移籍すると発表していたアントニオ・コンテの後任を探していたのです。しかし、私はこの件について大騒ぎになることを望んでいませんでした。なぜなら、もし私が欧州選手権に監督として参加すれば、選手たちからの信頼を大きく失うことになるからです。だからこそ、私は毎回、すべてが絶対的な秘密のままであるよう細心の注意を払っていました。 ところが突然、彼らはトリノを退任したばかりのベンチュラを選出し、発表した。いずれにせよ、この出来事は私に大きな失望を与え、私は彼らとの接触を断った。長い面談を重ね、私の就任はほぼ決まったものだと考えていただけに、その結末には深く傷ついた。」