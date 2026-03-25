デ・ビアシ氏：「2016年には自分が代表監督になると思っていた」

「ええ、2016年には自分が代表監督になるものだと思っていました。ところが予期せず、ベンチュラが先に就任することになりました。彼とは食事の席で楽しい時間を過ごしたこともあります。 イタリアサッカー連盟とは、何度か電話や直接会って話し合いました。連盟は、フランスでの欧州選手権後にチェルシーへ移籍すると発表していたアントニオ・コンテの後任を探していたのです。しかし、私はこの件について大騒ぎになることを望んでいませんでした。なぜなら、もし私が欧州選手権に監督として参加すれば、選手たちからの信頼を大きく失うことになるからです。だからこそ、私は毎回、すべてが絶対的な秘密のままであるよう細心の注意を払っていました。 ところが突然、彼らはトリノを退任したばかりのベンチュラを選出し、発表した。いずれにせよ、この出来事は私に大きな失望を与え、私は彼らとの接触を断った。長い面談を重ね、私の就任はほぼ決まったものだと考えていただけに、その結末には深く傷ついた。」