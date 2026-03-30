デ・ゼルビ監督率いるトッテナムはどのように戦うのか：フォーメーション、新たな戦術哲学、そしてコロ・ムアニの役割

ウクライナ（シャフタール・ドネツク）やフランス（オリンピック・マルセイユ）で指揮を執った後、ロベルト・デ・ゼルビはイングランドへ移り、海外での挑戦を続けることになるかもしれない。サッスオーロやベネヴェントなどで監督を務めたこの元指揮官は、イゴール・トゥドールとの契約を合意の上で解除したばかりのトッテナムが最有力候補として名指ししており、クラブはデ・ゼルビ獲得に全力を注いでいる。 数日前から接触が続いているが、イタリア人監督は、まずチームが残留できるかどうかを見極めるために夏まで待つつもりだったため、時間を稼いでいた。しかし、イングランドのクラブは即座に彼を獲得するよう強く求めている。



