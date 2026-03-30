ウクライナ（シャフタール・ドネツク）やフランス（オリンピック・マルセイユ）で指揮を執った後、ロベルト・デ・ゼルビはイングランドへ移り、海外での挑戦を続けることになるかもしれない。サッスオーロやベネヴェントなどで監督を務めたこの元指揮官は、イゴール・トゥドールとの契約を合意の上で解除したばかりのトッテナムが最有力候補として名指ししており、クラブはデ・ゼルビ獲得に全力を注いでいる。 数日前から接触が続いているが、イタリア人監督は、まずチームが残留できるかどうかを見極めるために夏まで待つつもりだったため、時間を稼いでいた。しかし、イングランドのクラブは即座に彼を獲得するよう強く求めている。
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デ・ゼルビ監督率いるトッテナムはどのように戦うのか：フォーメーション、新たな戦術哲学、そしてコロ・ムアニの役割
デ・ゼルビ監督率いるトッテナムの予想布陣
デ・ゼルビは常に攻撃的で積極的なサッカーを展開することで知られており、その哲学は、下から、しばしばゴールキーパーから直接始まるビルドアップを伴うポゼッションサッカーにある。彼が主に採用するフォーメーションは4-2-3-1と4-3-3であり、サイドの攻撃的選手はワイドに展開して、中盤の選手が入り込むスペースを作る傾向がある。 もしデ・ゼルビが今シーズンの残り数ヶ月間、トッテナムの新監督に就任することになれば、スパーズの予想スタメンは以下の通りとなるだろう：
予想される基本フォーメーション（4-2-3-1）：ヴィカリオ；ペドロ・ポロ、ロメロ、ファン・デ・ヴェン、スペンス；グレイ、パルヒニャ；リシャルリソン、シャビ・シモンズ、テル、コロ・ムアニ。
今シーズンの3人目のコーチ
交渉がまとまり、デ・ゼルビが近いうちにトッテナムの指揮官に就任することになれば、デビュー戦は4月12日15時からのサンダーランド戦（アウェイ）となる可能性がある。 スパーズは極めて厳しいシーズンを送っており、降格回避のために苦戦している。リーグ戦残り7節を残し、チームはウェストハムに勝ち点1差で4位から下から2番目の位置につけている。クラブが選ぶ次期監督は、トーマス・フランク、イゴール・トゥドールに続き、今シーズン3人目となる。