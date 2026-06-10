デ・ゼルビ監督の補強：マルコス・セネシがトッテナムへ移籍、正式決定。ユヴェントスも獲得を目指していた

ユヴェントスが獲得を目指していたが、マルコス・セネシはプレミアリーグに残ることを選択した。
このアルゼンチン人DFは7月1日、ボーンマスとの契約満了後にトッテナムに正式加入すると発表された。
これにより、セネシはロベルト・デ・ゼルビ監督率いる守備陣を強化することになる。デ・ゼルビ監督は1997年生まれのこの選手を称賛する言葉を述べた。
ユヴェントスが獲得を目指していたが、マルコス・セネシはプレミアリーグに残ることを選択した。
このアルゼンチン人DFは7月1日、ボーンマスとの契約満了後にトッテナムに正式加入すると発表された。
これにより、セネシはロベルト・デ・ゼルビ監督率いる守備陣を強化することになる。デ・ゼルビ監督は1997年生まれのこの選手を称賛する言葉を述べた。
マルコス・セネシの加入決定をお知らせします。
契約満了となるAFCボーンマスから、国際移籍承認を経て7月1日に合流予定です。
マルコスは「トッテナム・ホットスパーの選手になれてとても光栄です。
クラブは最初から、私を必要とし、プロジェクトに参加してほしいと強く示してくれました。早くチームの一員になりたいです。
ピッチに立つたびに、ファンの皆さんに誇りを持っていただけるよう、クラブを本来の場所へ導くため、全力で戦います。トッテナムでタイトルを獲得したいと願い、そのために全力を尽くします」
スポーツディレクターのヨハン・ランゲ氏は「マルコスは質、知性、リーダーシップを備えたDFだ」と語った。
トップレベルでの経験、ボールを持ったときの冷静さ、そして球ごとに全力を尽くす姿勢は、私たちのスタイルに最適です。
彼をクラブに迎えられたことを喜ばしく思う。キャリアの転機にある彼にとって、ここが最適な場所だと確信している」
ロベルト・デ・ゼルビ監督も「マルコスの経験、技術、闘志は守備を強化し、戦術の柔軟性も高めてくれる」と期待を寄せている。
ボール保持を重んじるチームにもすぐ馴染み、試合の流れを読む力と競争心も備えている。
彼のメンタリティと向上心も高く評価しており、一緒に働けることを楽しみにしています。」
左利きで体格に恵まれたセンターバックのマルコスは、AFCボーンマスで4シーズン活躍した後、我がチームに加入します。
アルゼンチン・コンコルディア出身。ブエノスアイレスの名門サン・ロレンソでユース時代からトップチームへ昇格し、2016年9月にプロデビューした。
10年間過ごした首都を離れ、2019年にヨーロッパへ。フェイエノールト加入1年目でオランダカップ決勝進出に貢献した。
ロッテルダムでは3シーズン連続で欧州カップ戦に出場し、2022年にはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝に進出した。
2022年にプレミアリーグのAFCボーンマスへ移籍。4年間でチームの躍進を支え、クラブ史上初の欧州大会出場に貢献した。
昨季はキャリア屈指のシーズンとなり、プレミアリーグでパス成功数2300本超、ロングパス182本で両部門トップ。守備では堅実で、アシスト数1位、インターセプト・タックル・クリアも3位以内に入った。
2022年からアルゼンチン代表として3試合に出場している。
マルコス、ようこそ！
正式発表前からトッテナムとセネシの合意は報じられており、獲得を目論んだ他クラブの期待は裏切られた。
ユヴェントスもセリエAへの移籍を打診したが、実現しなかった。