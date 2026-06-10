デ・ゼルビ監督の補強：マルコス・セネシがトッテナムへ移籍、正式決定。ユヴェントスも獲得を目指していた

マルコス・セネシの加入決定をお知らせします。





契約満了となるAFCボーンマスから、国際移籍承認を経て7月1日に合流予定です。





マルコスは「トッテナム・ホットスパーの選手になれてとても光栄です。





クラブは最初から、私を必要とし、プロジェクトに参加してほしいと強く示してくれました。早くチームの一員になりたいです。





ピッチに立つたびに、ファンの皆さんに誇りを持っていただけるよう、クラブを本来の場所へ導くため、全力で戦います。トッテナムでタイトルを獲得したいと願い、そのために全力を尽くします」





スポーツディレクターのヨハン・ランゲ氏は「マルコスは質、知性、リーダーシップを備えたDFだ」と語った。





トップレベルでの経験、ボールを持ったときの冷静さ、そして球ごとに全力を尽くす姿勢は、私たちのスタイルに最適です。





彼をクラブに迎えられたことを喜ばしく思う。キャリアの転機にある彼にとって、ここが最適な場所だと確信している」





ロベルト・デ・ゼルビ監督も「マルコスの経験、技術、闘志は守備を強化し、戦術の柔軟性も高めてくれる」と期待を寄せている。





ボール保持を重んじるチームにもすぐ馴染み、試合の流れを読む力と競争心も備えている。





彼のメンタリティと向上心も高く評価しており、一緒に働けることを楽しみにしています。」





左利きで体格に恵まれたセンターバックのマルコスは、AFCボーンマスで4シーズン活躍した後、我がチームに加入します。





アルゼンチン・コンコルディア出身。ブエノスアイレスの名門サン・ロレンソでユース時代からトップチームへ昇格し、2016年9月にプロデビューした。





10年間過ごした首都を離れ、2019年にヨーロッパへ。フェイエノールト加入1年目でオランダカップ決勝進出に貢献した。





ロッテルダムでは3シーズン連続で欧州カップ戦に出場し、2022年にはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ決勝に進出した。





2022年にプレミアリーグのAFCボーンマスへ移籍。4年間でチームの躍進を支え、クラブ史上初の欧州大会出場に貢献した。





昨季はキャリア屈指のシーズンとなり、プレミアリーグでパス成功数2300本超、ロングパス182本で両部門トップ。守備では堅実で、アシスト数1位、インターセプト・タックル・クリアも3位以内に入った。





2022年からアルゼンチン代表として3試合に出場している。





マルコス、ようこそ！