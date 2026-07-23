ヴィカリオは数か月前、インテル移籍が噂されたが、クラブは2000万ユーロの移籍金を払わず、ジョセップ・マルティネスを残した。現在はユヴェントスとナポリが買い取りオプション付きレンタルで獲得を狙っている。 ユヴェントスは依然としてミケーレ・ディ・グレゴリオの買い手を探している。彼は昨シーズン後半にレギュラーの座を失い、ルチアーノ・スパレッティ監督からは主力とみなされていない。 「ディブ」の愛称で知られるマルティネスが依然として第1候補だが、移籍金は高過ぎると判断されている。フィオレンティーナのダビド・デ・ヘア、フライブルクのノア・アトゥボルーとともに、ヴィカリオはユヴェントスのニーズを満たす代替案とされている。