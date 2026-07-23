ググリエルモ・ヴィカリオは数週間前から移籍市場に出されている。トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督はチェコ人アントニン・キンスキーを正GKに、元ニューカッスルのドゥブラフカを控えに起用すると決定した。 このため、エンポリの元正GKは市場で正GKとしての価値を維持し、セリエA復帰が関係者の共通利益となっている。本日、クラブがオーストラリア遠征から彼を除外したことで、移籍交渉はさらに加速した。
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翻訳者：
デ・ゼルビ監督のトッテナムがオーストラリア遠征からヴィカリオを外した。ユヴェントスとナポリの移籍市場では何が起きているのか。
市場に出回っている
ヴィカリオは数か月前、インテル移籍が噂されたが、クラブは2000万ユーロの移籍金を払わず、ジョセップ・マルティネスを残した。現在はユヴェントスとナポリが買い取りオプション付きレンタルで獲得を狙っている。 ユヴェントスは依然としてミケーレ・ディ・グレゴリオの買い手を探している。彼は昨シーズン後半にレギュラーの座を失い、ルチアーノ・スパレッティ監督からは主力とみなされていない。 「ディブ」の愛称で知られるマルティネスが依然として第1候補だが、移籍金は高過ぎると判断されている。フィオレンティーナのダビド・デ・ヘア、フライブルクのノア・アトゥボルーとともに、ヴィカリオはユヴェントスのニーズを満たす代替案とされている。
チャンス
ナポリでも状況は似ている。アレックス・メレットとヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチは、新監督マッシミリアーノ・アッレグリにとって信頼できる正ゴールキーパーではない。 リヴォルノ出身の指揮官は新GK獲得に前向きだが、その前に選手を売却する必要もあると理解している。現時点で最も移籍が噂されるのは、1年前に約2000万ユーロで加入したミリンコヴィッチ＝サヴィッチだ。 彼が出口を見つければ、スポーツディレクターのマンナは動き、ヴィカリオが有力候補となる。
ヴィカリオはどうなるのか
8月末の市場動向を見る前に、イタリア人GKはトッテナムで自宅個別トレーニングを開始する。 ヴィカリオはオークランドFC（7月25日）、シドニーFC（7月29日）、チェルシー（8月1日）との親善試合には不参加。8月8日のヘタフェ戦までスパーズのトレーニングセンターで練習を続ける。ただし、その前に新天地が決まれば話は別だ。
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