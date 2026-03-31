デ・ゼルビとトッテナムの移籍が決定：契約の詳細が明らかになり、あとは正式発表を待つばかり

ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムの次期監督に就任する。ファブリツィオ・ロマーノの報道によると、元マルセイユ監督はプレミアリーグに復帰し、即座にスパーズの指揮を執り、残留とプレミアリーグ残留という目標達成を目指すことになる（現在、最下位から2番目のチームと勝ち点1差となっている）。
激しい交渉の末、ロンドンのクラブ幹部はついにこのイタリア人監督を説得し、今シーズン残り7試合に加え、さらに4年間の契約を結ぶことに合意させた。
ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムの次期監督に就任する。ファブリツィオ・ロマーノの報道によると、元マルセイユ監督はプレミアリーグに復帰し、即座にスパーズの指揮を執り、残留とプレミアリーグ残留という目標達成を目指すことになる（現在、最下位から2番目のチームと勝ち点1差となっている）。
激しい交渉の末、ロンドンのクラブ幹部はついにこのイタリア人監督を説得し、今シーズン残り7試合に加え、さらに4年間の契約を結ぶことに合意させた。
デ・ゼルビが声をかけたが、アレッサンドロ・ネスタは応じるのか？
『トゥットスポルト』紙によると、デ・ゼルビはネスタを説得し、トッテナムのコーチングスタッフとしてロンドンに同行させようとしているという。ただし、この噂については、少なくとも現時点では裏付けは得られていない。
元ミランおよびラツィオのDFであるネスタは、モンツァがセリエBへ降格した昨シーズン以来、指揮官の座に就いていない。彼は現役引退後、米国のマイアミFCで監督キャリアをスタートさせ、その後セリエBではレッジャーナ、フロジノーネ、ペルージャを指揮していた。
マルセイユとの契約解除後、デ・ゼルビは今シーズン、他のオファーを受けない方針だった。しかし、トッテナムは、ブライトンでの2年間の指揮を経て、彼をプレミアリーグに呼び戻そうと働きかけ、その考えを変えさせようとしている。
ロンドンのクラブは今シーズン3人目、過去1年で4人目の監督を探している。実際、ヨーロッパリーグ制覇を果たしたにもかかわらず、アンジェ・ポステコグルーはトーマス・フランクに交代し、その後イゴール・トゥドールが後任となったが、彼は現在、降格圏までわずか1ポイント差の順位表4位から下から2番目のチームを率いている。
デ・ゼルビは現在、トッテナムからのオファーを受け入れている。トッテナムは、年俸1200万ポンドの5年契約に加え、契約金および残留達成時のボーナスを提示している。