デ・ゼルビとトッテナムの移籍が決定：契約の詳細が明らかになり、あとは正式発表を待つばかり

デ・ゼルビが声をかけたが、アレッサンドロ・ネスタは応じるのか？





『トゥットスポルト』紙によると、デ・ゼルビはネスタを説得し、トッテナムのコーチングスタッフとしてロンドンに同行させようとしているという。ただし、この噂については、少なくとも現時点では裏付けは得られていない。





元ミランおよびラツィオのDFであるネスタは、モンツァがセリエBへ降格した昨シーズン以来、指揮官の座に就いていない。彼は現役引退後、米国のマイアミFCで監督キャリアをスタートさせ、その後セリエBではレッジャーナ、フロジノーネ、ペルージャを指揮していた。



