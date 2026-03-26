トッテナムにとって、今シーズンは厳しい、いや、極めて厳しいシーズンとなっている。昨シーズンのヨーロッパリーグ優勝を経て、今年の目標はチャンピオンシップへの降格を回避することになってしまった。 そう、スパーズはまさに崖っぷちに立っている。イングランドリーグの残り7節を控え、降格圏との差はわずか1ポイント。昨年2月にトーマス・フランク監督に代わってイゴール・トゥドール監督が就任したものの、クラブが期待したような起爆剤にはならず、今や新監督もすでに解任の危機に瀕している。
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デ・ゼルビがトッテナムに移籍する可能性がある理由：トゥドールの立場と、ポチェッティーノからチアゴ・モッタまで、候補リストに挙がっている他の名前
デ・ゼルビがトッテナムのリストに名を連ねる
ここ数週間、今シーズン終了前にトッテナムを去ることになった場合のクロアチア人監督の後任候補について、盛んに話題になっている。スパーズと関連付けられている人物の一人に、昨年2月にマルセイユと合意の上で契約を解除し、現在無所属となっているロベルト・デ・ゼルビがいる。 実際、このブレシア出身の監督の名前は、トゥドール監督の後任候補としてクラブが検討している一人である。ただし現時点では、今シーズンの終了後にのみアプローチを試みる方針であり、それまでに残留を果たせることを期待している。 リストに挙がっている他の候補としては、現在アメリカ代表監督を務め、過去にトッテナムを指揮した経験もあるマウリシオ・ポチェッティーノ氏、そしてボーンマスのアンドニ・イラオラ氏が挙げられる。さらに後方に位置するのは、チアゴ・モッタ氏、ショーン・ダイチ氏（元ノッティンガム・フォレスト）、ライアン・メイソン氏（ウェスト・ブロムウィッチ）、ロビー・キーン氏といった名前だ。
トッテナムにおけるテューダーの動向
2月10日のニューカッスル戦での1-2の敗北がフランク監督の解任につながった。プレミアリーグでの直近7試合未勝利（4分け4敗）に加え、FAカップでの敗退も解任の要因となり、クラブは元ユヴェントス、ラツィオ、ウディネーゼ、ヴェローナのイゴール・トゥドール監督を新監督に迎えることを決定した。 新体制はアーセナルとのダービーでの敗戦から始まった。ガナーズに1-4で敗れた後、フルハム（1-2）とクリスタル・パレス（1-3）にも連敗し、さらにアトレティコ・マドリードに敗れてチャンピオンズリーグから敗退、リヴァプールとは1-1で引き分けた。 そして今？イングランドでは、クラブ側が不満を抱いているため、またしても衝撃的な解任の可能性が報じられている。