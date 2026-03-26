デ・ゼルビがトッテナムに移籍する可能性がある理由：トゥドールの立場と、ポチェッティーノからチアゴ・モッタまで、候補リストに挙がっている他の名前

ここ数週間、今シーズン終了前にトッテナムを去ることになった場合のクロアチア人監督の後任候補について、盛んに話題になっている。スパーズと関連付けられている人物の一人に、昨年2月にマルセイユと合意の上で契約を解除し、現在無所属となっているロベルト・デ・ゼルビがいる。 実際、このブレシア出身の監督の名前は、トゥドール監督の後任候補としてクラブが検討している一人である。ただし現時点では、今シーズンの終了後にのみアプローチを試みる方針であり、それまでに残留を果たせることを期待している。 リストに挙がっている他の候補としては、現在アメリカ代表監督を務め、過去にトッテナムを指揮した経験もあるマウリシオ・ポチェッティーノ氏、そしてボーンマスのアンドニ・イラオラ氏が挙げられる。さらに後方に位置するのは、チアゴ・モッタ氏、ショーン・ダイチ氏（元ノッティンガム・フォレスト）、ライアン・メイソン氏（ウェスト・ブロムウィッチ）、ロビー・キーン氏といった名前だ。



