イカルディには以前からトッテナムが関心を示しており、ロベルト・デ・ゼルビは、チームの得点力不足を解消できるストライカーをフリー市場から加えるかどうかを検討している。

ただ現時点では、アルゼンチンのTyC Sportsによれば、このイタリア人指揮官の関心はまだ選手への正式オファーには至っていない。