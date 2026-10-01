この1カ月、マウロ・イカルディについては、新たなチャンスを与えてくれるクラブ探しと、ピッチから離れた私生活の両面で実に多くが語られてきた。それでも、元インテル主将で元ガラタサライのストライカーは、再びサッカー場の芝を踏みしめたいという思いを今も強く抱いている。そして現在フリーの立場にある彼は、プレミアリーグ行きという形でヨーロッパ復帰に非常に近づいている。この長い中断期間中、実際に彼の周辺に接触したクラブは2つある。 トッテナムとエヴァートン。
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翻訳者：
デ・ゼルビがトッテナムにイカルディを望む。フリーでの獲得を巡り、エヴァートンとの争奪戦へ
デ・ゼルビは彼をトッテナムに望んでいる
イカルディには以前からトッテナムが関心を示しており、ロベルト・デ・ゼルビは、チームの得点力不足を解消できるストライカーをフリー市場から加えるかどうかを検討している。
ただ現時点では、アルゼンチンのTyC Sportsによれば、このイタリア人指揮官の関心はまだ選手への正式オファーには至っていない。
エヴァートンがいる
そしてこの「空白」に割って入ろうとしているのがエヴァートンだ。すでに1カ月前、イカルディがラツィオからのオファーを検討していた際にも、エヴァートンは彼に関心を示していた。当時は何も進展しなかったが、グディソン・パークでもチームに加える点取り屋がどうしても必要とされており、そのためイングランドのクラブは合意を探るべく、マウリートの代理人との交渉を再開させた。
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